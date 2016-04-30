Estetik ve ihtişam dolu bir villa

Homify bu gün sizleri yine çarpıcı bir tasarıma sahip olna, ihtişamlı bir villaya götürüyor. Güney Afrika'nın Zimbali şehrinde bulunan bu villa, Metropole Mimarlık Studiosu uzmanları ve mimarları tarafından hayata geçirilmiş. Villanın genel olarak her detayında en ince ayrıntısına göre ince düşünülmüş ve ihtişam olarak doruk noktsına çıkarılmış. Avangart hatlar, estetik çizgiler, taş, ahşap ve metal malzemeler muhteşem kombinasyonlar ile müthiş bir uyum içinde kullanılarak villanın görkemli bir villa olması sağlanmıi. İç mekan dekorasyonları, dış cephe dekorasyonları birbirine entegre bir şekilde dekore edilerek tüm ayrıntıları ile büyüleyici bir villa ortaya çıkarılmış. Ayrıca bahçe peyzajı ve havuz uygulaması da villanın görselliğini artırarak görkemli ve tüm ihtiyaçları karşılayan bir villa olmasını sağlamış. Villa aydınlatması yapılırken titiz davranılmış ve iç mekan aydınlatması için farklı aydınlatma aplikleri, dış mekan için hem farklı tasarımlar hem de farklı aplikler kullanılarak her anlamda olduğu gibi aydınlatmada da doruk noktasına ulaşılmış.