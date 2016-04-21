Mimari harikası bir tatil evi

İşte gördüğünüz gibi dönüşümden sonra yatak odası da diğer odalar gibi bambaşka bir karaktere sahip olmuş. En çok göze çarpan şüphesiz tüm duvarı kaplayan dev aynalar ki, yukarıda mutfak bölümünde de değindiğimiz gibi bunun aydınlatma konusunda da azımsanamayacak etkisi var. Zemin de ahşabın tercih edilmesi doğru olmuş, ayrıca yerleştirilen bir televizyon ve dışarıda yapılan teras düzenlmesiyle yatak odası daha çekici ve ‘cozy’ kılınmış.

Yazımızın başında bunun Güney Kore’den seçtiğimiz ikinci dönüşüm yazısı olduğunu belirtmiştik. Eğer genelde Uzak Doğu mimarisine, özelde de Güney Kore’ye ilginiz varsa, ‘Dönüşümle karakterkazanan modern bir daire’ başlığını taşıyan yazımıza bir göz atabilirsiniz.