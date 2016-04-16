Türkiye'den 10 rustik dekorasyon örneği

Modern ve minimal yaşam alanlarının suni yapısından sıkılıp, dekorasyonlarında natürel öge arayışına girenlerin ilk tercihleri arasında rustik stil gelmektedir. Doğal ürünlerin ve antik tasarımların modernize edilerek kullanıldığı stilin en belirgin özelliği rahat ve konforlu alanlar yaratmaya öncelik vermesidir. Rustik stilde her eşyanın ham, işlenmemiş, doğal ve rahat olmasına özen gösterilir. Aynı zamanda klasik ve antik izler taşıyan motiflere de yer verir. Rustik stil bu yapısıyla kırsal stili andırsa da arasında belirgin farklılıklar vardır. Bu yazımızda sizlere Türkiye'den rustik stilde dekore edilmiş 10 muhteşem tasarım sunacağız. Eğer siz de evinizde bir stil değişikliğine gidecekseniz bu önerilere göz atmadan yeni eşya alışverişine çıkmayın çünkü bu stilde eski eşyaları değerlendirmenin yollarını da bulabilirsiniz.

Öncelikle stilin öne çıkan birkaç özelliğinden kısaca bahsedelim. Rustik dekorasyonda el yapımı ürünler, rattan ya da hasır gibi doğal ürünlerden imal edilen objeler, natürel ve dokulu tekstil ürünleri sıkça kullanılır. Ham, işlenmemiş ahşap rustik stilin öne çıkan unsurudur. Klasik izler taşıyan desenli seramik ve karolar dizaynlara eski çağ evleri görüntüsü kazandırmak için özellikle mutfak ve banyo dekorasyonlarında sıkça kullanılır. Otantik desenler, klasik seramik ve porselenler rustik dekorasyonun vazgeçilmez ögeleridir. Renk skalasına gelince; nötr renkler ve toprak tonları ile siyah – beyaz uyumu bu stilde en çok kullanılan renklerdir. Eğer bu özellikler içinizi açıyorsa siz de dekorasyonlarınızda rustik stili rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Rustik stilde dekore edilmiş ve aynı zamanda mimarisinde de rustik izler taşıyan muhteşem bir konak tanımak isterseniz “Rüya gibi, rustik bir konak” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.