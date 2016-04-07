​Yatak odanıza hava katacak 10 küçük dokunuş

Günün önemli bir saatini uykuyla geçirdiğimiz düşünülürse yatak odasının hayatımızdaki önemi daha da vurgulanmış olur. Her akşam günün yorgunluğunu atıp uyku ihtiyacını gidermek dışında da yatak odalarımız ev dekorasyonunun önemli bir parçasıdır. Çünkü kendimize ait en kişisel ve özel alanımız burasıdır. Evin diğer bölümlerine göre kendimize ait şahsi eşyaların da bulunduğu yatak odasını daha da benzersiz hale getirmek mümkün mü? Neden olmasın? Yatak odanızı arkadaşlarınızın yatak odası tasarımından daha gösterişli ve farklı kılmak için birkaç küçük dekorasyon fikri derledik. Şimdi sırasıyla göz atalım.