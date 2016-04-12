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Sıradışı bir yatak odası için 10 parlak fikir

Homify Homify
Wimbledon, LEIVARS LEIVARS Modern Yatak Odası
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Yetişkin bir insanın günde ortalama 8 saat uyuması gerektiği düşünüldüğünde hayatımızın üçte birini yatak odasında geçirdiğimiz sonucuna varırız. Bu kadar uzun zaman geçirdiğimiz bir alanın dekorasyonunun ihtiyaç duyduğumuz konforu ve rahatlığı sağlaması gerekir. İhtiyaç duyduğunuz bütün özellikleri sağlayacak bir dekorasyon için kolları sıvadıysanız bu yazıdaki fikir ve öneriler çok işinize yarayabilir. Birbirinden güzel örnek yatak odası tasarımları ile fikir ve öneriler bu yazımızda olacak.

Herhangi bir alanın dekorasyonuna başlarken genelde, karar, planlama, uygulama ve yerleştirme şeklinde bir yol izlenir. Öncelikle hangi odayı ve ne amaçla dekore edeceğinize karar verdikten sonra odada neleri değiştireceğinizi netleştirmelisiniz. Duvar ve zeminde değişiklikler yapılacak mı? Kapı ve pencereler değişecek mi? Herhangi bir tesisat veya izolasyon işlemi yapılacak mı? Bunları değerlendirdikten sonra dekorasyondan önce tadilat kısmını halletmekte büyük yarar var. Tadilat ve bakım işlerini tamamladıktan sonra dekorasyon planlamasına, alış veriş ve uygulama kısmına geçebilirsiniz. Bu işe başlamadan önce de sıkı bir fiyat ve kalite araştırması yapmanızı tavsiye edeceğiz. Böylece hem gereksiz masraftan hem de kalitesiz ürünlerden uzak durmuş olursunuz. Uygulamadan sonra ise işin en keyifli kısmı olan yerleştirmeye geçebilirsiniz. İşin prensipte nasıl yürüdüğüne kısaca değindiğimize göre artık püf noktalara geçebiliriz.

Yatak odası dekorasyonunuzu sıradanlıktan kurtaracak, farklı ve özgün fikirlere ihtiyacınız varsa birbirinden güzel 10 farklı tasarım bu yazımızda olacak. Ayrıca sıradışı bir renklendirme için “Yatak odanızı Feng Shui'ye göre renklendirin!” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.

Bitkilendirme

homify Modern Yatak Odası
homify

homify
homify
homify

Yaratıcı bitkilendirme çözümleri ile odalarınızın havasını tamamen değiştirebilirsiniz. Egzotik ve aromatik bitkiler odalarınıza hem farklı bir görünüm hem de hoş kokular kazandırabilir. Ayrıca duvar dekorasyonu olarak kullanabileceğiniz bitkilendirme yöntemleri olduğunu da unutmayın. Şık ve modern vazo ve saksıları da rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Duvar kağıdı

Interiors, Violet & George Violet & George Modern Yatak Odası
Violet &amp; George

Interiors

Violet & George
Violet &amp; George
Violet & George

Yatak odası dekorasyonunuzda farklı bir havaya ihtiyacınız varsa duvarlara bir el atabilirsiniz. Yaratıcı duvar dekorasyonları sayesinde muhteşem yatak odası dekorasyonlarına kolayca kavuşabilirsiniz. Duvar dekorasyonu yapmanın kalıcı ve geçici olmak üzere farklı çözümleri mevcut. Kalıcı çözümler için doya ve duvar kağıtlarını tercih edebilirsiniz. Kalıcı olmayan çözümlere ihtiyacınız varsa duvar yapıştırmalarını rahatlıkla kullanabilirsiniz. Farklı bir duvar dekorasyonu bambaşka bir oda demektir.

Alçı kabartma ve rölyefli duvarlar

M&E TEKİNTAŞ HOME, yücel partners yücel partners Klasik Yatak Odası
yücel partners

M&E TEKİNTAŞ HOME

yücel partners
yücel partners
yücel partners

Duvar dekorasyonundan bahsetmişken aşçı kabartma ve rölyeflerden söz etmeden geçmeyelim. Odanın görüntüsünü tamamen değiştirebilecek bu uygulamalar aynı zamanda yatak odanıza farklı bir stilin özelliklerini de kazandırabilir. Modern bir dekorasyonu klasik kabartmalarla bir anda eklektik bir dizayna çevirebilirsiniz. Yücel Partners imzası taşıyan bu yatak odasının duvar dekorasyonu stile ve temaya oldukça uygun biçimde tasarlanmış. İlham veren bir çalışma.

