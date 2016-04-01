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Köy evinin muhteşem renovasyonu

Özlem K. Özlem K.
MAXIAL, Esfera de Imagens Lda Esfera de Imagens Lda
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Bugünkü yazımızda eski bir köy evinin, kendine has karakteri ve stili bozulmadan nasıl renove edilip modern ve şık bir hale getirilebildiğini göreceğiz. Portekiz'de, başkent Lizbon'un otuz kilometre kuzeyinde konumlanan Torres Vedras kasabasına bağlı Maxial köyünde yer alan konut Türkiye'den de alışık olduğumuz, tipik bir Akdeniz köy evi görünümüne sahip. Kırmızı kiremitli çatısı, beyaz badanalı duvarları ile aslında son derece güzel ve geleneksel bir mimari örneği olan konut zaman içerisinde yapılan eklemeler ve tadilatlar ile şeklini şemalini büyük ölçüde kaybetmiş. Lizbonlu mimarlık firması Esfera de Images tarafından gerçekleştirilen renovasyon ile stil bütünlüğünü tekrar kazanan yapı, kaliteli ve modern ürünlerle şık ve bakımlı bir hale getirilmiş. Öncesi ve sonrası fotoğraflarını hep birlikte inceleyelim.

Renovasyon sonrası dış cephe

MAXIAL, Esfera de Imagens Lda Esfera de Imagens Lda
Esfera de Imagens Lda

Esfera de Imagens Lda
Esfera de Imagens Lda
Esfera de Imagens Lda

Konutun dış cephesinde dramatik bir değişiklik yapılmamış, aksine konutun ilk inşasından sonra yapılan eklemeler sonucu kaybolan orijinal mimarisi tekrar ortaya çıkarılmış. 

Önce: Veranda

MAXIAL, Esfera de Imagens Lda Esfera de Imagens Lda
Esfera de Imagens Lda

Esfera de Imagens Lda
Esfera de Imagens Lda
Esfera de Imagens Lda

Konutun verandası farklı zamanlarda yapılan tadilatlar ve o dönemlerin uygun yapı malzemeleri ile üslupsuz ve sevimsiz bir hal almış. Eski tip kahverengi kalebodur balkon, yine eski tip taş ve beton karışımı zemin hem kötü görünüyor hem de günümüz trendlerine hiç uygun değil.

Sonra: Veranda

MAXIAL, Esfera de Imagens Lda Esfera de Imagens Lda
Esfera de Imagens Lda

Esfera de Imagens Lda
Esfera de Imagens Lda
Esfera de Imagens Lda

Ve işte tadilat sonrası, bölgenin kızıl kiremitli çatılarıyla uyum sağlayan, modası asla geçmeyecek bir ürün: Terakota zemin döşemesi.

Önce: İç mekanlar

MAXIAL, Esfera de Imagens Lda Esfera de Imagens Lda
Esfera de Imagens Lda

Esfera de Imagens Lda
Esfera de Imagens Lda
Esfera de Imagens Lda

Konutun eski usul, köy şartlarında inşa edilmiş çatısı. Ne izolasyon var hem de güvenli. İlk inşa edildiği dönemin standartlarına uygun olarak yapılmış olan çatı ve tavanlar günümüzün modern şartlarına ve eşyalarına hiç uygun değil.

Sonra: İç mekanlar

MAXIAL, Esfera de Imagens Lda Esfera de Imagens Lda
Esfera de Imagens Lda

Esfera de Imagens Lda
Esfera de Imagens Lda
Esfera de Imagens Lda

Çatının eğimli görünümü korunarak gerçekleştirilen renovasyon çalışması sonucu konutun yemek odası aldığı şekil muhteşem. Hem modern olanaklar ve şık bir görünüm sağlanmış hem de yapının eski, geleneksel tarzı korunmuş.

Önce: Mutfak

MAXIAL, Esfera de Imagens Lda Esfera de Imagens Lda
Esfera de Imagens Lda

Esfera de Imagens Lda
Esfera de Imagens Lda
Esfera de Imagens Lda

Mutfağın eski hali oldukça kötü durumda. Yetersiz miktardaki mutfak dolapları, birbiri ile uyumsuz üniteler, açıkta duran şofben, farklı duvarlarda farklı seramik karolar… Oldukça eski ve yetersiz bir mutfak.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Sonra: Mutfak

MAXIAL, Esfera de Imagens Lda Esfera de Imagens Lda
Esfera de Imagens Lda

Esfera de Imagens Lda
Esfera de Imagens Lda
Esfera de Imagens Lda

Mutfağın bir de yeni haline bakın! Fotoğrafta ölü alan bırakmadan, akıllıca tasarlanmış bir mutfak görüyoruz. Beyaz mutfak üniteleri mekana ferah ve aydınlık bir atmosfer kazandırmış. Siyah tezgah ile ocağın üstünde, aspiratör olan kısımdaki kırmızı şerit mutfağa hem modern bir görünüm vermiş hem de güzel bir renk katmış. Mutfak zemini iyi durumda olması ve daha önemlisi, evin diğer zeminlerine döşenen terakota ile uyumlu olması sebebiyle aynen eski halinde bırakılmış.

Önce: Banyo

MAXIAL, Esfera de Imagens Lda Esfera de Imagens Lda
Esfera de Imagens Lda

Esfera de Imagens Lda
Esfera de Imagens Lda
Esfera de Imagens Lda

Banyo çok yıpranmış durumda değil ancak oldukça demode bir görünüme sahip. Beyaz zemin ve duvarlar ile beyaz küvet oldukça iyi görünse de, yetmişli yılların modasını yansıtan renkli banyo üniteleri mekana sevimsiz ve eski moda bir hava katmış. Tüm ev değiştirilip yenilenirken banyonun bu halde bırakılması beklenemezdi…

Sonra: Banyo

MAXIAL, Esfera de Imagens Lda Esfera de Imagens Lda
Esfera de Imagens Lda

Esfera de Imagens Lda
Esfera de Imagens Lda
Esfera de Imagens Lda

Banyonun yeni hali en şık şehir evlerinin banyoları ile yarışır düzeyde. Tüm duvarlar krem rengi mozaik tipi seramik karolar ile tabandan tavana kadar kaplanmış. Ankastre bataryanın eşlik ettiği seramik lavabo yarım küre şeklindeki son moda ürünlerden. Lavabo tezgahı ise koyu kahverengi tonunda seçilmiş ve depolama alanı olarak da kullanılmak üzere dolap şekilde tercih edilmiş.

Fotoğraflardaki örneklerden görmüş olduğumuz üzere, konutun dış cephe çalışmasında Maxial köyünün geleneksel mimarisine uygun hal gözetilirken iç mekanlarda modern ve şık bir atmosfer tercih edilmiş. Buna benzer başka bir renovasyon çalışması için ’Eski bir konutun yepyeni hayatı!’ başlıklı yazımıza göz atmanızı tavsiye ederiz.

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