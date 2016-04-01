Köy evinin muhteşem renovasyonu

Banyonun yeni hali en şık şehir evlerinin banyoları ile yarışır düzeyde. Tüm duvarlar krem rengi mozaik tipi seramik karolar ile tabandan tavana kadar kaplanmış. Ankastre bataryanın eşlik ettiği seramik lavabo yarım küre şeklindeki son moda ürünlerden. Lavabo tezgahı ise koyu kahverengi tonunda seçilmiş ve depolama alanı olarak da kullanılmak üzere dolap şekilde tercih edilmiş.

Fotoğraflardaki örneklerden görmüş olduğumuz üzere, konutun dış cephe çalışmasında Maxial köyünün geleneksel mimarisine uygun hal gözetilirken iç mekanlarda modern ve şık bir atmosfer tercih edilmiş. Buna benzer başka bir renovasyon çalışması için ’Eski bir konutun yepyeni hayatı!’ başlıklı yazımıza göz atmanızı tavsiye ederiz.