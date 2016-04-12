Sıradışı bir yatak odası için 10 parlak fikir

Yetişkin bir insanın günde ortalama 8 saat uyuması gerektiği düşünüldüğünde hayatımızın üçte birini yatak odasında geçirdiğimiz sonucuna varırız. Bu kadar uzun zaman geçirdiğimiz bir alanın dekorasyonunun ihtiyaç duyduğumuz konforu ve rahatlığı sağlaması gerekir. İhtiyaç duyduğunuz bütün özellikleri sağlayacak bir dekorasyon için kolları sıvadıysanız bu yazıdaki fikir ve öneriler çok işinize yarayabilir. Birbirinden güzel örnek yatak odası tasarımları ile fikir ve öneriler bu yazımızda olacak.

Herhangi bir alanın dekorasyonuna başlarken genelde, karar, planlama, uygulama ve yerleştirme şeklinde bir yol izlenir. Öncelikle hangi odayı ve ne amaçla dekore edeceğinize karar verdikten sonra odada neleri değiştireceğinizi netleştirmelisiniz. Duvar ve zeminde değişiklikler yapılacak mı? Kapı ve pencereler değişecek mi? Herhangi bir tesisat veya izolasyon işlemi yapılacak mı? Bunları değerlendirdikten sonra dekorasyondan önce tadilat kısmını halletmekte büyük yarar var. Tadilat ve bakım işlerini tamamladıktan sonra dekorasyon planlamasına, alış veriş ve uygulama kısmına geçebilirsiniz. Bu işe başlamadan önce de sıkı bir fiyat ve kalite araştırması yapmanızı tavsiye edeceğiz. Böylece hem gereksiz masraftan hem de kalitesiz ürünlerden uzak durmuş olursunuz. Uygulamadan sonra ise işin en keyifli kısmı olan yerleştirmeye geçebilirsiniz. İşin prensipte nasıl yürüdüğüne kısaca değindiğimize göre artık püf noktalara geçebiliriz.

Yatak odası dekorasyonunuzu sıradanlıktan kurtaracak, farklı ve özgün fikirlere ihtiyacınız varsa birbirinden güzel 10 farklı tasarım bu yazımızda olacak. Ayrıca sıradışı bir renklendirme için “Yatak odanızı Feng Shui'ye göre renklendirin!” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.