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Mükemmel bir mutfak için 10 çılgın fikir

nihal e. nihal e.
Cocinas con Curvatura como Diseño Innovador por Cucine Cassandra, Decoration Digest blog Decoration Digest blog Modern Mutfak
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Kimi insanlar oturma odası dekorasyonu için uğraşırken kimi insanlar da mutfağının kusursuz görünmesini ister. Yemek pişirme haricinde sosyalleşme alanlarından biri olduğu düşünülürse mutfak dekorasyonunun üzerine titizlik gösterilmesi gayet anlaşılır bir durum. Bugün size mükemmel bir mutfak hayali kuranlar için 10 çılgın fikir listeledik. Beğeneceğinizi umuyoruz. 

​Kırmızı dokunuş

Mekan Tasarımı, Bilgece Tasarım Bilgece Tasarım Modern Mutfak
Bilgece Tasarım

Mekan Tasarımı

Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım

Mutfak mobilyalarından bazılarını renklendirmek ilk başta çok çılgın bir fikir gibi gelmeyebilir. Özellikle son dönemde mutfaklarda kullanılan sandalyeleri farklı renklerde seçmek sıkça karşılaşılan bir uygulama. Ancak bu örnekte olduğu gibi göz alıcı bir beyazlığa sahip mutfakta kıpkırmızı iki adet tabure kullanmak epey iddialı. Aynı zamanda büyük masrafa girmeden çarpıcı bir dekorasyon elde edebileceğinize dair başarılı bir örnek.

​İddialı ve fonksiyonel

Cocinas con Curvatura como Diseño Innovador por Cucine Cassandra, Decoration Digest blog Decoration Digest blog Modern Mutfak
Decoration Digest blog

Decoration Digest blog
Decoration Digest blog
Decoration Digest blog

İlk örneğimiz gerçekten iddialı ve mükemmel bir mutfak tasarımı. Oval formu ile bir mutfaktan çok sanat dekoru gibi duran bu tasarım büyüleyici. Yine dolaplarla paralel olarak oval çizgili siyah ada tezgahıyla müthiş bir uyum yakalamış. Eğer imkanınız varsa böyle sıra dışı bir mutfağa sahip olup ihya olabilirsiniz. O kadar etkileyici ve mükemmel ki üzerine hiçbir ekleme yapmak gerekmiyor.

​Duvarları süsleyin

Living a Monza, Architetto ANTONIO ZARDONI Architetto ANTONIO ZARDONI Modern Mutfak
Architetto ANTONIO ZARDONI

Architetto ANTONIO ZARDONI
Architetto ANTONIO ZARDONI
Architetto ANTONIO ZARDONI

Bir mutfak dekoru olarak duvarları hareketlendirmek pek alışıldık bir fikir olmadığı için mutfakta duvar kağıdı veya desen kullanmak çılgınca gelebilir. Tüm duvarı olmasa da bu örnekte olduğu gibi yalnızca bir duvar için sticker kullanabilirsiniz. Sadece böyle bir uygulama yaparak dahi mutfağınızı sıra dışı yapabilirsiniz. Mutfak dolaplarının ahşap olduğu dikkat edilirse tema olarak da uyumlu.

​Rustik mutfak

Manor house sculptural kitchen, Carved Wood Design Bespoke Kitchens. Carved Wood Design Bespoke Kitchens. MutfakDolap & Raflar
Carved Wood Design Bespoke Kitchens.

Manor house sculptural kitchen

Carved Wood Design Bespoke Kitchens.
Carved Wood Design Bespoke Kitchens.
Carved Wood Design Bespoke Kitchens.

Rustik stilin vazgeçilmez öğesi ahşabın doğal kullanımı ile çarpıcı hale gelen mutfaklar en az son teknoloji ürünü modern mutfaklar kadar etkileyici. Bu örnekte tamamen çınar ve sedir ağacı malzemelerinden imal edilerek kendine has bir şekle sahip olan mutfak, doğal malzeme kullanarak da mutfağınızı çılgın bir görünüme kavuşturabileceğinizi ispatlaması bakımından çok başarılı bir örnek.

