Modern zamanların Çılgın Şapkacı evi

Bu yazımızda sizlere renkleri ve masalsı dekorasyonu ile dikkat çeken bir ev tanıtacağız. Alice Harikalar Diyarında masalını hepiniz duymuşsunuzdur. O eğlenceli masaldaki kahramanlardan biri olan Çılgın Şapkacı'nın sıradışı ve rengarenk evini hatırlayın. İngiltere'de bulunan Interior Desires adlı mimarlık firması birçok yönü ile bu masal kahramanının yaşam alanını hatırlatan bir ev tasarlamışlar. Siyah beyaz ekose desenli retro zeminler, ilginç boyutlarda odalar, canlı renklerde duvarlar ve eklektik antika mobilyalar ile adeta o masaldan bir sahneymiş gibi tasarlanan bu eve bayılacaksınız. Her yerde görmekten sıkıldığınız dekorasyonları bir kenara bırakıp sıradışı alanlar tasarlamak istiyorsanız bu evden ilham alabilirsiniz.
Ya da masalsı bir evi çılgın dekorasyon özellikleri ile değil de ikonik mobilyalar ile oluşturmaktan yanaysanız size bir tavsiyemiz var. İkonik koltuk ve sandalye modellerini bulabileceğiniz “Sofistike zevklere hitap eden 10 ikonik sandalye” başlıklı yazımız tam aradığınız şey olabilir.
Dışarıdan bakıldığında siyah ve beyazın birlikte kullanıldığı daha ciddi bir evle karşı karşıya olduğunuzu düşünebilirsiniz. Bu şık ve rafine girişi görenler içeride karşılaşacakları renk cümbüşüne şaşkınlık ve hayranlıkla bakacaklar. Siyah demir korkuluklarla çevrelenen giriş sizi gizemli bir eve davet ediyor.
Desenli atlas saten kumaş ile döşenen ve birçok rengi barındıran bu koltuk, şekli ve düğmeli sırtı ile hem sıradışı bir modern hem de esaslı bir klasik özelliği taşıyor. Bu eklektik yapısıyla eve şaşırtıcı bir retro özellik kazandırmış. Koltukla takım orta sehpa ve perdeler, benzer şekilde işlemeli duvarlar ve ışıltılı lambalar ile bu oda sizi başka bir çağa götürmeye hazır.
Evin birbirinden farklı model ve renklerde dekore edilmiş odaları arasında geçişi sağlayan hol, eve yakışacak şekilde sıradışı. Sarı bir kanarya kafesinin bulunduğu bütün hol kanarya sarısı rengine boyanmış. Belirli bir temaya göre yapılan dekorasyonlara örnek olarak gösterilebilecek şahane bir planlama. Ayrıca evin hemen her adımında renkli saksı bitkileri görebilirsiniz. Her odayı canlandıran bu bitkilendirme şekli hayranlık uyandırıcı.
Her odası farklı renk ve temada tasarlanan evin terasında ise sıcak renklere ağırlık verilmiş. Genelde teras dekorasyonlarında kahverengi bahçe mobilyaları ya da doğayı çağrıştıran mavi ve yeşil tonlarda tasarımlar görürüz. Bu ev için tasarımcılar, evin kimliğine yakışacak şekilde farklı bir teras dizaynı hazırlamış. Ahşaptan hazırlanan ve zemin ile entegre mobilyalardan oluşan fon üzerine, pembe, turuncu ve sarı renklerde minder ve kırlentler kullanılmış. Konforlu, canlı, farklı ve iç açıcı bir teras hazırlanmış. Böyle bir terasta Çılgın Şapkacı'nın çay partisi sahnesi çok rahat gösterilebilir öyle değil mi?
Yatak odası için sihrin rengi olan mor ve lila tonları seçilmiş. Beyaz ve mor arasında birkaç farklı tonun kullanıldığı yatak odası dekorasyonu monokromatik bir renk dengesine sahip. Saten, tül gibi parlak kumaşların, devasa yatak başlığı ve cibinlik ile birleştiği dekorasyona, ikonik mobilyalar da eklenerek masal sahnesi tamamlanmış. Renkli avizeler, desenli ve sedefli duvar kağıtları, parlak tüylü halı ve diğer bütün detaylar odanın büyülü temasına uygun olacak şekilde özenle seçilmiş.
Oldukça geniş ve hatta şöminesi bile bulunan banyo, lüksün doruklarında bir dizayn sunuyor. Bu gösterişli banyo, banyom saray gibi olmazsa yıkanamam diyenler için tasarlanmış olsa gerek. Kristal avizeleri, toz pembe havası ve etkili ışıklandırması ile göz alıcı bir banyo dekorasyonu oluşturulmuş.