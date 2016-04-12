​Maviyle ferahlayan mekanlar

Bir başka mavi kanepe örneğinde ise bu defalar koltuklar uçucu bir tona sahipler. Ahşap gibi doğal bir malzeme ile beraber dekore edilen koltuklar bu malzemenin doğal olmasına uyumlu olarak gökyüzünü çağrıştırıyorlar.

Bu yazıyı beğendiyseniz ’Her oda için kullanmanız gereken sıcak ve soğuk renkler’ başlığını okuyabilirsiniz.