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7 farklı merdiven tasarımı

ümit atdağ ümit atdağ
AM HOUSE, SANSON ARCHITETTI SANSON ARCHITETTI Minimalist Oturma Odası
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Günümüzde evler rahat ve konforlu olmaı açısından dublex veya triplex ev olarak tercih edilmektedir. dubleks evler iki katlı evler olduğu için üst kata ulaşım içeriden yapılmakta ve bu durum bir merdiven tasarımının yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Merdiven tasarımları genllikle kolay olmayan ve fazla çaba gerektiren tasarımlar olduğu gibi ev içerisinde merdiven için bırakılan boşluklara göre şekillenen unsurlardır. Bu nedenle merdiven tasarımları çok titiz bir çalışma gerektirir. Evinize bir merdiven tasarımı yapacaksanız öncelikle düz merdiven tipini tercih etmelisiniz. Düz merdivenler ulaşım açısından ve güvenlik açısından döner merdiven tiplerine göre daha idealdir. Ayrıca düz merdivenlere istediğiniz  korkuluk türünü uygulayabilme kolaylığınız bulunduğu içinde  rahatlıkla evinize uygulayabilirsiniz. Evinizde uygulayacağınız dekorasyon fikrine ve tarzınıza göre bir kokruluk yapmak istediğinizde düz merdiven tipinde kolaylıkla bu uygulamayı yapabilirsiniz. Döner merdivenler genellikle tavan yüksekliği fazla olan binalarda üst kata ulaşım için tercih edilirken merdiven altında kalan boşluklar da farklı amaçlar için kullanılır. Böylece evin içinde boş ve ölü bir alan bırakılmadan dekorasyon yapılmış olur. Döner merdiven ayrıca merdiven boşluğuna standart ölçülerden daha az alan ayrıldıı durumlarda tercih edilebilir. Böylece üst kata ulaşım için mecburi koşullar avantajlı bir hale getirilir. Bu iki merdiven türü için sizlere farklı tasarımlarda yapılmış örnekleri inceleme fırsatı sunan  homify merdiven tasarımları sayfamızı inceleyerek eviniz için ideal merdiven tipine ve tasarımına karar verebilirsiniz.

Fonksiyonel merdivenler

PROJECTO 3, Grupo HC Grupo HC Klasik Koridor, Hol & Merdivenler
Grupo HC

Grupo HC
Grupo HC
Grupo HC

Eviniz için ideal merdiven tipine karar vermeden önce örnek resimdeki merdiven tasarımı incelemelisiniz. Tamamen ahşap malzemeden yapılmış basamakları ve cam bir duvar şeklinde tasarlanmış olan korkuluğu ile şık ve zevkli bir mediven uygulamsı olarak evinize uygulayabilir, merdiven altında kalan alanı örnek resimdeki gibi kapalı  bir kış bahçesi şeklinde dekore ederek hem ölü alanı canlandırmış olursunuz hem de  evinizin içine doğallık kazandırmış olursunuz.

Oturm aodası uyumu

AM HOUSE, SANSON ARCHITETTI SANSON ARCHITETTI Minimalist Oturma Odası
SANSON ARCHITETTI

SANSON ARCHITETTI
SANSON ARCHITETTI
SANSON ARCHITETTI

Evinizde yapacağınız dekorasyon için öncelikle uyum şartını aramalısınız. Aksi durumda merdiven tasarımı ve oturma odası tasarımı resimdeki gibi mükemmel olmaz. Örnek resimde çok şık bir merdiven uygulaması yapılarak oturma odası iel uyumlu olması için koyu renklere boyanmış ve oturma odası dekorasyonunu pekiştirmiş. Merdiven korkuluğu yine cam bloktan yapılarak merdivenin görselliğinin ve şıklığının aalmasına engel olunmuş. Böylece merdivende kullanılan renk tercihlerinin oturma odası ile uyumlu olduğu pekiştirilmiş.

