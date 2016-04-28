Gece ve gündüz ışıl ışıl bir ev için örnekler

Evimi nasıl ışıl ışıl bir ev haline getirebilirim diye düşünüyorsanız homify bu gün sizleri bu şekilde dekore edilmiş bir evleri inceleyebilmeniz adına Güney Kore'ye götürüyor. Basit bir yerleşim alanı içerisinde bulunan ve özel bir tasarım sayesinde gün ışığını her açıdan alan bu evler aynı zamanda aydınlatma tasarımı sayesinde geceleri de yıldız gibi ışıl ışıl oluyor. Müstakil evler olarak tasarlanmış olan ev, geniş pencereleri, ışıklıkları ve özel açıları sayesinde tüm gün doğal ışığı alabiliyor. İki katlı ve geniş bir evler olarak tasarlanmış ve geniş bir avlu, bahçe bıakılarak bırakılarak çocuklar için oyun alanı olarak düzenlenmiş. Bu sayede ev sahibinin istediği iki önemli özellik eve kazandırılmış. Profesyonel bir çalışma sonucunda ortaya dekorasyon açısından mükemmel, mimari açıdan muhteşem bir evler çıkarılmış. Aydınlatma sorunu özel bir tasarımlar ile çözülmüş ve evlerin gece karanlığında yıldız gibi ışık saçması sağlanmış. Homify sizler için bu evleri inceliyor ve sizlere örnek alternatif fikirler oluşturması adına fotoğraflarla tek tek detaylandırarak sizlere sunuyor.