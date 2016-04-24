Eski bir evin inanılmaz dönüşümü

Mutfakta da evin dönüşümden sonraki genel çizgisinden bir sapma yok: Yine bir beyaz dominasyonu, modern çizgiler, fonksiyonelliğe verilen önem. Oturma odasına kapısız, doğrudan geçişle açılan mutfakta, dolapların bulunduğu kısım ayırıcı görevi görüyor. Mutfağın aynı zamanda dıaşrıdaki terasa açılan sürgülü cam panellerden oluşan bir cepheside var. Dümdüz ve sade hatlardan oluşan dolap, tezgah ve beyaz eşyalar ise modernizmle endüstriyel tarz arasında bir çizgi tutturmuş gibi görünüyor.

Evlerin dönüşüm hikayeleri ilginizi çekiyorsa bu konuda bolca örneği sitemizde bulabilirsiniz. Enteresan örneklerden biri olan ve ‘Dönüşümle karakter kazanan modern bir daire’ başlığını taşıyan yazımız bunlardan sadece bir tanesidir. Farklı mimari kültürleri ve bakış açılarını tanıma ve yeni yeni ilhamlar kazanma konusunda faydalı olacağını umarak bugünkü yazımızı noktalıyoruz.