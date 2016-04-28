Eski bir çiftlik evinde ikinci hayat

Dekorasyon konulaırı genellikle güzel ve estetik olanı ortaa çıkarmak olsa da bu gün farklı bir konuyu ele alıyoruz. Homify da bu gün eski ve harabe haline gelmiş çiftlik evininözgün kolon ve kirişlerini koruyarak nasıl muhteşem bir yaşam alanı haline geldiğini göreceksiniz. Yapılan çalışma ile günümüz yaşamsal ihtiyaçların karşılanması için nelerden feragat eildiğini, iç mekanda eski ile modernin bir arada etetik bir görüntü oluşturması için ne debli özenli bir çalışma yapıldığını göreceksiniz. Evin yüksek yapısını küçük pencereler ile aydınlatarak iç mekanın ışıl ışıl olmasını, teknik olarak eski ahşap kolonların taşıyıcı olarak kullanıldığını görmek için Os Archıtecenbureau mimarlık ofisi uzmanlarının hayata geçirdiği buçiftlik evini homify farkı ile gezmeye başlıyoruz.
Resşmde gördüğünüz alan eski bir ahırın kullanılmadığı için geldiği son halidir. İnşasında malzeme olarak kırmızı tuğla ve ahşap kiriş ve kolonların kullanıldığı, çatısının yer yer deliklerle dolu olduğu ve bakımsız olduğu için artık kullanılmadığını görüyorsunuz. Fotoğrafta yer alan eski bina bu hali ile bile estetik ve cezbedici görünüyor. Kırmızı tuğlalar ile çok şık duvarları, ahşap kolonlarının doğallığı bu binanın hem geçmişi hakkında bilgi veriyor hem de görsel açıdan harabe evi yaşanılabilir kılıyor.
Yenileme çalışmalarına başlamadan önce eski binanın her yanının dökülmesi işinizin zor olduğunu gösteriyor. Kiremit çatının bir çok yerinde delik olması çatının baştan sona yenilenmesi gerektiğini österiyor. Dış duvarlar tuğladan yapıldığı için sağlam görünse de bir rehabilitsyon yapılacağı için duvarların da elden geçmesi gerekiyor. Ayrıca yapılacak proje kapsamında ek bir tavan yapılması ve binanın iki kata bölünerek odalar yapılması gerekiyor. Bu açılardan baktığınızda bir hayli or ve uzun işiniz olduğu görülüyor.
Binanın çatısı beşik çatı olacak şekilde yenilenmiş ve evin tepesine şapka gibi oturtulmuş.Bir görüntüleme elemanı olarak muhafaza edilen çatıya ayrıca ek bir ilave çatı yapılarak taşıyıcı sistem olarak eski ahşap kiriş ve kolonlar kullanımış. Özellikle binanın geniş olması bu ahşap kiriş ve kolonlara çok iş düşmesine sebep olsa da sağlam oldukları için ev içinde görevlerini layıkıyla yerine getirdiği gibi doğal bir ev dekorasyonu yapılmasına da katkı sağlamış. Eski taşıyıcı sistemlere göre sekiz metre tavan yüksekliği olan bina da bazı bölümlerde iki katlı alanlar oluşturularak bu alanlar yaşam alanlarına dahil edilmiş.
Evin mutfağı yemek alanı ile birlikte açık mutfak şeklinde tasarlanmış. Mutfak adası yemek masası gibi de kullanıldıüı için fonksiyonel bir alan olmuş. Yemek masası da ahşap malzemelerden seçilerek hem görsellik hem de uyumluluk açsından çok isabetli bir tercih olmuş.
Evin üst katına ulaşımı sağlayan merdiven siyah ve saf beyaz renklerde boyanarak zıt renklern karşıtlığından yararlanılarak dekore edilmiş. Ayrıca merdiven kenarına niş alanlar yapılarak bu alanlar kitaplık ve süs objelerinin sergilendiği alanlar olarak kullanılmış. Merdiven basamakları siyah renklerde yapılmış ve belirginliği artırılmış.
Evin üst katı çatı katı tarzında dekore edilmiş ve vurgulayıcılığı artırılmış. Çatı katı odası giyinme yatak odası ve dinlenme odası şeklinde bölümlendirilmiş. Bu alanda da ahşap kirişlerin doğallığından yararlanılmış ve doğal bir dekorasyona imza atılmış. Çatı katının belirli bölümleri tuvalet ve banyo olarak dekore edildiği için pencere sayısı bu alanlarda artırılarak aydınlık bir dekorasyon yapılmış.