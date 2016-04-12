현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Modern zamanların Çılgın Şapkacı evi

Homify Homify
homify Klasik Oturma Odası
Loading admin actions …

Bu yazımızda sizlere renkleri ve masalsı dekorasyonu ile dikkat çeken bir ev tanıtacağız. Alice Harikalar Diyarında masalını hepiniz duymuşsunuzdur. O eğlenceli masaldaki kahramanlardan biri olan Çılgın Şapkacı'nın sıradışı ve rengarenk evini hatırlayın. İngiltere'de bulunan Interior Desires adlı mimarlık firması birçok yönü ile bu masal kahramanının yaşam alanını hatırlatan bir ev tasarlamışlar. Siyah beyaz ekose desenli retro zeminler, ilginç boyutlarda odalar, canlı renklerde duvarlar ve eklektik antika mobilyalar ile adeta o masaldan bir sahneymiş gibi tasarlanan bu eve bayılacaksınız. Her yerde görmekten sıkıldığınız dekorasyonları bir kenara bırakıp sıradışı alanlar tasarlamak istiyorsanız bu evden ilham alabilirsiniz.

Ya da masalsı bir evi çılgın dekorasyon özellikleri ile değil de ikonik mobilyalar ile oluşturmaktan yanaysanız size bir tavsiyemiz var. İkonik koltuk ve sandalye modellerini bulabileceğiniz “Sofistike zevklere hitap eden 10 ikonik sandalye” başlıklı yazımız tam aradığınız şey olabilir.

Girişte siyah ve beyaz uyumu

homify Klasik Evler
homify

homify
homify
homify

Dışarıdan bakıldığında siyah ve beyazın birlikte kullanıldığı daha ciddi bir evle karşı karşıya olduğunuzu düşünebilirsiniz. Bu şık ve rafine girişi görenler içeride karşılaşacakları renk cümbüşüne şaşkınlık ve hayranlıkla bakacaklar. Siyah demir korkuluklarla çevrelenen giriş sizi gizemli bir eve davet ediyor.

Alabildiğine renkli bir oturma odası

homify Klasik Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Desenli atlas saten kumaş ile döşenen ve birçok rengi barındıran bu koltuk, şekli ve düğmeli sırtı ile hem sıradışı bir modern hem de esaslı bir klasik özelliği taşıyor. Bu eklektik yapısıyla eve şaşırtıcı bir retro özellik kazandırmış. Koltukla takım orta sehpa ve perdeler, benzer şekilde işlemeli duvarlar ve ışıltılı lambalar ile bu oda sizi başka bir çağa götürmeye hazır.

Sarı hol

homify Klasik Koridor, Hol & Merdivenler
homify

homify
homify
homify

Evin birbirinden farklı model ve renklerde dekore edilmiş odaları arasında geçişi sağlayan hol, eve yakışacak şekilde sıradışı. Sarı bir kanarya kafesinin bulunduğu bütün hol kanarya sarısı rengine boyanmış. Belirli bir temaya göre yapılan dekorasyonlara örnek olarak gösterilebilecek şahane bir planlama. Ayrıca evin hemen her adımında renkli saksı bitkileri görebilirsiniz. Her odayı canlandıran bu bitkilendirme şekli hayranlık uyandırıcı.

Sıcacık bir teras

homify Klasik Balkon, Veranda & Teras
homify

homify
homify
homify

Her odası farklı renk ve temada tasarlanan evin terasında ise sıcak renklere ağırlık verilmiş. Genelde teras dekorasyonlarında kahverengi bahçe mobilyaları ya da doğayı çağrıştıran mavi ve yeşil tonlarda tasarımlar görürüz. Bu ev için tasarımcılar, evin kimliğine yakışacak şekilde farklı bir teras dizaynı hazırlamış. Ahşaptan hazırlanan ve zemin ile entegre mobilyalardan oluşan fon üzerine, pembe, turuncu ve sarı renklerde minder ve kırlentler kullanılmış. Konforlu, canlı, farklı ve iç açıcı bir teras hazırlanmış. Böyle bir terasta Çılgın Şapkacı'nın çay partisi sahnesi çok rahat gösterilebilir öyle değil mi?

Büyülü yatak odası

homify Klasik Yatak Odası
homify

homify
homify
homify

Yatak odası için sihrin rengi olan mor ve lila tonları seçilmiş. Beyaz ve mor arasında birkaç farklı tonun kullanıldığı yatak odası dekorasyonu monokromatik bir renk dengesine sahip. Saten, tül gibi parlak kumaşların, devasa yatak başlığı ve cibinlik ile birleştiği dekorasyona, ikonik mobilyalar da eklenerek masal sahnesi tamamlanmış. Renkli avizeler, desenli ve sedefli duvar kağıtları, parlak tüylü halı ve diğer bütün detaylar odanın büyülü temasına uygun olacak şekilde özenle seçilmiş.

Işıl ışıl bir banyo

homify Klasik Banyo
homify

homify
homify
homify

Oldukça geniş ve hatta şöminesi bile bulunan banyo, lüksün doruklarında bir dizayn sunuyor. Bu gösterişli banyo, banyom saray gibi olmazsa yıkanamam diyenler için tasarlanmış olsa gerek. Kristal avizeleri, toz pembe havası ve etkili ışıklandırması ile göz alıcı bir banyo dekorasyonu oluşturulmuş.

Bir dağ evinin ihtişamlı mimarisi
Bu konut projesini siz nasıl buldunuz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler