Ahşabın büyüleyici güzelliğiyle çağdaş bir orman evi

Bugünkü ev tanıtım yazımızın adresi Doğu Avrupa’nın mimaride son zamanlarda öne çıkmaya başlayan ülkelerinden Polonya. Polonya ağaç ve yeşillik konuusnda bir sıkıntını yaşanmadığı, doğal güzellikler açısından zengin bir ülke. Bu durum mimaride de bolca ahşap ürünü kullanılmasıyla yansımasını bulan bir gerçeklik. Ancak modern mimarideki ağaç ve ahşap kullanımı eskiye göre, teknolojinin getirdiği nimetlerin de sayesinde daha farklı bir hal alıyor. En büyük farkı da büyük ve ağır kirişlerin artık kullanılma zorunluluğunun ortadan kalkmasında görüyoruz. Bu da evlerin görüntüsünü daha sade, estetik, sıcak ve samimi kıldığı gibi mekandan tasarruf da sağlıyor.
Bugünkü yazımıza konu olan evi yine aynı ülkeden Majchrzak Prakownia firması tasarladı. Şimdi konumuz olan evi biraz daha yakından tanımaya çalışalım.
Evin kompakt görünümü, ormanla sıkı sıkıya ve iç içe görüntüsü ve ahşap yapısı adeta evin ormanla olan bütün sınırlarını ortadan kaldırmış hissini yaratıyor. Ev ormanın bir parçası gibi duruyor. Son derece şık ve modern bir görüntüye sahip olan ev, hem orman içinde gizli görüntüsü veriyor, hem de zıt gibi görünse de geniş cam panelleri sayesinde oldukça aydınlık bir iç mekana sahip oluyor. Gri taşlarla döşenmiş olan ön teras da evin sahipleri için sonsuz keyifli zamanlar vaad ediyor.
Evin girişi arka taraftan yapılıyor. Bu lüks evi tamamlayacak bir garajı da
mimarlar elbette unutmamışlar. Hemen hemen her ayrıntının ahşap olarak tasarlandığını sizler de fotoğraftan net bir şekilde görüyorsunuz. Bulunduğu çevreyi yansıtan, orada sırıtmayan bir yapı bulmanın giderek güçleştiği günümüz şehirlerine oldukça tezat bir görüntü var kaşrımızda. Tıpkı ön tarafta olduğu gibi bahçe peyzajı da hem çevreyle uyumlu hem de oldukça şık ve modern bir biçimde yapılmış.
Bu da evin bahçenin başka bir açısından görünümü. Bu açıdan bakıldığında özellikle zemin katın yapısı daha rahat anlaşılıyor. Bolca doğal ışıktan faydalanamak adına çok da doğru bir uygulamayla çatı katının tüm cephesi camla kaplanmış. Bunun pratik faydalarının yanında çok modern ve estetik bir uygulama olduğu da bir gerçek. Alt katınb sol tarafındaki duvarların tuğladan görüntüsü de hem romantik hem de sıcak bir hava katıyor ortama.
Şimdi de evin iç mekanını incelemeye koyuluyoruz. Gördüğünüz zemin kat modernizmle endüstriyel iç mimari ve dekorasyonun bir karışımını gözler önüne seriyor. Dış cephelere göre oldukça farklı fakat şık ve çarpıcı bir dizayn hakim. İç mekanın boyut olarak çok büyük olmaması açık plan uygulamasını gerekli kılmış, mutfak yemek odası ve oturma odası hepsi bir arada. Aydınlatma konusunda ne kadar cömert davranıldığı hemen dikkatinizi çekmiştir. Buna ek olarak da ağırlı olarak beyaz rengin tercih edildiği görüyoruz.
İç mekana bir de bu cepheden bakıldığında evin ne kadar ferah ve aydınlık olduğu daha iyi anlaşılıyor, zira bu cepheden bakılınca cam panellerin vurgusu daha öne çıktığı gibi tavanda da üst kattan gelecek doğal ışığı alta da verecek bir boşluk olduğunu görüyoruz. İç mekanda endüstriyel tarz hakim olduğundan metal havalandırma borularını kamufle etme ihtiyacı duyulmamış. Beyaz merdivenler ve onların yanındaki cam paneller ise evin projesini ne kadar usta mimarların üstlendiğini gösteren detaylardan.
Orman veya diğer kırsal alalardaki villa tipi modern evlere merakınız devam ediyorsa ve bu yazıyı da beğendiyseniz, daha önce sitemizde yayınlanmış olan ve ‘Yeşillikler içinde modern bir cazibe kaynağı’ başlığını taşıyan yazımızdaki ev modelinin de size yeni fikirler ve yeni ilham kaynakları sağlamada faydalı olabileceğini düşünüyoruz.