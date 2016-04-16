Sürprizlerle dolu bir apartman dairesi

Homify 360 turunda sizlere birçok kez villa, konak, köşk gibi bahçeli ve büyük yapılar tanıttık. Bu tip yapıların hem alanı geniş olduğundan hem de bahçe, veranda, havuz, teras gibi ek alanları bulunduğundan elbette ki hayalleri süsleyecek kadar güzel oluyorlar. Bu yazımızda ise sizlere ne bahçesi ne havuzu ne de terası olan yalnızca 160m2 alanı sığdırılmış sıradan bir apartman dairesini tanıtacağız. Dubleks yapıda olan ve geniş balkonları dikkat çeken bu apartman dairesinin en güzel yanı ise dekorasyonu. Bu evin dekorasyonunu ve kullanılan eşyaların ev ile uyumunu görünce diliniz tutulacak. İtalya'da bulunan Disegnoinopera adlı mimarlık ve tasarım ofisi tarafından tasarlanmış ev her detayı ile göz alıcı bir güzelliğe sahip. Gelin bu daireye birlikte daha yakından bakalım.

Apartman daireleri size yeterince sıcak gelmiyorsa “Portekiz'in güneyinde rüya gibi bir ev” başlıklı yazımızda muhteşem bir tatil evi de bulabilirsiniz.