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5 mutfak 5 dönüşüm hikayesi

Murat Aksoy Murat Aksoy
Remodelação Interior de Apartamento - Porto, Germano de Castro Pinheiro, Lda Germano de Castro Pinheiro, Lda Modern Mutfak
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Bugünkü yazımızda alışılmış kalıbımızın biraz dışına çıkıp sizlere tek bir evin dönüşüm hikayesini anlatmak yerine 5 mutfağın 5 ayrı dönüşüm öykülerini aktaracağız. Böylece sizler de daha fazla sayıda örneği teşhis etme imkanı bulabileceksiniz. Mutfaklarımız birbirinden farklı özellikler taşıyor olmakla birlikte ortak özellikleri bu mutfakları İtalya’dan seçmiş olmamız. Şimdi bu dönüşüm hikayelerine yakından bakalım.

Önce

VILLA A GUARENE, architetto roberta castelli architetto roberta castelli
architetto roberta castelli

architetto roberta castelli
architetto roberta castelli
architetto roberta castelli

İlk mutfağımızın eski hali. Gerçekten oldukça eski ve ihmal edilmiş gibi görünüyor. Bilhassa dolapların sizi çok eskilere götürdüğüne eminiz. Elbette bir zamanlar da bu tarz mutfaklar modaydı ama artık 2016 yılındayız ve değişimin vakti gelmiş gibi görünüyor.

Sonra

VILLA A GUARENE, architetto roberta castelli architetto roberta castelli Modern Mutfak
architetto roberta castelli

architetto roberta castelli
architetto roberta castelli
architetto roberta castelli

Bunun aynı mutfak olduğuna inanmakta zorlandığınızı biliyoruz ama bize güvenin, evet bu aynı mutfak. Baştan aşağı bir değişikliğe gidildiği ve bir hayli modern bir tarz benimsendiği açık. Herşeyden önce mutfakta benimsenen renk, yani beyaz mekana parlaklık ve mdoernlik katmış, kontrast uygulamak için kulllanılan siyah ayrıntılar ise usta işi.

Küçük bir alanda…

Remodelação Interior de Apartamento - Porto, Germano de Castro Pinheiro, Lda Germano de Castro Pinheiro, Lda Modern Mutfak
Germano de Castro Pinheiro, Lda

Germano de Castro Pinheiro, Lda
Germano de Castro Pinheiro, Lda
Germano de Castro Pinheiro, Lda

Koyu renklerinden dolayı kasvetli görünen bu mutfaktaki çiçek motifli seramikler günümüzde ancak bir müzenin parçası olabilirler. Yeni bir tarz benimsenmek ve çağa ayak uydurmak isteniyorsa en başta dolaplar ve zemin döşemesi olmak üzere bu mutfağın tepeden tırnağa değişmesi gerek.

… Yeni bir mutfak

Remodelação Interior de Apartamento - Porto, Germano de Castro Pinheiro, Lda Germano de Castro Pinheiro, Lda Modern Mutfak
Germano de Castro Pinheiro, Lda

Germano de Castro Pinheiro, Lda
Germano de Castro Pinheiro, Lda
Germano de Castro Pinheiro, Lda

Diğer örneklerimiz gibi İtalya’dan değil Portekiz’den olan bu örneğimizin yeni halini görüyorsunuz. Sadece tarz olarak değil dekorasyon unsurlarının yerleri açısından da yenilikler arz ediyor.  Sağ taraftaki tezgah kaldırılıp daha geniş bir alan yaratılmış, böylece mutfaktaki hareket serbestiyeti artmış. Aydınlatma mükemmel bir hale getirilmiş agyet modern bir mutfak ortaya çıkmış.

Kasvetli ve eski moda

Casa de VV, en La Cañada, acertus acertus Modern Mutfak
acertus

acertus
acertus
acertus

Ağır ve karanlık mobilyalar, karanlık ve havasız bir görüntü, eski perdeler, fonksiyonsuz eşyalar. Kısacası olmaması gereken ne varsa bu mutfakta var. Doğal ışık ise hiç yok. Çok büyük bir çaba, zeka, yaratıcılık ve elbette para gerektiren bu dönüşüm işlemi bakalım nasıl gerçekleştirilmiş.

