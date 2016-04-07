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​Yatak odanıza hava katacak 10 küçük dokunuş

nihal e. nihal e.
via delle Orfane, con3studio con3studio Yatak Odası
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Günün önemli bir saatini uykuyla geçirdiğimiz düşünülürse yatak odasının hayatımızdaki önemi daha da vurgulanmış olur. Her akşam günün yorgunluğunu atıp uyku ihtiyacını gidermek dışında da yatak odalarımız ev dekorasyonunun önemli bir parçasıdır. Çünkü kendimize ait en kişisel ve özel alanımız burasıdır. Evin diğer bölümlerine göre kendimize ait şahsi eşyaların da bulunduğu yatak odasını daha da benzersiz hale getirmek mümkün mü? Neden olmasın? Yatak odanızı arkadaşlarınızın yatak odası tasarımından daha gösterişli ve farklı kılmak için birkaç küçük dekorasyon fikri derledik. Şimdi sırasıyla göz atalım. 

​Yatak odanızı renklendirin

kleine Musterwohnung, Karin Armbrust Karin Armbrust İskandinav Yatak Odası
Karin Armbrust

Karin Armbrust
Karin Armbrust
Karin Armbrust

Dikkat çekici bir tasarım için sayısız fikir mevcuttur. Biraz dergi karıştırarak, örnek yatak odası modellerini inceleyerek dahi pek çok fikir edinebilirsiniz. Ancak en bilindik ve başarılı yöntemlerden biri dekorasyonu renklendirmektir. Çünkü renkler daima göz alıcıdır. Özellikle birden fazla canlı rengin bir arada kullanımı dekorasyonu çarpıcı kılacağı gibi son derece eğlenceli bir ortam sunar.

​Duvarları süsleyin

Bedroom Lujansphotography Modern Yatak Odası
Lujansphotography

Bedroom

Lujansphotography
Lujansphotography
Lujansphotography

Benzersiz ve havalı bir yatak odası tasarımı için bazı küçük dekoratif fikirler kullanabiliriz. Her ne kadar modern ve lüks mobilyalarla gösterişli bir oda elde etseniz bile mutlaka büyük masrafa girmek zorunda değilsiniz. Gayet minik ve pratik fikirler de cüzdanınızı şişirmeden yatak odanız eşsiz hale getirebilir. Fotoğraftaki örnekte duvarlarda kelebek desenli süslemeler kullanılmış. Gördüğünüz gibi çok küçük bir dokunuşla ilgi çekici bir dekor elde edilmiş.

​Duvar kağıdı kullanın

Hotel City, Zurich, Studio Frey Studio Frey Modern Yatak Odası
Studio Frey

Hotel City, Zurich

Studio Frey
Studio Frey
Studio Frey

Yatak odanızda çok fazla eşya ve aksesuar kullanmıyorsanız, duvarlarınızda fotoğraflar ve çeşitli çıkartmalar da bulunmuyorsa uygulayabileceğiniz bir diğer yaratıcı fikir duvar kağıdı kullanmaktır. Özellikle desenli duvar kağıtları sıradan bir yatak odasını dahi baş döndürücü bir görünüme kavuşturabilir. Örnek resmimizde yatak odasının iki duvarında duvar kağıdı kullanılmış. Oldukça hareketli bir deseni olduğundan tüm odaya uygulanmaması doğru bir tercih.

​Farklı yatak örtüleri satın alın

J.A. KESEN ÇEŞME VİLLASI, As Tasarım - Mimarlık As Tasarım - Mimarlık İç Dekorasyon
As Tasarım – Mimarlık

J.A. KESEN ÇEŞME VİLLASI

As Tasarım - Mimarlık
As Tasarım – Mimarlık
As Tasarım - Mimarlık

Çarpıcı ve etkili bir görünüm için dekorasyonda yapabileceğiniz basit fikirlerden birisi de değişik nevresim takımları bulmaktır. Çünkü yatak odasının odağı her zaman yataktır. Dolayısıyla yatağın nasıl göründüğü büyük önem kazanır. Fotoğrafta görmüş olduğunuz nevresim takımı pembe renkte olup iki yastığın ortasında bir adet kırmızı gül biçiminde süsleme amaçlı bir yastık daha bulunuyor.

