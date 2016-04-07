​Yatak odanıza hava katacak 10 küçük dokunuş

Günün önemli bir saatini uykuyla geçirdiğimiz düşünülürse yatak odasının hayatımızdaki önemi daha da vurgulanmış olur. Her akşam günün yorgunluğunu atıp uyku ihtiyacını gidermek dışında da yatak odalarımız ev dekorasyonunun önemli bir parçasıdır. Çünkü kendimize ait en kişisel ve özel alanımız burasıdır. Evin diğer bölümlerine göre kendimize ait şahsi eşyaların da bulunduğu yatak odasını daha da benzersiz hale getirmek mümkün mü? Neden olmasın? Yatak odanızı arkadaşlarınızın yatak odası tasarımından daha gösterişli ve farklı kılmak için birkaç küçük dekorasyon fikri derledik. Şimdi sırasıyla göz atalım.
Dikkat çekici bir tasarım için sayısız fikir mevcuttur. Biraz dergi karıştırarak, örnek yatak odası modellerini inceleyerek dahi pek çok fikir edinebilirsiniz. Ancak en bilindik ve başarılı yöntemlerden biri dekorasyonu renklendirmektir. Çünkü renkler daima göz alıcıdır. Özellikle birden fazla canlı rengin bir arada kullanımı dekorasyonu çarpıcı kılacağı gibi son derece eğlenceli bir ortam sunar.
Benzersiz ve havalı bir yatak odası tasarımı için bazı küçük dekoratif fikirler kullanabiliriz. Her ne kadar modern ve lüks mobilyalarla gösterişli bir oda elde etseniz bile mutlaka büyük masrafa girmek zorunda değilsiniz. Gayet minik ve pratik fikirler de cüzdanınızı şişirmeden yatak odanız eşsiz hale getirebilir. Fotoğraftaki örnekte duvarlarda kelebek desenli süslemeler kullanılmış. Gördüğünüz gibi çok küçük bir dokunuşla ilgi çekici bir dekor elde edilmiş.
Yatak odanızda çok fazla eşya ve aksesuar kullanmıyorsanız, duvarlarınızda fotoğraflar ve çeşitli çıkartmalar da bulunmuyorsa uygulayabileceğiniz bir diğer yaratıcı fikir duvar kağıdı kullanmaktır. Özellikle desenli duvar kağıtları sıradan bir yatak odasını dahi baş döndürücü bir görünüme kavuşturabilir. Örnek resmimizde yatak odasının iki duvarında duvar kağıdı kullanılmış. Oldukça hareketli bir deseni olduğundan tüm odaya uygulanmaması doğru bir tercih.
Çarpıcı ve etkili bir görünüm için dekorasyonda yapabileceğiniz basit fikirlerden birisi de değişik nevresim takımları bulmaktır. Çünkü yatak odasının odağı her zaman yataktır. Dolayısıyla yatağın nasıl göründüğü büyük önem kazanır. Fotoğrafta görmüş olduğunuz nevresim takımı pembe renkte olup iki yastığın ortasında bir adet kırmızı gül biçiminde süsleme amaçlı bir yastık daha bulunuyor.
Fotoğraftaki yatak odası As Tasarım'a aittir.
Yatak çarşafları ve nevresim kadar yatak başlığı da yatak odasının bir diğer yıldızı olabilir. Eğer örnekteki gibi sade beyaz duvarlarınız ve bu duvarlara uyumlu beyaz çarşaflarınız varsa yatak başlığı hareketli olan bir modelden seçmek doğru bir tercihtir. Fotoğrafta görmüş olduğunuz ağaç dallarını andıran tasarımıyla bir hayli dikkat çekici olan yatak başlığı dekorasyonu son derece şık hale getirmiş.
Yatak odanızı benzersiz yapmanın yolu kimi zaman süslemekten kimi zamansa odanın konumunu iyi değerlendirmekten geçer. Eğer resimdeki gibi geniş bir pencereniz ve doğaya bakan güzel bir manzaranız varsa yatağı pencere altına dayayarak hem doğal bir görünüm elde edersiniz hem de gün ışığından bolca yararlanarak aydınlık bir atmosfer sağlamış olursunuz.
Kim demiş her mobilya duvara dayanmak zorunda diye? Örnekte olduğu gibi pekala eşyaları farklı yerleştirebilir, böylece benzersiz bir dekorasyon elde edebilirsiniz.
Bir odayı iki kişi kullanacaksa çift yatak gerekir. Eğer oda küçükse ranza tercih edilir. Ancak hem odaya iki yatak sığdırmak hem de herkesten farklı bir tasarım istiyorsanız fotoğraftaki örneği uygulayabilirsiniz.
Klasik yatak odası tasarımlarında genellikle yatak bitimine puf koltuk yerleştirilir. Ancak örnekte olduğu gibi yatağınız yüksekse alçak boylu bir koltuk bularak dikkat çekici bir görünüm sağlayabilirsiniz.
Eğer imkanınız ve yeterli bütçeniz varsa küçük fikirler yerine gösterişli mobilyalar satın alarak da lüks bir ortam sağlayabilirsiniz.
Yatak odası tasarımı için belirleyebileceğiniz bir sürü stil ve çeşitli parlak fikir bulunabilir. Bunlardan en bilindik ve etkili olanlardan biri de dekorasyonda tema belirlemektir. Bu sayede az eşya ile yatak odanızı farklı kılmanız mümkün hale gelir. Örnek yatak odası tasarımında gemi konsepti belirlenmiş ve böylece bu temaya uygun olarak aksesuarlar satın alınarak başarılı bir dekor elde edilmiş.
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