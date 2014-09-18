Mutfağınıza renk katmanın 8 yolu

Mutfak deyince aklınıza, beyaz ya da gri tonlarının ağırlıkta olduğu, sadece işlevesellik ilkeleri hesaba katılarak dekore edilmiş, sadece yemek yapıp çıkacağınız bir mekân geliyorsa; yeniden düşünün. Aşağıdaki örneklerde göreceğiniz gibi, birkaç küçük dokunuş, ufacık bir ekstra renk ya da kimi zaman çılgınca bir fikir; mutfağınızı basit işlevsel bir oda olmaktan çıkarıp daha fazla vakit geçirmek, misafirlerinizi ağırlamak, sohbetleri koyultmak isteyeceğiniz bir yer haline getirebilirsiniz.
Bir mutfağı heyecan verici, iç açıcı bir mekâna dönüştürmenin elbette birçok yolu var, biz bu yazıda,
renk unsuruna odaklanıp, yeni renkler ekleyerek mutfağınızın çehresini nasıl değiştirebileceğinizi dikkat çekici örnekler üzerinden inceleyeceğiz. Kimi zaman tezgâhınızla, kimi zaman duvarlarla oynayarak; kimi zaman ise çok basit bir aksesuar ya da mobilya ilavesiyle mutfaktaki tüm dengeleri değiştirmeniz mümkün. İşte mutfağınıza renk katmanın 8 basit yolu.
Endüstriyel görünümlü, bağımsız tezgâhlı, donuk renklerin ağırlıkta olduğu bir mutfağı basit bir mekân olmaktan çıkarıp, evin assolistine nasıl mı dönüştüreceksiniz? İşte bu fotoğrafta olduğu gibi. Burada tezgâhın üstündeki plaka da tezgâhın geri kalanı gibi metalik gri renkte olsa, herhangi bir mutfak deyip geçecektik ama, canlı bir renk ilavesi hem mutfağın çehresini değiştiriyor, hem de cam kenarındaki yastıklarla birlikte gayet uyumlu, göze batmayan, sıcak bir atmosfer oluşmasına neden oluyor.
Mutfak duvarlarının tamamını böylesine canlı bir renge boyamak iyi bir fikir olmayabilir, ama bu duvardan belli bir kesiti seçerek renklendiremeyeceğiniz anlamına gelmiyor. Bu açık mutfakta, sadece tezgâhın üstüne uygulanan uçuk yeşil boya, hem mekânı derleyip topluyor, hem monotonluğu ortadan kaldırıyor, hem de içeriye ilk kez giren birisinin üzerinde kesinlikle bir
vay! etkisi yaratıyor.
Ankastre mutfak artık yeni evlerin vazgeçilmezi ama ankastre mutfak deyince hepimizin gözünün önüne yekpâre, tek renkten oluşan, genellikle de endüstriyel görünümlü, metalik ve donuk renklerin terich edildiği dolaplar geliyor. Oysa bunun böyle olmasını gerektiren hiçbir kural yok.
Mutfağınıza renk katmak her zaman yukarıdaki örneklerde olduğu kadar zahmetli bir iş de değil elbette. Endüstriyel lambalarla, rustik görünümlü, hafif vintage bir tezgâhın uyum sağladığı bu mutfakta, genel havayı zedelemeyen ama belirli bir hoşluk katan o turuncu sandalye, tüm denklemi tek başına değiştirebiliyor. Hem düşük maliyetli, hem kolay, hem de son derece uçuk kaçık bir modifikasyonla, yeni bir mutfağa kavuşuyorsunuz.
Genel olarak bakıldığında son derece derli toplu, zevkli görünen bu mutfağı bir de o tezgâh üstündeki kırmızı şerit olmadan düşünün. Muhtemelen şöyle bir bakıp geçecek, üzerinde bile durmayacaktınız. Ama şimdi duvardaki kırmızıyı tamamlayan küçük halıyla birlikte, karşımızda yemek yapmanın ya da konuk ağırlamanın bütyük bir zevk haline geleceği bir mutfak var. Kırmızı elbette riskli bir tercihtir ama buradaki gibi ölçüsünü bulduğunuz anda mükemmel bir dekorasyon fikrine de dönüşebilir.
Yukarıda da değindiğimiz gibi, mutfağın tüm duvarlarında canlı renk uygulamak riskli ve felâketle sonuçlanabilecek bir tercih iken, buradaki gibi doğru duvar-doğru renk tercihi yapılırsa, sonuç çok daha sıcak olabiliyor. Seçilen pastel renk ve tek duvarda uygulanıyor olması sayesinde bu siyah-beyaz-gri ağırlıklı mutfak tekdüzelikten kurtulup, çok sıcak ve huzurlu bir mekân halini almış.
İşte yeni renk olarak olağan şüphelilerin, yani siyah, beyaz ve gri tonlarının hakim olduğu, küçük ve klasik bir mutfak. Ama hem şıklık, hem işlevsellik açısından dikkat çeken aksesuarların rengi doğru seçilirse, mutfağın genel havası da birdenbire değişiyor. İşte size mutfağınıza renk katmanın çok basit ve ucuza çıkacak bir yöntemi daha.
Son kertede, dekorasyon işi zevk işidir. Örneğin bu mutfaktaki turuncu ağırlıklı renk cümbüşü herkese göre olmayabilir, ama yine de gerek silindirik turuncu lambalar, gerekse de turuncu-siyah kontrastlı sandalyeler bu küçücük mutfağın havasını değiştirmeye yetmiş. Duvardaki narenciye temalı tablo belki biraz fazla olmuş olabilir, onun kararını da artık size bırakalım.
Mutfak konusuna meraklıysanız, ’Modern mutfaklar’ konulu yazımıza da göz atabilirsiniz.
Mutfağınıza renk katmak için sizin aklınıza gelen başka yöntemler varsa yorum bölümünde bizimle paylaşmaktan çekinmeyin.