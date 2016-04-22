Ahşabın büyüleyici güzelliğiyle çağdaş bir orman evi

Bugünkü ev tanıtım yazımızın adresi Doğu Avrupa’nın mimaride son zamanlarda öne çıkmaya başlayan ülkelerinden Polonya. Polonya ağaç ve yeşillik konuusnda bir sıkıntını yaşanmadığı, doğal güzellikler açısından zengin bir ülke. Bu durum mimaride de bolca ahşap ürünü kullanılmasıyla yansımasını bulan bir gerçeklik. Ancak modern mimarideki ağaç ve ahşap kullanımı eskiye göre, teknolojinin getirdiği nimetlerin de sayesinde daha farklı bir hal alıyor. En büyük farkı da büyük ve ağır kirişlerin artık kullanılma zorunluluğunun ortadan kalkmasında görüyoruz. Bu da evlerin görüntüsünü daha sade, estetik, sıcak ve samimi kıldığı gibi mekandan tasarruf da sağlıyor.

Bugünkü yazımıza konu olan evi yine aynı ülkeden Majchrzak Prakownia firması tasarladı. Şimdi konumuz olan evi biraz daha yakından tanımaya çalışalım.