Mükemmel bir mutfak için 10 çılgın fikir

Bir mutfak dekoru olarak duvarları hareketlendirmek pek alışıldık bir fikir olmadığı için mutfakta duvar kağıdı veya desen kullanmak çılgınca gelebilir. Tüm duvarı olmasa da bu örnekte olduğu gibi yalnızca bir duvar için sticker kullanabilirsiniz. Sadece böyle bir uygulama yaparak dahi mutfağınızı sıra dışı yapabilirsiniz. Mutfak dolaplarının ahşap olduğu dikkat edilirse tema olarak da uyumlu.