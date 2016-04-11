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Türkiye'den bayılacağınız 10 salon dekorasyonu

Homify Homify
Ankara Villa, RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN Modern Oturma Odası
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Yeni ev aldığınızda ya da evinizi yenilemeye karar verdiğinizde ilk önce hangi oda hakkında plan yapmaya başlarsınız? Elbette oturma odası değil mi? Günün büyük bir kısmını geçireceğimiz, konuklarımızı ağırlayacağımız ve neredeyse evin görünen yüzü olacak salon veya oturma odası dekorasyonuna diğer odalardan biraz daha fazla önem vermenin hiçbir sakıncası yoktur. Salon ve oturma odasını ayrı ayrı da kullansanız her iki amaç için tek bir oda da düzenleseniz salon dekorasyonunun önemli bir yeri olacaktır. Bu yazımızda sizlere Türkiye'den derlenmiş 10 özel salon dekorasyon örneği tanıtacağız. Eğer salon veya oturma odası dekorasyonuna başlıyorsanız bu örnekler size ilham verebilir.

Salon veya oturma odası dekorasyonunun ana unsuru olan koltuk takımı seçiminiz için örnek modellere ihtiyacınız varsa “Salonum için doğru kanepeyi nasıl seçmeliyim?” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.

Eklektik stil

homify Modern Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Klasik mobilya ve aksesuarların modern tasarım özellikleri ile birleştirildiği eklektik dizaynlar son zamanlarda oldukça ilgi görüyor. Klasik stilin gösterişli havasını daha yeni ve modern ürünlerle yakalayan bu dekorasyon meraklısı için oldukça göz alıcı.

Klasik stil

homify Klasik Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Farklı stillerde farklı salon dekorasyon örneklerine klasik stilde dekore edilmiş bir salon ile başlamak istiyoruz. Salon denince ağır ve görkemli mobilyaları ile dikkat çeken dekorasyonları anımsıyorsanız bu dizayna bayılacaksınız. Deri chesterfield koltuk ve desenli taban halısı ile stili tamamlayan bu klasik salon hemen herkesin beğenisini kazanacak güzellikte.

İskandinav stil

M&E TEKİNTAŞ HOME, yücel partners yücel partners İskandinav Oturma Odası
yücel partners

M&E TEKİNTAŞ HOME

yücel partners
yücel partners
yücel partners

Eğer sade ve modern dizaynları seviyorsanız, ahşap ögeler ve açık renkler sizin için vazgeçilmezse bu stili zevkle kullanabilirsiniz. Ferah alanların, perdesiz pencerelerin ve ahşap unsurların stili olan iskandinav Türkiye'de en çok tercih edilen stillerin başında geliyor. Doğal renk tonları, modern ve aydınlık alanları ile hem kullanışlı hem de etkileyici bir dekorasyon stili. Yücel Partners imzalı bu tasarım renk dengesi, konforu ve ferahlığıyla göz dolduruyor.

Akdeniz stil

homify Akdeniz Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Renkli ve daha egzotik izler taşıyan dekorasyonları tercih ediyorsanız Akdeniz stili hakkında ufak bir incelemeye başlayabilirsiniz. Akdeniz temasının ferahlık ve doğallık kazandıran özelliklerini taşıyan bu stil konfora önem verenlerin favorisi olabilir. Tuğla duvar dekorasyonu ile canlandırılan ve patchwork halı ile tamamlanan dekorasyon stilin meraklıları için muhteşem bir örnek.

Klasikte Rönesans etkileri

Sunflower Villa homify Klasik Oturma Odası mimari,mimar,ic mimar,dekorasyon,salon,perde,somine,tasarim,mobilya,villa
homify

Sunflower Villa

homify
homify
homify

Klasik stilin daha ihtişamlı ve detaylı hallerini seviyorsanız bu dekorasyondan ilham alabilirsiniz. Kalın ve desenli perdeler, işlemeli koltuklar, varaklı mobilyalar, avizeler ve altın yaldızlarla görkemini tamamlayan bu dekorasyon meraklılarına saraylara layık bir salon sunuyor.

