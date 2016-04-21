Küçük bir daire, dev bir sürpriz

Öyle bir ev düşünün ki, bahçe olarak da kullanılabilecek kendi iki geniş verandası, yan komşusu olmayan müstakil yapısı, verandasında havuzu (evet!) olsun ama bu ev şehirden uzak bir sayfiye yerinde değil de ülkenin başkentinde, kentin de merkezinde yer alsın! Kulağa imkansız gibi geliyor değil mi? Ancak bu ev işte, tam olarak öyle bir ev! Bu muhteşem panoramik manzara da bunun kanıtı.