Tavan süslemeleri

homify Asyatik Yatak Odası
homify

homify
homify
homify

Tıpkı duvar ve zemin dekorasyonu gibi tavan dekorasyonunda da değişiklikler yaparak odanızı baştan yaratabilirsiniz. Sıradan bir dekorasyonu farklı bir tavan süslemesi ile bambaşka bir odaya dönüştürmek mümkün. Bu dekorasyondaki gibi aynalı bir tavan aydınlatması odanın havasını değiştirebilir.

Dinlenme köşesi

Wimbledon, LEIVARS LEIVARS Modern Yatak Odası
LEIVARS

Wimbledon

LEIVARS
LEIVARS
LEIVARS

Odanızda yeterli alan varsa odanın bir köşesini farklı bir amaçla kullanılacak şekilde dekore edebilirsiniz. Bu sayede hem odayı daha geniş gösterebilir hem de ek kullanım alanları kazanmış olursunuz. Örneğin bu dekorasyonda olduğu gibi odanın bir köşesini okuma veya dinlenme alanına çevirebilirsiniz.

Renkli kırlent ve minderler

Peacock Wallpaper Feature Wall in White Bedroom Design by Deborah Ltd Modern Yatak Odası
Design by Deborah Ltd

Peacock Wallpaper Feature Wall in White Bedroom

Design by Deborah Ltd
Design by Deborah Ltd
Design by Deborah Ltd

Yatak odanızın dekorasyon stili veya teması ne olursa olsun renkli ve desenli kırlentler sayesinde odaya canlılık kazandırabilirsiniz. İster duvar dekorasyonunuz veya diğer tekstil ürünleri ile takım olabilecek, isterseniz odanın renk ve stilinin tamamen dışına çıkacak özellikte kırlent, minder ve yastıklar ile dekorasyonunuzu özgünleştirebilirsiniz.

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Farklı ışıklandırmalar

homify Modern Yatak Odası
homify

homify
homify
homify

Odanın farklı köşelerinde kullanacağınız alternatif ışıklandırmalar ile odalarınıza güzellik katabilirsiniz. Bu dekorasyonda olduğu gibi, farklı bir tavan lambası ile odanızı sıradanlıktan kurtarabilirsiniz.

Tablo ve heykeller

Спальня с элементами лофта и яркими акцентами, Solo Design Studio Solo Design Studio Endüstriyel Yatak Odası Tuğla Beyaz
Solo Design Studio

Solo Design Studio
Solo Design Studio
Solo Design Studio

Bütün dekorasyonlarda olduğu gibi yatak odalarında da tablo, biblo ve heykel gibi sanat ürünleri mekana farklılık kazandıracaktır. Tamamen kendi zevklerinize göre seçeceğiniz tablo ve heykelleri dilediğiniz yerde kullanabilir ve dekorasyonlarınızı özgünleştirebilirsiniz.

Markiz

Master Bedroom Roselind Wilson Design Modern Yatak Odası luxury bedroom,cushions,chaise lounge,dressing table,curtain,carpet,pillar,interior design
Roselind Wilson Design

Master Bedroom

Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design

Yatakların ayak ucuna yerleştirilen markiz koltukların dekorasyona ne kadar büyük bir şıklık kazandırdığını söylemeye gerek yok sanırız. Aynı zamanda oldukça kullanışlı olan ve puf görevi de gören bu markiz koltuklar, hem ikonik modelleri hem de rahatlıkları ile odalarınızı zenginleştirecek.

Yatak başlığı

Arthur Tall Faux Leather Bed homify Yatak OdasıYataklar & Yatak Başları
homify

Arthur Tall Faux Leather Bed

homify
homify
homify

Mobilya ve eşyalarınız nasıl olursa olsun seçeceğiniz yatak başlığı odanın görüntüsünü tamamen değiştirebilir. Bu nedenle yatak başlığı seçerken odanın stil ve temasına en uygun modeli seçmekte yarar var. Bu dekorasyonda kullanılan düğmeli deri model yatak başlığı odaya klasik bir şıklık kazandırmış.

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