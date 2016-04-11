Türkiye'den bayılacağınız 10 salon dekorasyonu

Yeni ev aldığınızda ya da evinizi yenilemeye karar verdiğinizde ilk önce hangi oda hakkında plan yapmaya başlarsınız? Elbette oturma odası değil mi? Günün büyük bir kısmını geçireceğimiz, konuklarımızı ağırlayacağımız ve neredeyse evin görünen yüzü olacak salon veya oturma odası dekorasyonuna diğer odalardan biraz daha fazla önem vermenin hiçbir sakıncası yoktur. Salon ve oturma odasını ayrı ayrı da kullansanız her iki amaç için tek bir oda da düzenleseniz salon dekorasyonunun önemli bir yeri olacaktır. Bu yazımızda sizlere Türkiye'den derlenmiş 10 özel salon dekorasyon örneği tanıtacağız. Eğer salon veya oturma odası dekorasyonuna başlıyorsanız bu örnekler size ilham verebilir.
Salon veya oturma odası dekorasyonunun ana unsuru olan koltuk takımı seçiminiz için örnek modellere ihtiyacınız varsa “Salonum için doğru kanepeyi nasıl seçmeliyim?” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.
Klasik mobilya ve aksesuarların modern tasarım özellikleri ile birleştirildiği eklektik dizaynlar son zamanlarda oldukça ilgi görüyor. Klasik stilin gösterişli havasını daha yeni ve modern ürünlerle yakalayan bu dekorasyon meraklısı için oldukça göz alıcı.
Farklı stillerde farklı salon dekorasyon örneklerine klasik stilde dekore edilmiş bir salon ile başlamak istiyoruz. Salon denince ağır ve görkemli mobilyaları ile dikkat çeken dekorasyonları anımsıyorsanız bu dizayna bayılacaksınız. Deri chesterfield koltuk ve desenli taban halısı ile stili tamamlayan bu klasik salon hemen herkesin beğenisini kazanacak güzellikte.
Eğer sade ve modern dizaynları seviyorsanız, ahşap ögeler ve açık renkler sizin için vazgeçilmezse bu stili zevkle kullanabilirsiniz. Ferah alanların, perdesiz pencerelerin ve ahşap unsurların stili olan iskandinav Türkiye'de en çok tercih edilen stillerin başında geliyor. Doğal renk tonları, modern ve aydınlık alanları ile hem kullanışlı hem de etkileyici bir dekorasyon stili. Yücel Partners imzalı bu tasarım renk dengesi, konforu ve ferahlığıyla göz dolduruyor.
Renkli ve daha egzotik izler taşıyan dekorasyonları tercih ediyorsanız Akdeniz stili hakkında ufak bir incelemeye başlayabilirsiniz. Akdeniz temasının ferahlık ve doğallık kazandıran özelliklerini taşıyan bu stil konfora önem verenlerin favorisi olabilir. Tuğla duvar dekorasyonu ile canlandırılan ve patchwork halı ile tamamlanan dekorasyon stilin meraklıları için muhteşem bir örnek.
Klasik stilin daha ihtişamlı ve detaylı hallerini seviyorsanız bu dekorasyondan ilham alabilirsiniz. Kalın ve desenli perdeler, işlemeli koltuklar, varaklı mobilyalar, avizeler ve altın yaldızlarla görkemini tamamlayan bu dekorasyon meraklılarına saraylara layık bir salon sunuyor.
İskandinav stil country izler taşıyacak şekilde de oluşturulabilir bu örnekte olduğu gibi daha modern çizgilerle de yaratılabilir. Zevkinize veya evinizin mimari özelliğine göre şekillendirebilirsiniz. Eğer kırsal bölgede bahçeli bir eviniz varsa iskandinav stili çalışırken daha kırsal özelliklerle tasarlayabilirsiniz. Eğer eviniz şehir içindeyse bu dekorasyonda olduğu gibi modern biçimi elden bırakmadan oluşturabilirsiniz.
Uzak doğu ve Asya ülkelerinin mimari özelliklerinden ilham alınarak tasarlanan Asyatik stil dekorasyonda minimal bir düzen yakalamak oldukça önemlidir. Bitkilendirmenin ve konforlu mobilyaların ana unsur olduğu stili birçok farklı stil ile harmanlayarak muhteşem eklektik tasarımlar yaratabilirsiniz. Tıpkı bu dekorasyonda olduğu gibi.
Taş, beton, ahşap, tuğla gibi natürel malzemelerin birleştirildiği bu dekorasyon rustik izler taşıyan yapısıyla muhteşem bir konak havası sunuyor. Konak ya da çiftlik evi gibi bir eviniz varsa dekorasyonu için rustik stile mutlaka göz atmalısınız. Beyaz renk ve ahşap ögelerin birlikte harikalar yarattığı bu salon görenleri hayran bırakacak güzellikte.
Zemininden aydınlatma ögelerine, mobilyalarından aksesuarlarına kadar her detayında modern tasarım izleri taşıyan ve klasik çizgiden tamamen uzaklaşmış olan modern stil son yılların en çok tercih edilen dekorasyon stili olarak biliniyor. Rahat ve işlevsel mobilyaların, daha az yer kaplayan modüler özellikte eşyalarla birlikte kullanıldığı dekorasyonlar fonksiyonelliği ile beğeni kazanıyor.
İşlemeli ahşap dolapların, sütun merdiven korkulukları ile birlikte kullanıldığı bir villa evi hayal edin. Elbette bu evin stilinin country olmasını beklersiniz. Ancak bu örnek dekorasyonda olduğu gibi country özelliklerin modern bir elle yorumlandığını da görebilirsiniz. Konforlu mobilyaların masif ağaç sehpalar ile birleştirildiği rahat ve doğal bir dekorasyon örneği.