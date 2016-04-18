7 farklı merdiven tasarımı

Günümüzde evler rahat ve konforlu olmaı açısından dublex veya triplex ev olarak tercih edilmektedir. dubleks evler iki katlı evler olduğu için üst kata ulaşım içeriden yapılmakta ve bu durum bir merdiven tasarımının yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Merdiven tasarımları genllikle kolay olmayan ve fazla çaba gerektiren tasarımlar olduğu gibi ev içerisinde merdiven için bırakılan boşluklara göre şekillenen unsurlardır. Bu nedenle merdiven tasarımları çok titiz bir çalışma gerektirir. Evinize bir merdiven tasarımı yapacaksanız öncelikle düz merdiven tipini tercih etmelisiniz. Düz merdivenler ulaşım açısından ve güvenlik açısından döner merdiven tiplerine göre daha idealdir. Ayrıca düz merdivenlere istediğiniz korkuluk türünü uygulayabilme kolaylığınız bulunduğu içinde rahatlıkla evinize uygulayabilirsiniz. Evinizde uygulayacağınız dekorasyon fikrine ve tarzınıza göre bir kokruluk yapmak istediğinizde düz merdiven tipinde kolaylıkla bu uygulamayı yapabilirsiniz. Döner merdivenler genellikle tavan yüksekliği fazla olan binalarda üst kata ulaşım için tercih edilirken merdiven altında kalan boşluklar da farklı amaçlar için kullanılır. Böylece evin içinde boş ve ölü bir alan bırakılmadan dekorasyon yapılmış olur. Döner merdiven ayrıca merdiven boşluğuna standart ölçülerden daha az alan ayrıldıı durumlarda tercih edilebilir. Böylece üst kata ulaşım için mecburi koşullar avantajlı bir hale getirilir. Bu iki merdiven türü için sizlere farklı tasarımlarda yapılmış örnekleri inceleme fırsatı sunan homify merdiven tasarımları sayfamızı inceleyerek eviniz için ideal merdiven tipine ve tasarımına karar verebilirsiniz.