Aydınlık ve modern

Antes de Casa de VV, en La Cañada, acertus acertus Modern Mutfak
acertus

acertus
acertus
acertus

Tıpkı diğer örneklerimiz gibi bunun da aynı ev olduğuna inanmak gerçekten zor. Yine beyaz fayanaslar kullanılmakla birlikte bu kez çok daha çağdaş ve cazibeli bir seçim yapılmış. Sadece duvarlar değil, hemen her yer beyaz olarak tasarlanmış. Doğal ışığın sağlanmasıyla zaten kendiliğinden aydınlanan mutfak bu beyaz renk seçimiyle daha da ferah hale gelmiş. Tabureler ve spot ışıklar da zaten modern bir mutfağın olmazsa olmazları.

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Küçük ve eski bir mutfak

Remodelação T1 Alojamento Local . Alfama, atelier B-L atelier B-L
atelier B-L

atelier B-L
atelier B-L
atelier B-L

Yine oldukça eski moda bir mutfakla karşı karşıyayız. Bu kez dönüşüm projesini üstlenen mimarların işi oldukça zor görünüyor, bunun sebebi de mutfağın bir hayli küçük boyutlara sahip olması. Bu da mimarların elini daraltan, hareket ve seçenek imkanlarını kısıtlayan bir durum. Bakalım mimarlar bu zorlu işin altından nasıl kalkmışlar.

İnanılmaz restorasyon

Remodelação T1 Alojamento Local . Alfama, atelier B-L atelier B-L Akdeniz Mutfak
atelier B-L

atelier B-L
atelier B-L
atelier B-L

Gerçekten inanılmaz değil mi? Sizin de gördüğünüz üzere modern mutfakların şaşmaz rengi beyazdır ve burada bu güzellik ahşabın fevkaladeliğiyle desteklenmiş. Bu dar alan ancak bu kadar başarıyla kullanılabilirdi. Ortalığın kalabalıklığına çözüm bulmak için tavana kadar dolap uygulamasına gidilmesi dikkatimizi çeken başka bir husus oluyor.

Önce

CASA DI MONTAGNA A SAINT MORITZ, VITTORIO GARATTI ARCHITETTO VITTORIO GARATTI ARCHITETTO Modern Mutfak
VITTORIO GARATTI ARCHITETTO

VITTORIO GARATTI ARCHITETTO
VITTORIO GARATTI ARCHITETTO
VITTORIO GARATTI ARCHITETTO

kurtarılabilir görünüyor ama mobilyalar oldukça eski moda ve ihmal edilmiş gibi. Bakalım İtalyan mimar Vittorio Garatti bu zorlu görevin altından nasıl kalkmış.

Gözlerinize inanamayacaksınız

CASA DI MONTAGNA A SAINT MORITZ, VITTORIO GARATTI ARCHITETTO VITTORIO GARATTI ARCHITETTO Modern Mutfak Ahşap
VITTORIO GARATTI ARCHITETTO

VITTORIO GARATTI ARCHITETTO
VITTORIO GARATTI ARCHITETTO
VITTORIO GARATTI ARCHITETTO

Tek kelimeyle sansayonel! Bu olağanüstü dönüşümden en çok göze çarpan hiç kuşkusuz cömertçe kullanılan ahşap ve aynalar. Bir masa ve dört sandalye bulunması dışında önceki mutfakla hiçbir benzerliği yok. Sıcacık, samimi, modern, tam ailelere göre bir mutfak.

Mutfak dekorasyonu ve dönüşümü konularına ilginiz varsa ya da mutfağınızın en azından masasını yenilemek istiyorsanız sizi daha önce yine bu sitede yayınlanan ‘İdeal bir mutfak masası nasıl olmalıdır?’ başlıklı yazımıza davet etmek istiyoruz.

​Harabe bir evden modern bir binaya
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