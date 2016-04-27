5 mutfak 5 dönüşüm hikayesi

Tek kelimeyle sansayonel! Bu olağanüstü dönüşümden en çok göze çarpan hiç kuşkusuz cömertçe kullanılan ahşap ve aynalar. Bir masa ve dört sandalye bulunması dışında önceki mutfakla hiçbir benzerliği yok. Sıcacık, samimi, modern, tam ailelere göre bir mutfak.

Mutfak dekorasyonu ve dönüşümü konularına ilginiz varsa ya da mutfağınızın en azından masasını yenilemek istiyorsanız sizi daha önce yine bu sitede yayınlanan ‘İdeal bir mutfak masası nasıl olmalıdır?’ başlıklı yazımıza davet etmek istiyoruz.