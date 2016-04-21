Küçük bir daire, dev bir sürpriz

Bugünkü homify 360º sayfamızdaki konutumuz İspanya'nın başkent Madrid'in merkezi semtlerinden biri olan Chamberí'den bir apartman dairesi. Yalnızca seksen metrekare büyüklüğünde olan ve ülkemizde rezidans olarak adlandırılan çok katlı bir apartmanda konumlanmış olan dubleks dairemiz Madrid'in muhteşem şehir manzarasına sahip. Panoramik şehir manzarası sunan geniş pencereleri, ahşap kaplama dış cephesi ve çağdaş dekorasyonu ile dikkatleri çeken bu dubleks daire aynı zamanda akıl almaz bir sürpriz de barındırıyor. Tanıtım çekimleri fotoğrafçılık firması Imagen Subliminal'den Miguel de Guzmán tarafından gerçekleştirilmiş olan bu muhteşem daireyi hep birlikte inceleyelim…
Akdeniz iklimine sahip olan Madrid şehrinde Akdeniz dekorasyon tarzına sahip bir daire görüyoruz. Beyaz duvarlar, ahşap zemin, sade,konforlu ancak tarz sahibi mobilyalar… Tabandan tavana ve boydan boya olan sürgülü cam kapılar geniş teraslara sahip olan dairede iç mekan ile dış mekan sınırlarını adeta yok ediyor. Ev sahiplerinin rafine zevklerine geniş terasta yer alan Eames tasarımı ikonik EA 119 ofis sandalyeleri ve içeride, masanın yanında yer alan Arne Jacobsen tasarımı Model 3107 (Series 7 olarak bilinir) sandalye ile tanık oluyoruz.
Dubleks dairenin alt katında yer alan çalışma odasının retro bir havası var. Ahşap panel kaplama duvar, aynı renk tonuna sahip çalışma masası, küre görünümüne sahip aydınlatma elemanı ve spiral merdivenin alınlığı ve basamaklar birbiri ile uyumlu retro bir hava yaratırken, beyaz duvarlar ve ahşap zemin modern bir atmosfer sağlamış. Arne Jacobsen tasarımı Model 3107'yi bu mekanda yeniden görüyoruz ancak tek bir farkla. Buradaki model ikonik tasarımın beş ayaklı ofis sandalyesi versiyonu.
İki katlı olan dairenin merdiveni spiral şeklinde tasarlanmış. Spiral merdivenlerin avantajlarından ’Küçük bir ev için en uygun merdiven tasarımı hangisidir?’ başlıklı yazımızda bahsetmiştik. Son derece az bir zemin kaplamaları nedeniyle küçük evlerde özellikle tercih edilen bu tür merdivenler şık ve çağdaş görünümleri ile de göz dolduruyor.
Öyle bir ev düşünün ki, bahçe olarak da kullanılabilecek kendi iki geniş verandası, yan komşusu olmayan müstakil yapısı, verandasında havuzu (evet!) olsun ama bu ev şehirden uzak bir sayfiye yerinde değil de ülkenin başkentinde, kentin de merkezinde yer alsın! Kulağa imkansız gibi geliyor değil mi? Ancak bu ev işte, tam olarak öyle bir ev! Bu muhteşem panoramik manzara da bunun kanıtı.
Konutun küçük ancak akıllıca tasarlanmış banyosu son derece ferah ve aydınlık. Beyaz metro fayanslar ile kaplanmış duvarlara, beyaz klozet ve lavabo ile siyah zemin ve çerçeveler eşlik ediyor. Duş kabini için tamamen şeffaf bir kapı tercih edilmiş, bu da duş teknesinin alanın hiç küçültmemesini sağlamış.
Altmışlı yıllarda inşa edilmiş 12 katlı bir apartmanın 12. katında bulunan dubleks dairemizin bir adet de özel yüzme havuzu bulunuyor. Altmışlı yılların Amerikan tarzı olan fasulye şeklindeki küçük yüzme havuzu dairenin muhteşemliğine muhteşemlik katan, sürpriz ögesi. Ilıman bir iklime sahip olan Madrid'de yılın yedi-sekiz ayı rahatlıkla kullanılabilecek olan bu yüzme havuzu daireyi tam bir keyif evine çeviren başlıca etmen.