Eski bir çiftlik evinde ikinci hayat

Dekorasyon konulaırı genellikle güzel ve estetik olanı ortaa çıkarmak olsa da bu gün farklı bir konuyu ele alıyoruz. Homify da bu gün eski ve harabe haline gelmiş çiftlik evininözgün kolon ve kirişlerini koruyarak nasıl muhteşem bir yaşam alanı haline geldiğini göreceksiniz. Yapılan çalışma ile günümüz yaşamsal ihtiyaçların karşılanması için nelerden feragat eildiğini, iç mekanda eski ile modernin bir arada etetik bir görüntü oluşturması için ne debli özenli bir çalışma yapıldığını göreceksiniz. Evin yüksek yapısını küçük pencereler ile aydınlatarak iç mekanın ışıl ışıl olmasını, teknik olarak eski ahşap kolonların taşıyıcı olarak kullanıldığını görmek için Os Archıtecenbureau mimarlık ofisi uzmanlarının hayata geçirdiği buçiftlik evini homify farkı ile gezmeye başlıyoruz.