Daha temiz bir ev için basit fikirler

Yaşam alanlarımız olan evlerimizin temizliği sağlığımız açısından ihmal edilmemesi gereken bir konudur. Bununla birlikte evlerimiz gün aşırı kirlendiğinden ev temizliği hiçbir zaman bitmez. Peki hiçbir şekilde kaçamayacağımız ev temizliğini daha pratik hale getirmenin yolu yok mudur? Bugün bu sorunun cevabını araştırdık ve temizliği kolaylaştırmak üzere birtakım basit bilgiler listeledik.
Mutfaklar her gün yemek pişirdiğimiz ve eğer yemek odası yoksa yemek yediğimiz alanlardır. Dolayısıyla işi hiç bitmez. Özellikle günde 3 öğün yemek hazırlanan bir mutfakta düzenli olarak her gün temizlik yapılması gerekir. Peki nereden başlamalı? Öncelikle günlük rutin haline gelen bazı basit ve pratik fikirler ile daha kolay bir temizlik süreci geçirmek mümkün. Örneğin yemek mi pişiriyorsunuz? Bir yandan ufak ufak pişirme esnasında lazım olan malzemeleri bulaşık makinasına doldurabilirsiniz. Eğer bulaşık makinanız yoksa yiyecek çöplerini atıp pişirme sırasında kullandığınız araçları sudan geçirebilirsiniz. Böylece yemek yiyip yorgunluk çöktüğünde daha az tabak çanakla uğraşmış olursunuz.
Adeta temizlikle bütünleşen banyolar doğal olarak kendine ayrı bir başlık gerektiriyor. Ancak banyolar her ne kadar temizlikle beraber anılsa da banyonun kendi temizliği epey meşakkatlidir. Çünkü duvarları fayans kaplama olduğundan sil sil bitmek bilmez banyoları. Aynı zamanda elimizi yıkadığımız veya duş aldığımız için sürekli nemlidir, kısacası banyolar biraz daha zordur. Ancak birtakım temizlik alışkanlıkları edindiğimiz takdirde uzun vadede temiz bir banyoya kavuşabiliriz. Örneğin yıkanmak için küvet kullanıyorsanız bir iki günde bir duş teknesini deterjan ve fırça yardımıyla ovabilirsiniz. Eğer duşakabin tercih ediyorsanız duştan çıktıktan sonra sünger gibi uygun bir malzemeyle camları silebilirsiniz. Bu işlemi adet haline getirirseniz uzun vadede büyük temizliklere girişmenize gerek kalmadan pırıl pırıl bir banyoya sahip olabilirsiniz.
Giysi dolaplarımızın tertipli olması ve düzeni günlük ev temizliğine giren bir konu. Dolaplarımızın büyük çoğunluğu yatak odasında bulunduğundan yatak odası temizliği olarak da ele alabiliriz. Öncelik giysi ve kişisel eşyalarımızın bulunduğu yatak odasının daima derli toplu olması gerekiyor. Zira tüm eşyaların bir yana saçıldığı bir görüntü hiç estetik durmamakla birlikte aynı zamanda aradığımız eşyaları bulmak için çok zaman kaybetmemiz anlamına gelir. Böylesi bir kaosu engellemenin tek yolu da çıkarttığınız bir eşyayı işiniz bitince yerine koymaktan geçer. Örneğin akşam eve geldiniz, pijamalarınızı giyip günlük giysilerinizi gelişi güzel bir kenara attınız. Ertesi günü tekrar onları kullanmanız gerektiğinde dağınık bıraktığınız için bulamayabilirsiniz. Dolayısıyla giysilerinizi çıkardığınız anda yerine yerleştirirseniz bu tür sorunlarla karşılaşmazsınız.
Fotoğraftaki giysi odası Treso İç Mimarlık tasarımıdır.
Her evde bulunan tekstil ürünlerinden biri olan perdelerin temizliği de bir hayli önemlidir. Özellikle açık renklerde kullanılan tül perdelerin temizliğine daha da titizlenilir. Tül perde temizliğinde dikkat edilen bir husus kırıştırmadan yıkama yapılmasıdır. Tül perdeleri yıkamak için makineye attığınız zaman yüksek sıcaklıklarda çalıştırmamaya dikkat edin. Çünkü sıcak su perdeleri daha da kırıştıracaktır. İdeali ılık sudur. Kırışıklığa gelince, yine aşırı sıcak bir alet olan ütüyü kullanmak yerine perdelerinizi nemliyken asın. Ağırlık sayesinde kırışıklık kalmayacaktır.
Artık hemen hemen her evde bulunan ve dekorasyonun vazgeçilmesi bir öğesi olan kitaplıklar da ev temizliği kapsamına girmeyi hak ediyor. Kitaplık söz konusu olunca yalnızca temizlik değil derli toplu olması da gerekli. Çünkü üst üste kitapların yığıldığı bir kitaplık hiç estetik durmaz. Bu sebeple ilk olarak kitaplığımızda artık okumadığımız dergi ve kitapları ayırarak yalnızca kitaplığımızda olmasını istediğimiz kitapları yerleştiriyoruz. Sonra dolap raflarının tozunu aldıktan sonra bilhassa eski kitapları fırçalayarak küf veya zararlı toz zerreciklerini temizlemeye başlıyoruz. Böylece hem dolapların hem de kitapların bakımını yapmış oluruz.
Halı her odada bulunan ve temizliğine önem gösterilmesi gereken bir diğer dekorasyon öğesidir. Halı temizliğinde önemli bir kriter halının malzemesini bilmektir. Çünkü yün halı için farklı sentetik halı için farklı temizleyici kullanmalısınız. Her ürünün kendine özgü bir temizleyicisi olduğundan halı satın alırken malzemesini öğrenmeyi ihmal etmeyin.
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