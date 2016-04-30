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Estetik ve ihtişam dolu bir villa

ümit atdağ ümit atdağ
SGNW House, Metropole Architects - South Africa Metropole Architects - South Africa Modern Evler
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Homify bu gün sizleri yine çarpıcı bir tasarıma sahip olna, ihtişamlı bir villaya götürüyor. Güney Afrika'nın Zimbali şehrinde bulunan bu villa, Metropole Mimarlık Studiosu uzmanları ve mimarları tarafından hayata geçirilmiş. Villanın genel olarak her detayında en ince ayrıntısına göre ince düşünülmüş ve ihtişam olarak doruk noktsına çıkarılmış. Avangart hatlar, estetik çizgiler, taş, ahşap ve metal malzemeler muhteşem kombinasyonlar ile müthiş bir uyum içinde kullanılarak villanın görkemli bir villa olması sağlanmıi. İç mekan dekorasyonları, dış cephe dekorasyonları birbirine entegre bir şekilde dekore edilerek tüm ayrıntıları ile büyüleyici bir villa ortaya çıkarılmış. Ayrıca bahçe peyzajı ve havuz uygulaması da villanın görselliğini artırarak görkemli ve tüm ihtiyaçları karşılayan bir villa olmasını sağlamış. Villa aydınlatması yapılırken titiz davranılmış ve iç mekan aydınlatması için farklı aydınlatma aplikleri, dış mekan için hem farklı tasarımlar hem de farklı aplikler kullanılarak her anlamda olduğu gibi aydınlatmada da doruk noktasına ulaşılmış.

Ana cephe

SGNW House, Metropole Architects - South Africa Metropole Architects - South Africa Modern Evler
Metropole Architects – South Africa

SGNW House

Metropole Architects - South Africa
Metropole Architects – South Africa
Metropole Architects - South Africa

Villanın ana cephesi, ateşli hatlara sahip olacak şekilde tasarlanmış. Yapılan taş kaplamalar, doğal malzemelerin ön plana çıkmasını sağlarken aynı zamanda aydınlatmanın daha verimli olmasını sağlamış. Eğimi beşik çatı, kırmızı kiremitler ile kaplanarak evin ana cephesinin estetiği ve görslliği pekiştirilmiş. Zevkli bir dekorasyon ile ön avlu ve duvar kaplamaları uyumlu hale getirilmiş. İki ana binanın birleşim noktası evin ana girişi olarak düşünülmüş ve bir adet sunroom ile evin ana cephesinin dekorasyonu tamamlanmış.

Ana giriş

SGNW House, Metropole Architects - South Africa Metropole Architects - South Africa Modern Koridor, Hol & Merdivenler
Metropole Architects – South Africa

SGNW House

Metropole Architects - South Africa
Metropole Architects – South Africa
Metropole Architects - South Africa

Evin ana girişi iki binanın birleşim noktasından yapılarak her iki binaya da ulaşımın kolay olması sağlanmış. Girişte doğal malzemelere ağırlık verilerek Palet tahtalar ve taş kullanılmış. doğal malzemeler bulundukları giriş alanını daha doğal bir hale getirerek  Özel bir cam bölme yapılarak ayrılmış olan kış bahçesini de pekiştirmiş.  Giriş alanının ahşap kısmı dışında her iki tarafa su kanalı yapılarak evin doğallık anlamında en üst nokta da olması sağlanmış.  Evin ana odalarının cam duvarlar ile kaplanması da doğallığın tüm mekanlara dağılmasını sağlamış.

Sosyal alan

SGNW House, Metropole Architects - South Africa Metropole Architects - South Africa Modern Oturma Odası
Metropole Architects – South Africa

SGNW House

Metropole Architects - South Africa
Metropole Architects – South Africa
Metropole Architects - South Africa

Villanın sosyal yaşam alanı olarak kullanılan bölümüne ulaştığınızda çok şık ve estetik bir dekorasyon ile çok geniş bir alan olmasına rağmen dolu dolu görğnen bir oturma odası karşımıza çıkıyor. Kot farkı nedeni ile altı basamaklı bir merdiveni geçerek koyu renkler ve bej rengin tercih edilmesi ile zarif bir sosyal alana ulaşıyorsunuz. Bir tv ünitesi, bir oturma grubu ve halıdan oluşan bu alan geniş bir alan olmasına rağmen göze hoş gelen ve insanı etkileyen bir görselliğe sahip.

Mutfak

SGNW House, Metropole Architects - South Africa Metropole Architects - South Africa Modern Mutfak
Metropole Architects – South Africa

SGNW House

Metropole Architects - South Africa
Metropole Architects – South Africa
Metropole Architects - South Africa

Mutfak doğrudan yemek dası ile bağlantılı ve aynı zamanda görsel açıdan gözle görünmeyen bir sınırla ayrılmış şekilde dekore edilmiş. Yemek masası ve yemek salonu olmasına rağmen mutfakta fonksiyonellik yaratılmak isteniş. Mutfak adası şık bir şekilde aynı zamanda yemek yema barı olarak da kullanılabilir şekilde tercih edilerek zarif ve işlevsel hale getirilmiş.  Koyu ahşap renk mutfak dolapları sade bir görünüme sahip olacak şekilde dekore edilmiş. Bu sayede mutfak içinde depolama alanı sorunu çözülmüş.

Çalışma alanı

SGNW House, Metropole Architects - South Africa Metropole Architects - South Africa Modern Çalışma Odası
Metropole Architects – South Africa

SGNW House

Metropole Architects - South Africa
Metropole Architects – South Africa
Metropole Architects - South Africa

Evin içinde boş kalan merdiven galerisi  bir çalışma fisi olarak düzenlenmiş. Şık bir aydınlatma tasarımı ile aynı zamanda zarif bir çalışma masası kullanılarak dekorasyonu tamamlanan bu alan motivasyon kaynağı olmuş.

Havuz ve bahçe

SGNW House, Metropole Architects - South Africa Metropole Architects - South Africa Modern Evler
Metropole Architects – South Africa

SGNW House

Metropole Architects - South Africa
Metropole Architects – South Africa
Metropole Architects - South Africa

Evin dinlenme, eğlenme ve gezinti alanı olan bahçe ve havuz bir arada düzenlenmiş. Görsellik ve zarafet olarak herkesi büyüleyen bir güzelliğe sahip olan bu alan ahşap ve doğal taşlar ile dekore edilği için doğal bir alan olarak karşımıza çıkıyor.

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