Şık ahşap merdiven

PROJETO ARQUITETÔNICO DA RESIDÊNCIA PRUNER, ArchDesign STUDIO ArchDesign STUDIO Rustik Koridor, Hol & Merdivenler
ArchDesign STUDIO

ArchDesign STUDIO
ArchDesign STUDIO
ArchDesign STUDIO

Çatı tüksekliğininfazla olduğu binalarda genellikle resimdeki gibi döner merdiven tercih edilir. Döner merdivenlerin bir avantajı merdiven altında kalan alanların kolaylıkla kullanılabilmesidir.Örnek resimde ahşaptan yapılmış  çatı ile uyumlu olması için aynı renge boyanmış bir döner merdiven yer almaktadır.  Basamakları standart basamak geniliğinden biraz fazla seçilerek merdivenin güvenliği artırılmış.

Zarif korkuluklar

Transformation de la villa E, BURO5 - architectes & associés BURO5 - architectes & associés Modern Koridor, Hol & Merdivenler
BURO5 – architectes &amp; associés

BURO5 - architectes & associés
BURO5 – architectes &amp; associés
BURO5 - architectes & associés

Bu örnekre evin genel mimarisinin izin verdiği ölçülere uygun olarak düz merdiven tipi uygulanmış.  Çok şık bir betonarme merdiven uygulaması yapılarak merdivenin zıt renklerinde estetik ve görsel şekillere sahip metal bir korkuluk yapılarak genel dekorasyon içinde göze batması engellenmiş.  Merdiven korkuluğu metalden yapıldığı için soğuk şekillendirme ile istenilen şekillere getirilerek uygulanmış. Evin genel dekorasyonu beyaz renkte olduğu için korkuluklar siyaha boyanarak zıt renklerin kombinasyonundan zarif bir merdiven uygulaması yapılmış.

Ahşap korkuluklar

Sunflower Villa homify Klasik Koridor, Hol & Merdivenler mimari,mimar,ic mimar,dekorasyon,projesi,siyah beyaz,uyumu,giris,hol,mermer zemin
homify

Sunflower Villa

homify
homify
homify

Bu örnekte de merdiven boşuluğunun durumuna göre üç katmanlı düz bir merdiven uygulaması yapılmış. Merdivenin son katmanı salonun ortasına doğru çıkarılarak hem farkedilebilirliği artırılmış hem de renk tercihleri ile ön plana çıkarılmış. Merdiven korkulukları belirli bir katmana kadar tek taraflı beirli bir katmandan sonra ise iki taraflı olacak şekilde yapılmış. Ahşapların kullanlması ile sadece doğal malzemelrden yapılmış bir merdiven olması aynı zamanda bu merdiveni diğerlerinden farklı kılıyor. Renk seçimleri de göz kamaştırdığı için evin içinde yıldız gibi parlıyor.

Korkuluksuz merdivenler

ON THE BEACH III / BODRUM SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI. Modern Koridor, Hol & Merdivenler
SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.

ON THE BEACH III / BODRUM

SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.
SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.
SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.

Evinizde merdiven için çok minimal alanlar bırakılmış ise resimdeki gibi korkuluğu olmayan ve esteti şekillere sahip bir kolonun etrafıda dönen bir merdiven uygulaması yapabilirsiniz. Konun rengi ile merdiven basamaklarının renginin uyumlu olması isiize avantaj sağlayacaktır.

İşlevsel merdivenler

Oyun Evi Bersa İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti. Minimalist Çocuk Odası Oyun,Oyun Evi,Oyun Alanı,Çocuk,ShowrromMerdiven Alt
Bersa İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti.

Oyun Evi

Bersa İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti.
Bersa İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti.
Bersa İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti.

Evinize benzer bir merdiven uygulaması yaparak merdiven altında kalan ölü alanı çocuklarınız için çocuk oyun alanı şeklinde düzenleyebilir ve merdiveninizin fonksiyonel olmasını sağlayabilirsiniz. Böylece merdiveninizin estetiği ve fonksiyonelliği evinize görsellik katacak, çocuklarınız için ayrıca bir oda ayırmadan evinizi daha fonksiyonel hale getirebileceksiniz.

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