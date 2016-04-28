Gece ve gündüz ışıl ışıl bir ev için örnekler

Evimi nasıl ışıl ışıl bir ev haline getirebilirim diye düşünüyorsanız homify bu gün sizleri bu şekilde dekore edilmiş bir evleri inceleyebilmeniz adına Güney Kore'ye götürüyor. Basit bir yerleşim alanı içerisinde bulunan ve özel bir tasarım sayesinde gün ışığını her açıdan alan bu evler aynı zamanda aydınlatma tasarımı sayesinde geceleri de yıldız gibi ışıl ışıl oluyor. Müstakil evler olarak tasarlanmış olan ev, geniş pencereleri, ışıklıkları ve özel açıları sayesinde tüm gün doğal ışığı alabiliyor. İki katlı ve geniş bir evler olarak tasarlanmış ve geniş bir avlu, bahçe bıakılarak bırakılarak çocuklar için oyun alanı olarak düzenlenmiş. Bu sayede ev sahibinin istediği iki önemli özellik eve kazandırılmış. Profesyonel bir çalışma sonucunda ortaya dekorasyon açısından mükemmel, mimari açıdan muhteşem bir evler çıkarılmış. Aydınlatma sorunu özel bir tasarımlar ile çözülmüş ve evlerin gece karanlığında yıldız gibi ışık saçması sağlanmış. Homify sizler için bu evleri inceliyor ve sizlere örnek alternatif fikirler oluşturması adına fotoğraflarla tek tek detaylandırarak sizlere sunuyor.
Ev sahibinin isteği doğrultusunda dubleks ev tarzında inşa edilmiş olan bu ev yan yana duran iki evin birleşmesi gibi duruyor. İki evin yanayana olması arsa ve inşaat maliyeti açısından dezavantaj oluşturuyor olsa da ev muhteşem bir estetikte ve mimari de olduğu için bu olumsuzluk ortadan kalkıyor. Açık bir cepheye bakan terası ile ev sakinlerinin keyif yapmak istediklerinde dışarı gitme zorunluluğu ortadan kaldırılmış. Geniş avlusu ile istenildiğinde ailecek keyifli vakitler geçirilebilir bir alan oluşturulmasına imkan sağlanmış.
Bu tür evlerin yüksek maliyetli olmasının bir diğer sebebi de mimari tasarımını Güney Kore'nin en ünlü mimarlarının yapmış olmasıdır. Çok yönlü, kullanışlı ve fonksiyonel özelliklerle donatılmış bu ev tasarlanırken ekstra bir çaba sarf edilerek muhteşem bir estetiğe sahip olması sağlanmış. Alt katlar için cam duvarlar tercih edilmiş, üst katların bazısı içinde tuğla duvarlar tercih edilerek hem işlevsel hem de estetik bir tasarım yapılmış. Yapılan özel aydınlatmalar ile ışıl ışıl olması sağlanmış.
Bu evin ön tarafında çocuklar için bir oyun alanı olması istenildiği için ön avlu boş bıtrakılmış. Gelecekte gölgesinden faydalanılması için bir ağaç ile avlu düzenlemesi yapılmış ve geri kalan alan kum ile kaplanarak oyun alanı olarak düzenlenmiş. Minimalist tarzda bir avlu düzenlemesi yapılarak çocukların zevkine ve yaşına uygun oyun araçlarının seçimi aileye bırakılmış.
Bu evin her alanının doğal gün ışığından faydalanmasını sağlamak adına özellikle kuzey cepheye bakan odaların tavanına resimdeki gibi geniş ışıklıklar yapılmış. Bu ışıklıklar sayesinde odaların tamamının güneş ışığı ile doğal aydınlatılması sağlanmış.Geniş pencereler de ışıklıklar ile birlikte aynı konsepte düşünülerek evin ışıl ışıl olması sağlanmış.
Bu evin iç kısmı da sade bir düzende dekore edilmiş. Doğal ışığı pekiştirmek adına tüm mobilyalar beyaz renkte seçilmiş. Yere serilen halı da beyaz renkte seçilerek dekorasyonun odaları daha aydınlık göstermesi sağlanmış. Oturma grubu ile bir orta masanın yanında duvar rafları ile oturma odası dekorasyonu tamamlanmış.
Bu ev gündüz ışıl ışılken gece de karanlığı aydınlatan bir ışık kaynağıdır. Özel tasarımı ile çok renkli bir aydınlatma yapılması sağlanarak evin gece karanlığında ışıl ışıl olması sağlanmış. Resimeki gibi rengarenk bir ev olarak karanlığı yırtan gündüz olduğu gibi gece de paralayan bir ev ortaya çıkarılmış.