Modern İskandinav

M&E TEKİNTAŞ HOME, yücel partners yücel partners İskandinav Oturma Odası
yücel partners

M&E TEKİNTAŞ HOME

yücel partners
yücel partners
yücel partners

İskandinav stil country izler taşıyacak şekilde de oluşturulabilir bu örnekte olduğu gibi daha modern çizgilerle de yaratılabilir. Zevkinize veya evinizin mimari özelliğine göre şekillendirebilirsiniz. Eğer kırsal bölgede bahçeli bir eviniz varsa iskandinav stili çalışırken daha kırsal özelliklerle tasarlayabilirsiniz. Eğer eviniz şehir içindeyse bu dekorasyonda olduğu gibi modern biçimi elden bırakmadan oluşturabilirsiniz.

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Asyatik stil

homify Klasik Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Uzak doğu ve Asya ülkelerinin mimari özelliklerinden ilham alınarak tasarlanan Asyatik stil dekorasyonda minimal bir düzen yakalamak oldukça önemlidir. Bitkilendirmenin ve konforlu mobilyaların ana unsur olduğu stili birçok farklı stil ile harmanlayarak muhteşem eklektik tasarımlar yaratabilirsiniz. Tıpkı bu dekorasyonda olduğu gibi.

Rustik çizgiler

REISDERE EVİ / RESTORASYON PROJESİ İBRAHİM TOPAL YAPI & MİMARLIK Akdeniz Oturma Odası Taş Beyaz beyaz zemin,taş duvar,ahşap tavan,alaçatı,çeşme,reisdere,ahşap pencere,sade,izmir
İBRAHİM TOPAL YAPI &amp; MİMARLIK

REISDERE EVİ / RESTORASYON PROJESİ

İBRAHİM TOPAL YAPI & MİMARLIK
İBRAHİM TOPAL YAPI &amp; MİMARLIK
İBRAHİM TOPAL YAPI & MİMARLIK

Taş, beton, ahşap, tuğla gibi natürel malzemelerin birleştirildiği bu dekorasyon rustik izler taşıyan yapısıyla muhteşem bir konak havası sunuyor. Konak ya da çiftlik evi gibi bir eviniz varsa dekorasyonu için rustik stile mutlaka göz atmalısınız. Beyaz renk ve ahşap ögelerin birlikte harikalar yarattığı bu salon görenleri hayran bırakacak güzellikte.

Modern dekorasyon

Mekan Tasarımı, Bilgece Tasarım Bilgece Tasarım Modern Oturma Odası
Bilgece Tasarım

Mekan Tasarımı

Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım

Zemininden aydınlatma ögelerine, mobilyalarından aksesuarlarına kadar her detayında modern tasarım izleri taşıyan ve klasik çizgiden tamamen uzaklaşmış olan modern stil son yılların en çok tercih edilen dekorasyon stili olarak biliniyor. Rahat ve işlevsel mobilyaların, daha az yer kaplayan modüler özellikte eşyalarla birlikte kullanıldığı dekorasyonlar fonksiyonelliği ile beğeni kazanıyor.

Country çizgilerle buluşan modern stil

Ankara Villa, RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN Modern Oturma Odası
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN

Ankara Villa

RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN

İşlemeli ahşap dolapların, sütun merdiven korkulukları ile birlikte kullanıldığı bir villa evi hayal edin. Elbette bu evin stilinin country olmasını beklersiniz. Ancak bu örnek dekorasyonda olduğu gibi country özelliklerin modern bir elle yorumlandığını da görebilirsiniz. Konforlu mobilyaların masif ağaç sehpalar ile birleştirildiği rahat ve doğal bir dekorasyon örneği.

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