Türkiye'den bayılacağınız 10 salon dekorasyonu

Yeni ev aldığınızda ya da evinizi yenilemeye karar verdiğinizde ilk önce hangi oda hakkında plan yapmaya başlarsınız? Elbette oturma odası değil mi? Günün büyük bir kısmını geçireceğimiz, konuklarımızı ağırlayacağımız ve neredeyse evin görünen yüzü olacak salon veya oturma odası dekorasyonuna diğer odalardan biraz daha fazla önem vermenin hiçbir sakıncası yoktur. Salon ve oturma odasını ayrı ayrı da kullansanız her iki amaç için tek bir oda da düzenleseniz salon dekorasyonunun önemli bir yeri olacaktır. Bu yazımızda sizlere Türkiye'den derlenmiş 10 özel salon dekorasyon örneği tanıtacağız. Eğer salon veya oturma odası dekorasyonuna başlıyorsanız bu örnekler size ilham verebilir.

Salon veya oturma odası dekorasyonunun ana unsuru olan koltuk takımı seçiminiz için örnek modellere ihtiyacınız varsa “Salonum için doğru kanepeyi nasıl seçmeliyim?” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.