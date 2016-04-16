Türkiye'den 10 rustik dekorasyon örneği

Modern ve minimal yaşam alanlarının suni yapısından sıkılıp, dekorasyonlarında natürel öge arayışına girenlerin ilk tercihleri arasında rustik stil gelmektedir. Doğal ürünlerin ve antik tasarımların modernize edilerek kullanıldığı stilin en belirgin özelliği rahat ve konforlu alanlar yaratmaya öncelik vermesidir. Rustik stilde her eşyanın ham, işlenmemiş, doğal ve rahat olmasına özen gösterilir. Aynı zamanda klasik ve antik izler taşıyan motiflere de yer verir. Rustik stil bu yapısıyla kırsal stili andırsa da arasında belirgin farklılıklar vardır. Bu yazımızda sizlere Türkiye'den rustik stilde dekore edilmiş 10 muhteşem tasarım sunacağız. Eğer siz de evinizde bir stil değişikliğine gidecekseniz bu önerilere göz atmadan yeni eşya alışverişine çıkmayın çünkü bu stilde eski eşyaları değerlendirmenin yollarını da bulabilirsiniz.
Öncelikle stilin öne çıkan birkaç özelliğinden kısaca bahsedelim. Rustik dekorasyonda el yapımı ürünler, rattan ya da hasır gibi doğal ürünlerden imal edilen objeler, natürel ve dokulu tekstil ürünleri sıkça kullanılır. Ham, işlenmemiş ahşap rustik stilin öne çıkan unsurudur. Klasik izler taşıyan desenli seramik ve karolar dizaynlara eski çağ evleri görüntüsü kazandırmak için özellikle mutfak ve banyo dekorasyonlarında sıkça kullanılır. Otantik desenler, klasik seramik ve porselenler rustik dekorasyonun vazgeçilmez ögeleridir. Renk skalasına gelince; nötr renkler ve toprak tonları ile siyah – beyaz uyumu bu stilde en çok kullanılan renklerdir. Eğer bu özellikler içinizi açıyorsa siz de dekorasyonlarınızda rustik stili rahatlıkla kullanabilirsiniz.
Rustik stilde dekore edilmiş ve aynı zamanda mimarisinde de rustik izler taşıyan muhteşem bir konak tanımak isterseniz “Rüya gibi, rustik bir konak” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.
Rustik stilin belki de en etkili rengi beyazdır. Özellikle çiçek desenli tekstil ürünleri ve oymalı ahşap mobilyalar ile birlikte kullanılan beyaz renk muhteşem bir rustik havası yaratmak için yeter de artar. Eğer siz de bu örnekteki gibi bir mutfağa sahip olmak istiyorsanız işe beyaz mutfak dolapları ile başlayabilirsiniz.
MHD Design Group imzası taşıyan bu yatak odası dekorasyonunda öne çıkan ögeler genelde klasik izler taşıyor. Varaklı yatak başlığı ve mobilyalar, ayaklı komodin, altın işlemeler ve dokulu kalın kumaşlar klasik stilin vazgeçilmezleridir. Rustik stilde hazırlanan iç mekan tasarımına eklenen bu ögeler birlikte muhteşem bir uyum oluşturmuş.
Rustik dekorasyonda desen ve işlemelerin önemli bir yeri vardır. Özellikle desenli ve işlemeleri seramikler ve renkli mozaikler bu stilin bel kemiğini oluşturur. Banyo ve mutfak gibi alanlarınızda bu özellikleri kullanmayı seviyorsanız rustik stil hakkında düşünmeye başlayabilirsiniz.
Rustik stil denince akla ilk gelen ham ve işlenmemiş materyallerin kullanıldığı yüzeylerdir. Doğal bir görünüm yakalamak için cilalanmamış ahşap, işlenmemiş taş ve tuğla gibi malzemeleri kullanmak oldukça rağbet gören bir fikir. Bu popüler akımı evinizde değerlendirmek istiyorsanız rustik stil size göre olabilir.
Zemin döşemelerinde desenli ve belirli bir patern oluşturan ahşap ve taş malzemeler görüyorsanız aklına ilk gelen stil rustik olmalıdır. Düz ahşap parke yerine desenli olanları, düz renk seramik yerine işlemeli olanları tercih ediyorsanız rustik stil tam size göre olabilir.
Sarı ışıklandırma ile otantik bir hava yaratılan bu dekorasyon mobilyasından zeminine, aksesuarlarından duvarlarına kadar rustik izler taşıyor. Rustik, eski görünümlü ama retro ya da vintage gibi belirli dönemleri işaret etmeyen çok daha doğal bir dekorasyon anlayışıdır.
Taş, tuğla ve ağaç gibi malzemelerin bu stildeki yerinden bahsetmiştik. Özellikle duvar dekorasyonunda taş ve tuğla kaplama kullanmak rustik stilde oldukça popülerdir. Farklı renklerde taşlardan oluşturulan duvar kaplaması ile bu dekorasyon muhteşem bir rustik yatak odası örneği. Özellikle zemin, mobilya ve duvar uyumuna dikkat etmenizi tavsiye ediyoruz.
Vazgeçilmeyen klasiklerden olan oymalı ahşap mobilyalar rustik stilde de oldukça popülerdir. Özellikle yatak odası dekorasyonunda rustik bir stil oluşturmak istiyorsanız işe eski gardırop ve oymalı yatak başlıkları alarak başlayabilirsiniz.
Rustik stilde sadece canlı bitkilendirme değil çiçek desenlerinin de önemli bir yeri vardır. Özellikle küçük renkli çiçek desenleri mobilya ve tekstil ürünlerinde rustik stilin ana unsurunu oluşturur. Beyaz üzerine renkli küçük çiçek desenleri gördüğünüz bütün tekstil ürünlerini rustik dekorasyonda rahatlıkla kullanabilirsiniz.