7 farklı merdiven tasarımı

Günümüzde evler rahat ve konforlu olmaı açısından dublex veya triplex ev olarak tercih edilmektedir. dubleks evler iki katlı evler olduğu için üst kata ulaşım içeriden yapılmakta ve bu durum bir merdiven tasarımının yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Merdiven tasarımları genllikle kolay olmayan ve fazla çaba gerektiren tasarımlar olduğu gibi ev içerisinde merdiven için bırakılan boşluklara göre şekillenen unsurlardır. Bu nedenle merdiven tasarımları çok titiz bir çalışma gerektirir. Evinize bir merdiven tasarımı yapacaksanız öncelikle düz merdiven tipini tercih etmelisiniz. Düz merdivenler ulaşım açısından ve güvenlik açısından döner merdiven tiplerine göre daha idealdir. Ayrıca düz merdivenlere istediğiniz korkuluk türünü uygulayabilme kolaylığınız bulunduğu içinde rahatlıkla evinize uygulayabilirsiniz. Evinizde uygulayacağınız dekorasyon fikrine ve tarzınıza göre bir kokruluk yapmak istediğinizde düz merdiven tipinde kolaylıkla bu uygulamayı yapabilirsiniz. Döner merdivenler genellikle tavan yüksekliği fazla olan binalarda üst kata ulaşım için tercih edilirken merdiven altında kalan boşluklar da farklı amaçlar için kullanılır. Böylece evin içinde boş ve ölü bir alan bırakılmadan dekorasyon yapılmış olur. Döner merdiven ayrıca merdiven boşluğuna standart ölçülerden daha az alan ayrıldıı durumlarda tercih edilebilir. Böylece üst kata ulaşım için mecburi koşullar avantajlı bir hale getirilir. Bu iki merdiven türü için sizlere farklı tasarımlarda yapılmış örnekleri inceleme fırsatı sunan homify merdiven tasarımları sayfamızı inceleyerek eviniz için ideal merdiven tipine ve tasarımına karar verebilirsiniz.
Eviniz için ideal merdiven tipine karar vermeden önce örnek resimdeki merdiven tasarımı incelemelisiniz. Tamamen ahşap malzemeden yapılmış basamakları ve cam bir duvar şeklinde tasarlanmış olan korkuluğu ile şık ve zevkli bir mediven uygulamsı olarak evinize uygulayabilir, merdiven altında kalan alanı örnek resimdeki gibi kapalı bir kış bahçesi şeklinde dekore ederek hem ölü alanı canlandırmış olursunuz hem de evinizin içine doğallık kazandırmış olursunuz.
Evinizde yapacağınız dekorasyon için öncelikle uyum şartını aramalısınız. Aksi durumda merdiven tasarımı ve oturma odası tasarımı resimdeki gibi mükemmel olmaz. Örnek resimde çok şık bir merdiven uygulaması yapılarak oturma odası iel uyumlu olması için koyu renklere boyanmış ve oturma odası dekorasyonunu pekiştirmiş. Merdiven korkuluğu yine cam bloktan yapılarak merdivenin görselliğinin ve şıklığının aalmasına engel olunmuş. Böylece merdivende kullanılan renk tercihlerinin oturma odası ile uyumlu olduğu pekiştirilmiş.
Çatı tüksekliğininfazla olduğu binalarda genellikle resimdeki gibi döner merdiven tercih edilir. Döner merdivenlerin bir avantajı merdiven altında kalan alanların kolaylıkla kullanılabilmesidir.Örnek resimde ahşaptan yapılmış çatı ile uyumlu olması için aynı renge boyanmış bir döner merdiven yer almaktadır. Basamakları standart basamak geniliğinden biraz fazla seçilerek merdivenin güvenliği artırılmış.
Bu örnekre evin genel mimarisinin izin verdiği ölçülere uygun olarak düz merdiven tipi uygulanmış. Çok şık bir betonarme merdiven uygulaması yapılarak merdivenin zıt renklerinde estetik ve görsel şekillere sahip metal bir korkuluk yapılarak genel dekorasyon içinde göze batması engellenmiş. Merdiven korkuluğu metalden yapıldığı için soğuk şekillendirme ile istenilen şekillere getirilerek uygulanmış. Evin genel dekorasyonu beyaz renkte olduğu için korkuluklar siyaha boyanarak zıt renklerin kombinasyonundan zarif bir merdiven uygulaması yapılmış.
Bu örnekte de merdiven boşuluğunun durumuna göre üç katmanlı düz bir merdiven uygulaması yapılmış. Merdivenin son katmanı salonun ortasına doğru çıkarılarak hem farkedilebilirliği artırılmış hem de renk tercihleri ile ön plana çıkarılmış. Merdiven korkulukları belirli bir katmana kadar tek taraflı beirli bir katmandan sonra ise iki taraflı olacak şekilde yapılmış. Ahşapların kullanlması ile sadece doğal malzemelrden yapılmış bir merdiven olması aynı zamanda bu merdiveni diğerlerinden farklı kılıyor. Renk seçimleri de göz kamaştırdığı için evin içinde yıldız gibi parlıyor.
Evinizde merdiven için çok minimal alanlar bırakılmış ise resimdeki gibi korkuluğu olmayan ve esteti şekillere sahip bir kolonun etrafıda dönen bir merdiven uygulaması yapabilirsiniz. Konun rengi ile merdiven basamaklarının renginin uyumlu olması isiize avantaj sağlayacaktır.
Evinize benzer bir merdiven uygulaması yaparak merdiven altında kalan ölü alanı çocuklarınız için çocuk oyun alanı şeklinde düzenleyebilir ve merdiveninizin fonksiyonel olmasını sağlayabilirsiniz. Böylece merdiveninizin estetiği ve fonksiyonelliği evinize görsellik katacak, çocuklarınız için ayrıca bir oda ayırmadan evinizi daha fonksiyonel hale getirebileceksiniz.