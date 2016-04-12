​Maviyle ferahlayan mekanlar

İnsanlar üzerinde sakinleştirici bir etkisi bulunan mavi rengi, ruh ve beden açısından çok faydalıdır. Aynı zamanda gökyüzünün ve denizin rengi olan mavi, tıpkı bu saydıklarımızı gibi serinletici bir özelliğe sahip olup kişiye huzur verir. Bugün size bulunduğu mekana ferahlık hissi veren mavinin farklı odalarda kullanım şeklinde dair örnekler hazırladık. Sırasıyla inceleyelim.
Günümüzde banyo dekorasyonu standart olmaktan çıkıp bir hayli estetik ve sıra dışı örneklerle karşımıza çıkmaktadır. Büyük banyolar için sayısız alternatif sunulurken küçük banyolar için de çeşitli modeller rahatlıkla bulunabilir. Banyo stili oluşturulurken duvar renklerinden aksesuarlara mobilyalardan çeşitli objelere dek farklı dokunuşlar ve değişik bakış açıları bir araya getirilir. Yine de banyo dekorasyonunda kullanılan malzeme ve mobilya kullanımı sınırlı olduğundan renk kullanımı öne çıkar. Genel olarak banyolarda temizlikle özdeşleşen beyaz rengi kullanılsa da farklı tonlar ve canlı renklerle banyo dekorasyonuna dinamizm katılabilir. Banyo için ideal olan renkler çeşitlilik gösterse de doğru tercih açık tonlar kullanmaktır. Çünkü banyolar genellikle küçük alanlara sahip olup, pencere kullanımı kısıtlıdır. Dolayısıyla koyu bir renk banyoyu olduğundan daha kapalı ve dar gösterebilir. Bu sebeple banyolarda mekanı ferah ve havadar gösteren açık renklere yöneliriz. Ferahlık deyince akla gelen renkler mavi ve yeşildir. Banyoda mavi renginin kullanımının iki yolu vardır. Birinci tüm duvarları ve fayansları açık maviye boyamak, ikinci olarak aksesuar ve mobilyalarda mavi kullanmak. Sizin için seçtiğimiz fotoğraf bu duruma başarılı bir örnek. Banyonun tamamında değil de aksesuarlarda kullanıldığı için nispeten daha koyu bir mavi tercih edilmiş.
Örnek banyo INSPACE tasarımıdır.
İkinci örneğimiz bir oturma odası tasarımı. Bir hayli canlı renklere ve hareketli objelere sahip odanın tarzı eklektik stilde oluşturulmuş. Eklektik stil birden fazla tarzın bir araya gelerek yaratıcı bir dizayn oluşturmasıyla meydana gelen bir dekorasyon stilidir. Ancak eklektik stilde belli kaideler olmadığı anlamına gelmez bu. Pek çok farklı tarzı bir araya getirirken muhakkak bir denge ve uyum gözetmek zorundasınızdır. Genel olarak bu stilde canlı renkler, vintage objeler, karışık desenler, modern aksesuarlar ve benzeri gibi iddialı parçalar bir arada kullanılır. Örnek fotoğrafımız da bu tarife tam olarak uyuyor. Canlı mavi renk yine kendi gibi baskın renklerle bir arada kullanılmış. Aynı zamanda tüm parçalar birbirinden iddialı. Dekorasyonda sıradan ve kasvetli duran hiçbir şey yok. Bu kadar abartılı eşyanın birlikte kullanılması riskli gibi dururken gayet hoş bir manzara ortaya çıkmış. Elbette eklektik stilin başarısı bu. Ancak ana duvar rengi olarak mavide karar kılmanın büyük rolü var. Eğer mavi yerine koyu kırmızı seçilseydi dekor daha göz yorucu durabilirdi.
Mavi renginin insan psikolojisi üzerinde sakinleştirici bir etkisi vardır, aynı zamanda bedeninizi dinlendirir. Ek olarak iletişim konusunda daha duyarlı ve güvenli hissetmek için olumlu etkisi vardır. Tüm bu sebeplerden ötürü mavi rengi çocuk odası dekorasyonu için ideal renklerden biri sayılabilir. Çünkü zihinsel rahatlık ve duygusal bakımdan dengeli olmak çocuk gelişimi için oldukça faydalıdır. İnsanlarla sağlıklı ilişkiler kurabilmeleri ve kendilerini daha iyi ifade etmeleri açısından pozitif bir etkiye sahip mavi rengini çocuk odasında rahatça kullanabilirsiniz.
Daha önce bahsettiğimiz gibi renklerin insan psikolojisi üzerinde olumlu özellikleri vardır. Sakinleştiren ve ferahlık hissi veren mavi de bu renklerden biridir. Her ne kadar ferahlatıcı bir etkiye sahip olsa da küçük mekanlarda mavi rengi tercih edilmeyebilir. Çünkü küçük bir odada beyaz dışında bir renk kullanmak alanı daha da dar gösterebilir. Böyle bir durumda yapacağınız şey fotoğraf gördüğünüz gibi yalnızca bir duvarı maviye boyamaktır. Böylece mekanı daraltmadan duvarlarınızı renklendirebilirsiniz.
Mavi rengini her zaman duvarlarda ve aksesuarlarda kullanmak zorunda değilsiniz. Bilhassa duvarlarda kullanmak daha zordur. Eğer bu fotoğrafta olduğu gibi duvarlarınızı beyaza boyayacaksanız baskın renkler kullanmaktan kaçınmayın. Şimdiye dek daha açık tonlarına göz attığımız rengin bu defa gece mavisi örneğine bakıyoruz. Odanın merkezine yerleştirilen ikili kanepe canlı gece mavisi rengiyle odanın yıldızı haline gelmiş. Kanepe ile uyumlu olarak iki duvarda birden kullanılan mavi resimler ile canlı sarılar estetik bir dekorasyon örneği oluşturuyor.
Bir başka mavi kanepe örneğinde ise bu defalar koltuklar uçucu bir tona sahipler. Ahşap gibi doğal bir malzeme ile beraber dekore edilen koltuklar bu malzemenin doğal olmasına uyumlu olarak gökyüzünü çağrıştırıyorlar.
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