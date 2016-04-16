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Türkiye'den 10 rustik dekorasyon örneği

Homify Homify
Master Bedroom A2, MHD Design Group MHD Design Group Rustik Yatak Odası
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Modern ve minimal yaşam alanlarının suni yapısından sıkılıp, dekorasyonlarında natürel öge arayışına girenlerin ilk tercihleri arasında rustik stil gelmektedir. Doğal ürünlerin ve antik tasarımların modernize edilerek kullanıldığı stilin en belirgin özelliği rahat ve konforlu alanlar yaratmaya öncelik vermesidir. Rustik stilde her eşyanın ham, işlenmemiş, doğal ve rahat olmasına özen gösterilir. Aynı zamanda klasik ve antik izler taşıyan motiflere de yer verir. Rustik stil bu yapısıyla kırsal stili andırsa da arasında belirgin farklılıklar vardır. Bu yazımızda sizlere Türkiye'den rustik stilde dekore edilmiş 10 muhteşem tasarım sunacağız. Eğer siz de evinizde bir stil değişikliğine gidecekseniz bu önerilere göz atmadan yeni eşya alışverişine çıkmayın çünkü bu stilde eski eşyaları değerlendirmenin yollarını da bulabilirsiniz.

Öncelikle stilin öne çıkan birkaç özelliğinden kısaca bahsedelim. Rustik dekorasyonda el yapımı ürünler, rattan ya da hasır gibi doğal ürünlerden imal edilen objeler, natürel ve dokulu tekstil ürünleri sıkça kullanılır. Ham, işlenmemiş ahşap rustik stilin öne çıkan unsurudur. Klasik izler taşıyan desenli seramik ve karolar dizaynlara eski çağ evleri görüntüsü kazandırmak için özellikle mutfak ve banyo dekorasyonlarında sıkça kullanılır. Otantik desenler, klasik seramik ve porselenler rustik dekorasyonun vazgeçilmez ögeleridir. Renk skalasına gelince; nötr renkler ve toprak tonları ile siyah – beyaz uyumu bu stilde en çok kullanılan renklerdir. Eğer bu özellikler içinizi açıyorsa siz de dekorasyonlarınızda rustik stili rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Rustik stilde dekore edilmiş ve aynı zamanda mimarisinde de rustik izler taşıyan muhteşem bir konak tanımak isterseniz “Rüya gibi, rustik bir konak” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.

Beyaz ve rustik

AHMET ASLI İLHAN EVİ , DerganÇARPAR Mimarlık DerganÇARPAR Mimarlık Rustik Mutfak
DerganÇARPAR Mimarlık

AHMET ASLI İLHAN EVİ

DerganÇARPAR Mimarlık
DerganÇARPAR Mimarlık
DerganÇARPAR Mimarlık

Rustik stilin belki de en etkili rengi beyazdır. Özellikle çiçek desenli tekstil ürünleri ve oymalı ahşap mobilyalar ile birlikte kullanılan beyaz renk muhteşem bir rustik havası yaratmak için yeter de artar. Eğer siz de bu örnekteki gibi bir mutfağa sahip olmak istiyorsanız işe beyaz mutfak dolapları ile başlayabilirsiniz.

Klasik ögelerle oluşturulan rustik dekorasyon

cam_03 MHD Design Group Rustik Yatak Odası
MHD Design Group

cam_03

MHD Design Group
MHD Design Group
MHD Design Group

MHD Design Group imzası taşıyan bu yatak odası dekorasyonunda öne çıkan ögeler genelde klasik izler taşıyor. Varaklı yatak başlığı ve mobilyalar, ayaklı komodin, altın işlemeler ve dokulu kalın kumaşlar klasik stilin vazgeçilmezleridir. Rustik stilde hazırlanan iç mekan tasarımına eklenen bu ögeler birlikte muhteşem bir uyum oluşturmuş.

İşlemeli duvarlar

DOĞAL TAŞ SANATI, NSA NATURAL MARBLE NSA NATURAL MARBLE Rustik Banyo Mozaik Bej
NSA NATURAL MARBLE

DOĞAL TAŞ SANATI

NSA NATURAL MARBLE
NSA NATURAL MARBLE
NSA NATURAL MARBLE

Rustik dekorasyonda desen ve işlemelerin önemli bir yeri vardır. Özellikle desenli ve işlemeleri seramikler ve renkli mozaikler bu stilin bel kemiğini oluşturur. Banyo ve mutfak gibi alanlarınızda bu özellikleri kullanmayı seviyorsanız rustik stil hakkında düşünmeye başlayabilirsiniz.

