Mutfağınıza renk katmanın 8 yolu

Mutfak deyince aklınıza, beyaz ya da gri tonlarının ağırlıkta olduğu, sadece işlevesellik ilkeleri hesaba katılarak dekore edilmiş, sadece yemek yapıp çıkacağınız bir mekân geliyorsa; yeniden düşünün. Aşağıdaki örneklerde göreceğiniz gibi, birkaç küçük dokunuş, ufacık bir ekstra renk ya da kimi zaman çılgınca bir fikir; mutfağınızı basit işlevsel bir oda olmaktan çıkarıp daha fazla vakit geçirmek, misafirlerinizi ağırlamak, sohbetleri koyultmak isteyeceğiniz bir yer haline getirebilirsiniz.

Bir mutfağı heyecan verici, iç açıcı bir mekâna dönüştürmenin elbette birçok yolu var, biz bu yazıda, renk unsuruna odaklanıp, yeni renkler ekleyerek mutfağınızın çehresini nasıl değiştirebileceğinizi dikkat çekici örnekler üzerinden inceleyeceğiz. Kimi zaman tezgâhınızla, kimi zaman duvarlarla oynayarak; kimi zaman ise çok basit bir aksesuar ya da mobilya ilavesiyle mutfaktaki tüm dengeleri değiştirmeniz mümkün. İşte mutfağınıza renk katmanın 8 basit yolu.