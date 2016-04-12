Modern zamanların Çılgın Şapkacı evi

Bu yazımızda sizlere renkleri ve masalsı dekorasyonu ile dikkat çeken bir ev tanıtacağız. Alice Harikalar Diyarında masalını hepiniz duymuşsunuzdur. O eğlenceli masaldaki kahramanlardan biri olan Çılgın Şapkacı'nın sıradışı ve rengarenk evini hatırlayın. İngiltere'de bulunan Interior Desires adlı mimarlık firması birçok yönü ile bu masal kahramanının yaşam alanını hatırlatan bir ev tasarlamışlar. Siyah beyaz ekose desenli retro zeminler, ilginç boyutlarda odalar, canlı renklerde duvarlar ve eklektik antika mobilyalar ile adeta o masaldan bir sahneymiş gibi tasarlanan bu eve bayılacaksınız. Her yerde görmekten sıkıldığınız dekorasyonları bir kenara bırakıp sıradışı alanlar tasarlamak istiyorsanız bu evden ilham alabilirsiniz.

Ya da masalsı bir evi çılgın dekorasyon özellikleri ile değil de ikonik mobilyalar ile oluşturmaktan yanaysanız size bir tavsiyemiz var. İkonik koltuk ve sandalye modellerini bulabileceğiniz “Sofistike zevklere hitap eden 10 ikonik sandalye” başlıklı yazımız tam aradığınız şey olabilir.