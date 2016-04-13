Ev dekorasyonunda sarı rengin en güzel uygulamaları

Canlılığı ve parlaklığı ile diğer bütün renkler arasından sıyrılan sarı rengin ev dekorasyonunda özel bir yeri vardır. Güneşin ve ışığın rengi olarak bilinen sarı renk, sıcak renkler arasında da özel bir konuma sahiptir. İnsana mutluluk ve enerji veren bu rengin en önemli özelliği çok yönlü olmasıdır. Değişik tonlarda ve farklı kombinasyonlarla kullanılan sarı renk çok farklı duygular ve enerjiler yaratabilme niteliğine sahip eşsiz bir renktir. Zaten bu yüzden de dekorasyonda ve mimaride kullanımı bir hayli popülerdir. Tüm sarı tonlarının ortak noktası ise pozitif enerji vermeleridir. Hardal sarısının ağırbaşlılığı da, açık, ışıltılı bir sarı tonunun canlılığı da insanda farklı olsa da olumlu duygular yaratabilir. İşte bu yüzden, sarının evlerimizdeki kullanım alanları oldukça fazla ve çeşitli. Bu yazımızda sizlere sarı renk tutkunları için dekorasyon önerileri derledik. Birbirinden güzel tasarımlarda sarı renk kullanımına alternatifler bulacaksınız.

Eğer dekorasyon renkleri ile ilgili farklı önerilere ihtiyacınız varsa ya da yılın trend renklerini görmek istiyorsanız “2016 için Pantone renk trendleri nelerdir?” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.