Fotoğraftaki yatak odası As Tasarım'a aittir.

​Çarpıcı yatak başlığı bulun

Çengelköy Villa, Derun Architecture & Interior Design Derun Architecture & Interior Design Eklektik Evler
Derun Architecture &amp; Interior Design

Çengelköy Villa

Derun Architecture & Interior Design
Derun Architecture &amp; Interior Design
Derun Architecture & Interior Design

Yatak çarşafları ve nevresim kadar yatak başlığı da yatak odasının bir diğer yıldızı olabilir. Eğer örnekteki gibi sade beyaz duvarlarınız ve bu duvarlara uyumlu beyaz çarşaflarınız varsa yatak başlığı hareketli olan bir modelden seçmek doğru bir tercihtir. Fotoğrafta görmüş olduğunuz ağaç dallarını andıran tasarımıyla bir hayli dikkat çekici olan yatak başlığı dekorasyonu son derece şık hale getirmiş.

​Yatağı pencere önüne yerleştirin

Cool Nordic Bedding Style TrueStuff Yatak OdasıTekstil Ürünleri
TrueStuff

Cool Nordic Bedding Style

TrueStuff
TrueStuff
TrueStuff

Yatak odanızı benzersiz yapmanın yolu kimi zaman süslemekten kimi zamansa odanın konumunu iyi değerlendirmekten geçer. Eğer resimdeki gibi geniş bir pencereniz ve doğaya bakan güzel bir manzaranız varsa yatağı pencere altına dayayarak hem doğal bir görünüm elde edersiniz hem de gün ışığından bolca yararlanarak aydınlık bir atmosfer sağlamış olursunuz.

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​Eşya düzenini değiştirin

ELK Comfort 164 Trendline, ELK Fertighaus GmbH ELK Fertighaus GmbH Modern Yatak Odası
ELK Fertighaus GmbH

ELK Fertighaus GmbH
ELK Fertighaus GmbH
ELK Fertighaus GmbH

Kim demiş her mobilya duvara dayanmak zorunda diye? Örnekte olduğu gibi pekala eşyaları farklı yerleştirebilir, böylece benzersiz bir dekorasyon elde edebilirsiniz.

​Yatakları bölün

via delle Orfane, con3studio con3studio Yatak Odası
con3studio

con3studio
con3studio
con3studio

Bir odayı iki kişi kullanacaksa çift yatak gerekir. Eğer oda küçükse ranza tercih edilir. Ancak hem odaya iki yatak sığdırmak hem de herkesten farklı bir tasarım istiyorsanız fotoğraftaki örneği uygulayabilirsiniz.

​Koltuk kullanın

homify Okullar
homify

homify
homify
homify

Klasik yatak odası tasarımlarında genellikle yatak bitimine puf koltuk yerleştirilir. Ancak örnekte olduğu gibi yatağınız yüksekse alçak boylu bir koltuk bularak dikkat çekici bir görünüm sağlayabilirsiniz.

Yaratıcı tasarımlar

homify Kolonyal Yatak Odası
homify

homify
homify
homify

Eğer imkanınız ve yeterli bütçeniz varsa küçük fikirler yerine gösterişli mobilyalar satın alarak da lüks bir ortam sağlayabilirsiniz.

​Tema belirleyin

5 Houses, ARAL TATİLÇİFTLİĞİ ARAL TATİLÇİFTLİĞİ Modern Yatak Odası
ARAL TATİLÇİFTLİĞİ

5 Houses

ARAL TATİLÇİFTLİĞİ
ARAL TATİLÇİFTLİĞİ
ARAL TATİLÇİFTLİĞİ

Yatak odası tasarımı için belirleyebileceğiniz bir sürü stil ve çeşitli parlak fikir bulunabilir. Bunlardan en bilindik ve etkili olanlardan biri de dekorasyonda tema belirlemektir. Bu sayede az eşya ile yatak odanızı farklı kılmanız mümkün hale gelir. Örnek yatak odası tasarımında gemi konsepti belirlenmiş ve böylece bu temaya uygun olarak aksesuarlar satın alınarak başarılı bir dekor elde edilmiş.

Bu yazıyı beğendiyseniz ’Romantik yatak odası modelleri’ başlığına göz atabilirsiniz.

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