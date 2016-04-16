Sürprizlerle dolu bir apartman dairesi

Homify 360 turunda sizlere birçok kez villa, konak, köşk gibi bahçeli ve büyük yapılar tanıttık. Bu tip yapıların hem alanı geniş olduğundan hem de bahçe, veranda, havuz, teras gibi ek alanları bulunduğundan elbette ki hayalleri süsleyecek kadar güzel oluyorlar. Bu yazımızda ise sizlere ne bahçesi ne havuzu ne de terası olan yalnızca 160m2 alanı sığdırılmış sıradan bir apartman dairesini tanıtacağız. Dubleks yapıda olan ve geniş balkonları dikkat çeken bu apartman dairesinin en güzel yanı ise dekorasyonu. Bu evin dekorasyonunu ve kullanılan eşyaların ev ile uyumunu görünce diliniz tutulacak. İtalya'da bulunan Disegnoinopera adlı mimarlık ve tasarım ofisi tarafından tasarlanmış ev her detayı ile göz alıcı bir güzelliğe sahip. Gelin bu daireye birlikte daha yakından bakalım.
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Bu apartman dairesinin iki katlı olması en büyük ve dikkat çeken özelliği olabilir. Toplamda 160m2 olan evin alt katında oturma odası mutfak ve banyo bulunuyor. Üst katta ise yatak odaları ve büyük banyo bulunuyor. Odaların haricinde geniş ve evi çevreleyen bir de balkonu var. Bu balkondan odalara açılan sürgülü cam kapılar ise eve ferahlık ve aydınlık kazandırmış. Evin alt ve üst katını birleştiren oldukça şık ve modern bir merdiveni var. Merdiven sarmal yapısı, beyaz beton çevresi ve ahşap basamakları ile evin dekorasyonuna son derece iyi uyum sağlıyor.
Evin oturma odasında modern stilin bütün özelliklerini bulmak mümkün. Mobilyalar, aksesuarlar ve ışıklandırma ögeleri tamamen modern tasarım ürünlerden seçilmiş. Odada tek duvarın tamamını kaplayan ve dağınık şekilde raf ve dolaplardan oluşan büyük bir televizyon ünitesi var. Ahşap ve beyaz rengin birleştirildiği bu televizyon ünitesi hem depolama ve sergileme alanı olarak hem de dekoratif olarak oldukça kullanışlı ve şık.
Mutfakta ise yine ahşap ve beyaz unsurların birleştirildiği modern bir dekorasyon uygulanmış. Alanın oldukça verimli bir şekilde kullanıldığı mutfak dizaynında bol depolama alanları ve modüler mutfak özellikleri dikkat çekiyor. Fonksiyonel ve şık tanımını bu mutfak için rahatlıkla yapabilirsiniz. Üstelik kullanılan aksesuarların dekorasyona uyumu da göz dolduruyor. Ankastre ürünlerin, alternatif ışıklandırma özelliklerinin kullanıldığı başarılı bir mutfak dekorasyonu.
Gri ve beyaz renklerinin ahşap ve metal malzemelerle buluşturulduğu banyo dekorasyonu hem aksesuarları ile hem de pürüzsüz ve sleek yüzeyleri ile övgüyü hak ediyor. Farklı ve eğlenceli aksesuarların kullanıldığı banyo evin dekorasyonuna uyum sağladığı gibi kendi içerisinde bir özgünlük de taşıyor.
Evin en önemli özelliklerinden birisi de alt ve üst katta bütün odaları çevreleyen balkonlar. Bu geniş balkonlar odalara sürgülü cam kapılarla açılıyor. Bu geniş cam kapılar odalara müthiş bir ferahlık kazandırmış. Geniş taş saksılar ile cömertçe bitkilendirilen balkonlar evin küçük dostları için de yaşam alanı sunuyor.
Mutfağın balkona bakan bir diğer köşesinde ufak bir bar tezgahı kurulmuş. Hem kullanışlı hem de şık bir görüntüye sahip olan bu köşede renkli ve desenli seramikler kullanılarak canlılık sağlanmış. Balkonda verilecek yemekli davetler için kullanılabilecek bu mutfak alanı oldukça fonksiyonel.
Balkonun geniş alanlarından birine bakan yatak odasının dekorasyonu oldukça şık. Beyaz ve gri renklerle yapılan dekorasyon huzurlu ve sağlıklı bir uyku için gereken her şeye sahip. Rahat ve yumuşak bir yatak, temiz ve ferah mobilyalar ve elbette ki geniş pencereler ile aydınlık bir ortam.