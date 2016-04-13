Ev dekorasyonunda sarı rengin en güzel uygulamaları

Canlılığı ve parlaklığı ile diğer bütün renkler arasından sıyrılan sarı rengin ev dekorasyonunda özel bir yeri vardır. Güneşin ve ışığın rengi olarak bilinen sarı renk, sıcak renkler arasında da özel bir konuma sahiptir. İnsana mutluluk ve enerji veren bu rengin en önemli özelliği çok yönlü olmasıdır. Değişik tonlarda ve farklı kombinasyonlarla kullanılan sarı renk çok farklı duygular ve enerjiler yaratabilme niteliğine sahip eşsiz bir renktir. Zaten bu yüzden de dekorasyonda ve mimaride kullanımı bir hayli popülerdir. Tüm sarı tonlarının ortak noktası ise pozitif enerji vermeleridir. Hardal sarısının ağırbaşlılığı da, açık, ışıltılı bir sarı tonunun canlılığı da insanda farklı olsa da olumlu duygular yaratabilir. İşte bu yüzden, sarının evlerimizdeki kullanım alanları oldukça fazla ve çeşitli. Bu yazımızda sizlere sarı renk tutkunları için dekorasyon önerileri derledik. Birbirinden güzel tasarımlarda sarı renk kullanımına alternatifler bulacaksınız.
Eğer dekorasyon renkleri ile ilgili farklı önerilere ihtiyacınız varsa ya da yılın trend renklerini görmek istiyorsanız “2016 için Pantone renk trendleri nelerdir?” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.
Duvar boyasında genelde açık tonları tercih edilse de duvar kağıdı söz konusu olunca hemen her tonu rahatlıkla kullanılabilir. Bu dekorasyonda ham ahşap ve metal ögelerle oluşturulan endüstriyel şıklığın sarı duvar kağıtları ile tamamlandığını görebilirsiniz. Endüstriyel tasarımın soğuk görüntüsü sarı duvar kağıtları ile yok edilmiş ve mekana sıcaklık kazandırılmış.
Sarı rengin dekorasyonlarda en sık kullanımına vurgu renklerinde rastlıyoruz. Bir dekorasyonda fon ve mobilya dışında kullanılan renkler genellikle vurgu rengi olarak karşımıza çıkar ve canlı parlak renklerden seçilir. Duvar, zemin gibi alanları kapsayan fonda genelde açık renkler tercih edilir. Bu sayede mekanda ferahlık ve aydınlık sağlanır. Mobilyalarda hemen her renk kullanılırken dekorasyona canlılık kazandırması için bir de vurgu rengi seçilir. Bu renk genelde aksesuarlarda ya da tekstil ürünlerinde kullanılır. Vurgu renkleri içerisinde en popüler olanlar sarı ve kırmızı gibi sıcak canlı renklerdir. Bu dekorasyonda da vurgu renginin sarı olduğunu ve tekstil ürünlerinde kullanıldığını görebilirsiniz.
Canlılığı ile odalara sıcaklık kazandıran sarı renk duvarlarda kullanıldığında genelde daha açık tonlarda seçilir. Mekanın daha ferah ve aydınlık olması açısından bu ton önemlidir. Gri ve beyaz renklerle muhteşem bir uyum oluşturan sarı rengin bu dekorasyonda kullanımı gerçekten büyüleyici. Özellikle kırlent ve sehpada kullanımı ile oluşturulan monokromatik denge göz alıcı.
Hazır mutfak tasarımlarında sarı ve siyah rengin kombinasyonuna çok sık rastlayabilirsiniz. Özellikle lake ve epoksi gibi parlak yüzeylere oldukça yakışan canlı sarı renk bu mutfak dekorasyonuna da şıklık kazandırmış. Yankı Mutfak tarafından tasarlanan bu model hem renk dengesi hem de modern tasarımı ile dikkat çekiyor.
Bu yatak odası dekorasyonunda sarı rengin hem mobilyalarda hem de perdelerde kullanıldığını görebilirsiniz. Mobilyalarda vurgu rengi olarak seçilen sarı, perdelerde ise ana renk olarak göze çarpıyor. Açık renk ahşap zemin ve gri mobilyalar ile şık bir uyum yakalanmış.
Eğer oturma odası ya da salon gibi bir alanı sarı renk kullanarak dekore etmek istiyorsanız koltuklarınızı sarı renkte seçebilirsiniz. Özellikle ahşap zemin ve açık renk bir fonun kullanıldığı bir dekorasyon oluşturacaksanız sarı koltuklar size muhteşem bir kombinasyon sunabilir. Ayrıca kırmızı, mavi, yeşil gibi ana renklerle uyumu da mümkündür. Sarı renk diğer canlı renklerle en iyi uyum sağlayabilen renktir.
Mutfak dolaplarında sarı renk kullanımında daha önce bahsetmiştik ancak bu mutfak adasını da göstermeden geçmek istemedik. Tuğla duvarlar ve siyah, beyaz, gri dekorasyona vurgu rengi olarak eklenen sarı oldukça şık bir denge oluşturmuş.
Salon ve oturma odası gibi alanlarda sarı renk kullanımı sadece koltuk takımlarında değil berjer ve puflarda da uygun olacaktır. Özellikle açık tonlar kullanılarak oluşturulan oturma grubuna sarı bir berjer ve puf ekleyerek şık bir takım oluşturabilirsiniz. Bu dekorasyonda olduğu gibi.