​Orijinal fikirler

Baumstammküche, werkhaus werkhaus
werkhaus

werkhaus
werkhaus
werkhaus

Mutfak tasarımında doğal malzeme kullanımını bir adım daha ileri götürelim. Ahşabı bir yana bırakın, kocaman bir meşe ağacının gövdesinin mutfak dekorasyonunda kullanıldığını hayal edin. Yeterince çılgın gelmediyse fotoğrafa bir daha bakın. Çünkü bundan daha orijinali yok.

​Kitaplık ekleyin

popstahl Küchen, Popstahl Küchen Popstahl Küchen MutfakLavabo & Armatürler Demir/Çelik
Popstahl Küchen

Popstahl Küchen
Popstahl Küchen
Popstahl Küchen

Kitaplıkları yatak odamızda, oturma odamızda ve genellikle de çalışma odamızda kullanırız. Bu alanların dışına kitaplık eklemek çoğu kişinin aklına gelmez. Oysa belli başlı odalar dışında bir diğer sosyalleşme alanı da mutfaklardır. Dolayısıyla mutfakta vakit geçirirken bazen dergi karıştırmak, kahvemizi yudumlarken bir yemek kitabı incelemek gayet eğlenceli bir aktivite olabilir.

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​Şıklığı arttıran lambalar

Sunflower Villa homify Klasik Mutfak mimari,mimar,ic mimar,dekorasyon,mutfak,siyah beyaz kirmizi,uyumu,aydinlatma,mermer,mutfak tezgahı
homify

Sunflower Villa

homify
homify
homify

Mutfak dekorasyonunun belli başlı mobilyaları dışında gayet şık bir ortama çevirmek mümkün. Nasıl mı? Mesela bu örnekte olduğu gibi hem masa hem tezgah işlevi gören ada tezgahı tamamlamak için son derece lüks bir lamba ekleyerek. Taşlı tasarımı ile tüm gözleri üstüne çeken şık lambalar tezgahın parlak kırmızı yüzeyi ile birleşince adeta evin en gösterişli alanı haline gelmiş.

​Vintage dekor

Mekan Tasarımı, Bilgece Tasarım Bilgece Tasarım Modern Mutfak
Bilgece Tasarım

Mekan Tasarımı

Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım

Çılgın bir mutfağınız olsun istiyorsanız muhakkak çağdaş stilde bir mutfağa sahip olmak zorunda değilsiniz. Dönem modasına göre hareket ederek de benzersiz ve iddialı bir mutfağınız olabilir pekala. Bilgece Tasarım imzalı bu mutfakta vintage bir stil uygulanarak sıradan mutfaklardan çok daha çarpıcı bir tasarım elde edilmiş. Bu sayede adeta nostaljik bir film dekoruna bakıyormuşçasına bir hisse kapılıyoruz.

​Eğlenceli fayanslar

homify Kolonyal Mutfak Mozaik Rengarenk
homify

homify
homify
homify

Mutfak tasarımını kusursuz hale getirirken aynı zamanda sıra dışı olmasını istiyorsak çok iddialı projelere girişmek zorunda değiliz. Bu örnekte olduğu gibi özellikle küçük mutfaklarda uygulanabilir bir fikir olarak çarpıcı ve eğlenceli mutfak fayansları kullanabiliriz. Beyaz ve sade mutfak dolapları arasında birbirinden renkli ve neşeli figürlere sahip mutfak fayansları dekorasyonu eşsiz hale getirmiş.

​Kara tahta

City Dwelling - Primavera Verano 2016, Laura Ashley Decoración Laura Ashley Decoración Endüstriyel Mutfak Gri
Laura Ashley Decoración

Laura Ashley Decoración
Laura Ashley Decoración
Laura Ashley Decoración

Son dönemlerde kullanımı artan bir diğer çılgın fikir kara tahta kullanımı. Özellikle mutfağın bir bölümünde veya duvarında tercih edilen kara tahtalar; buzdolabı gibi sürekli küçük notların, hatırlatma kağıtlarının iliştirildiği bölümler olduğu düşünülünce yalnızca dekor işlevi görmüyor, aynı zamanda son derece pratik ve hayat kurtarıcı hale geliyor.

Bu yazıyı beğendiyseniz ’Çok para harcamadan evi aydınlatmanın yolları’ başlığına göz atabilirsiniz.

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