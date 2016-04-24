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Eski bir evin inanılmaz dönüşümü

Murat Aksoy Murat Aksoy
FI10 Umbau Einfamilienhaus, Schiller Architektur BDA Schiller Architektur BDA Modern Evler
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Cadde üzerinde yer alan ve yoğun trafiğin olduğu bir eski evin modernizm çerçevesinde daha sessiz, rahat ve de şık bir hale getirilebilmesi mümkün mü? İşte bugün size tanıtacağımız evin sahipleri de bu sorularla Alman Schiller Mimarlık firmasının kapısını çalmışlar. Evin bu yönde nasıl bir dönüşüm geçirdiğini aşağıda inceleyeceğiz ancak gelin ilk önce evin dönüşümden önceki haline bir bakış atalım.

Yenilenmeden önce caddeden görünüm

FI10 Umbau Einfamilienhaus, Schiller Architektur BDA Schiller Architektur BDA
Schiller Architektur BDA

Schiller Architektur BDA
Schiller Architektur BDA
Schiller Architektur BDA

Yenilenmeden önce ev açık sarı bir cepheye sahipmiş. Geleneksel ve Almanya’ya özgü çatısı, ahşap panjurlu pencereleriyle modernlikten bir hayli uzak görünüyor. Yukarıda da belirttiğimiz gibi projeyi üstlenenlerin en önemli derdi, yoğun trafiğin bulunduğu caddenin gürültüsünden ev sakinlerini iç mekanda ve bahçede olabildiğince uzak tutmak olmuş.

Yenilendikten sonrası

FI10 Umbau Einfamilienhaus, Schiller Architektur BDA Schiller Architektur BDA Modern Evler
Schiller Architektur BDA

Schiller Architektur BDA
Schiller Architektur BDA
Schiller Architektur BDA

Değişim oldukça çarpıcı. Evin bu cephesi adeta baştan yaratılmış gibi. Çok sayıdaki pencerenin yerini değişik boyutlardaki üç pencere almış. Elbette gerekli olan ses yalıtımları yapıldıktan sonra. Duvarın renginde sarı yerine bu kez beyaz tercih edilip hem modern tarzla hem de dikkat çekici biçimde komşu evlerle uyum sağlanmış. Çatı büyük ölçüde korunmakla birlikte daha küçük, sıcak, sevimli ve modern bir hale getirilmiş. Evin önüne dikilen ağaçların sesleri önleme ve mahremiyet sağlamada gördükleri perde işlemi ise asla azımsanmamalı. Binanın ilk katında bu kez pencerelere yer verilmemesinin sebebi de tamamen bundan ibaret.

Yenileme sonrası bahçeden görünüm

FI10 Umbau Einfamilienhaus, Schiller Architektur BDA Schiller Architektur BDA Modern Evler
Schiller Architektur BDA

Schiller Architektur BDA
Schiller Architektur BDA
Schiller Architektur BDA

Bahçe ve terasın yenilenmeden sonraki hali. Artık evin sakinleri sağ tarafta görülen bahçe duvarı sayesinde sesten ve rahatsız edici bakışlardan azade bir şekilde bahçenin ve terasın keyfini sürebilirler. Ancak bu fotoğrafta en dikkat çekici nokta hiç kuşku yok ki çatıdır. Fotovoltaik panellerle kaplanan çatı böylece temiz bir enerji üretip evin ihtiyacının bir kısmını karşılayabiliyor. Böyle bir çatının estetik ve çevrecilik dışında ev sahiplerinin cüzdanını koruyan da bir yapısı olduğu anlaşılıyor.

Merdivenler

FI10 Umbau Einfamilienhaus, Schiller Architektur BDA Schiller Architektur BDA Modern Koridor, Hol & Merdivenler Ahşap
Schiller Architektur BDA

Schiller Architektur BDA
Schiller Architektur BDA
Schiller Architektur BDA

Profesyonelce renove edilen ve evin üst katına çıkan bu merdivenler, göz kamaştıran ahşap tasarımıyla bizleri kendine hayran bırakıyor. Ancak ahşap kadar şık ve elegant görünen diğer unsurlar da şüphesiz spot ışıklar ve siyaha boyanmış demirden korkuluklar. Ayrıca ahşabın ve korkulukların koyu renklerinin evin geneline hakim olan duvarların beyz rengiyle muhteşem bir kontrast uygulaması oluşturduğunu da belirtmeden geçmeyelim.

Açık ve havadar

FI10 Umbau Einfamilienhaus, Schiller Architektur BDA Schiller Architektur BDA Modern Koridor, Hol & Merdivenler
Schiller Architektur BDA

Schiller Architektur BDA
Schiller Architektur BDA
Schiller Architektur BDA

Şahit ediyor olduğumuz büyük dönüşümden elbette sadece evin dışı değil içi de nasibini almış. Eskisine göre çok daha modern dizayn edilmiş bir iç mekanla karşı karşıyayız kez. Bir kere modernliğin alamet-i farikası olarak beyaz rengin hakimiyetini görüyoruz. Aydınlatma da yine aynı şekilde minimalist elemanlarla ama çok şık ve estetik sağlanmış. Yerden tasarruf sağlama adına kapılar ortadan kaldırılmış, duvarlar inceltilmiş ve ortaya bir hayli modern ve cezbedici bir görüntü çıkmış.

Mutfak

FI10 Umbau Einfamilienhaus, Schiller Architektur BDA Schiller Architektur BDA Modern Mutfak
Schiller Architektur BDA

Schiller Architektur BDA
Schiller Architektur BDA
Schiller Architektur BDA

Mutfakta da evin dönüşümden sonraki genel çizgisinden bir sapma yok: Yine bir beyaz dominasyonu, modern çizgiler, fonksiyonelliğe verilen önem. Oturma odasına kapısız, doğrudan geçişle açılan mutfakta, dolapların bulunduğu kısım ayırıcı görevi görüyor. Mutfağın aynı zamanda dıaşrıdaki terasa açılan sürgülü cam panellerden oluşan bir cepheside var. Dümdüz ve sade hatlardan oluşan dolap, tezgah ve beyaz eşyalar ise modernizmle endüstriyel tarz arasında bir çizgi tutturmuş gibi görünüyor.

Evlerin dönüşüm hikayeleri ilginizi çekiyorsa bu konuda bolca örneği sitemizde bulabilirsiniz. Enteresan örneklerden biri olan ve ‘Dönüşümle karakter kazanan modern bir daire’ başlığını taşıyan yazımız bunlardan sadece bir tanesidir. Farklı mimari kültürleri ve bakış açılarını tanıma ve yeni yeni ilhamlar kazanma konusunda faydalı olacağını umarak bugünkü yazımızı noktalıyoruz.

Çağdaş ve lüks stiliyle göz kamaştıran bir daire
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