Daha temiz bir ev için basit fikirler

Adeta temizlikle bütünleşen banyolar doğal olarak kendine ayrı bir başlık gerektiriyor. Ancak banyolar her ne kadar temizlikle beraber anılsa da banyonun kendi temizliği epey meşakkatlidir. Çünkü duvarları fayans kaplama olduğundan sil sil bitmek bilmez banyoları. Aynı zamanda elimizi yıkadığımız veya duş aldığımız için sürekli nemlidir, kısacası banyolar biraz daha zordur. Ancak birtakım temizlik alışkanlıkları edindiğimiz takdirde uzun vadede temiz bir banyoya kavuşabiliriz. Örneğin yıkanmak için küvet kullanıyorsanız bir iki günde bir duş teknesini deterjan ve fırça yardımıyla ovabilirsiniz. Eğer duşakabin tercih ediyorsanız duştan çıktıktan sonra sünger gibi uygun bir malzemeyle camları silebilirsiniz. Bu işlemi adet haline getirirseniz uzun vadede büyük temizliklere girişmenize gerek kalmadan pırıl pırıl bir banyoya sahip olabilirsiniz.