Tuğla ve ağaç gibi ham malzemeler

Adatepe Projesi, EKa MİMARLIK EKa MİMARLIK Rustik Oturma Odası
EKa MİMARLIK

Adatepe Projesi

EKa MİMARLIK
EKa MİMARLIK
EKa MİMARLIK

Rustik stil denince akla ilk gelen ham ve işlenmemiş materyallerin kullanıldığı yüzeylerdir. Doğal bir görünüm yakalamak için cilalanmamış ahşap, işlenmemiş taş ve tuğla gibi malzemeleri kullanmak oldukça rağbet gören bir fikir. Bu popüler akımı evinizde değerlendirmek istiyorsanız rustik stil size göre olabilir.

Rustik zemin döşemesi

Ahşap Görünümlü İtalyan Seramikler homify Rustik Yatak Odası
homify

Ahşap Görünümlü İtalyan Seramikler

homify
homify
homify

Zemin döşemelerinde desenli ve belirli bir patern oluşturan ahşap ve taş malzemeler görüyorsanız aklına ilk gelen stil rustik olmalıdır. Düz ahşap parke yerine desenli olanları, düz renk seramik yerine işlemeli olanları tercih ediyorsanız rustik stil tam size göre olabilir.

Her detayı ile rustik

Kuşçular Konağı Öncesi Ve Sonrası, Kayakapi Premium Caves - Cappadocia Kayakapi Premium Caves - Cappadocia Rustik Yatak Odası
Kayakapi Premium Caves – Cappadocia

Kuşçular Konağı Öncesi Ve Sonrası

Kayakapi Premium Caves - Cappadocia
Kayakapi Premium Caves – Cappadocia
Kayakapi Premium Caves - Cappadocia

Sarı ışıklandırma ile otantik bir hava yaratılan bu dekorasyon mobilyasından zeminine, aksesuarlarından duvarlarına kadar rustik izler taşıyor. Rustik, eski görünümlü ama retro ya da vintage gibi belirli dönemleri işaret etmeyen çok daha doğal bir dekorasyon anlayışıdır.

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Taş duvarlar

Stonia, Zeus Tasarım Ltd. Şti. Zeus Tasarım Ltd. Şti. Rustik Yatak Odası
Zeus Tasarım Ltd. Şti.

Stonia

Zeus Tasarım Ltd. Şti.
Zeus Tasarım Ltd. Şti.
Zeus Tasarım Ltd. Şti.

Taş, tuğla ve ağaç gibi malzemelerin bu stildeki yerinden bahsetmiştik. Özellikle duvar dekorasyonunda taş ve tuğla kaplama kullanmak rustik stilde oldukça popülerdir. Farklı renklerde taşlardan oluşturulan duvar kaplaması ile bu dekorasyon muhteşem bir rustik yatak odası örneği. Özellikle zemin, mobilya ve duvar uyumuna dikkat etmenizi tavsiye ediyoruz.

Oymalı ahşap mobilyalar

Kuğu Ceviz Yatak Odası / Özel Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko Rustik Yatak Odası
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

Kuğu Ceviz Yatak Odası / Özel

Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

Vazgeçilmeyen klasiklerden olan oymalı ahşap mobilyalar rustik stilde de oldukça popülerdir. Özellikle yatak odası dekorasyonunda rustik bir stil oluşturmak istiyorsanız işe eski gardırop ve oymalı yatak başlıkları alarak başlayabilirsiniz.

Çiçekli desenler

Rustic Salon Takımı / Özel Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko Rustik Yemek Odası
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

Rustic Salon Takımı / Özel

Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

Rustik stilde sadece canlı bitkilendirme değil çiçek desenlerinin de önemli bir yeri vardır. Özellikle küçük renkli çiçek desenleri mobilya ve tekstil ürünlerinde rustik stilin ana unsurunu oluşturur. Beyaz üzerine renkli küçük çiçek desenleri gördüğünüz bütün tekstil ürünlerini rustik dekorasyonda rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Ahşap şıklığı

homify Rustik Çalışma Odası
homify

homify
homify
homify

Dekorasyonlarda ahşap şıklığından vazgeçemiyorsanız rustik stil sizin çözümünüz olabilir. Bu stilde, duvarlardan dolaplara, yataklardan koltuklara, aksesuarlardan zemine kadar dekorasyonun her köşesinde ahşap malzemeye yer var.

Issız bir evden rüya gibi bir eve
Bu rustik stil örneklerini siz nasıl buldunuz?

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