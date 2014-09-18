Son günlerde halısız salonların sayısı gitgide artsa da, doğru seçildiği zaman bir halı hâlen çok şık ve işlevsel bir dekoratif unsur olabilir. Hem tasarım ve estetik açısından, hem de özellikle kış aylarında sağladığı ekstra sıcaklık ve rahatlık sayesinde evin salonuna atılacak bir halı birçokları için, özellikle de çocuklu aileler söz konusu olduğunda, hâlen vazgeçilmez bir unsur.
Peki ama halı seçerken nelere dikkat etmelisiniz? Bir salon halısı nasıl olmalı? Elbette birçok etken var ama bunlardan en önemlileri şöyle.
1. Alacağınız halı salonun mevcut dekorasyonuyla uyumlu mu?
2. Hangi formatı seviyorsunuz? Dikdörtgen, kare, oval, yuvarlak… ?
3. Halıyı bir mobilyanın altına mı koyacaksınız, yoksa ortada bağımsız olarak mı duracak?
4. Halının boyutu ve rengi; seçeceğiniz halı tamamlayıcı unsur mu olacak, yoksa baş rolü mü üstlenecek?
Elbette, dekorasyonun her alanında olduğu gibi halı seçiminde de kişisel zevkler en önemli etkendir. Ama yine de birkaç temel kurala dikkat ederseniz fena olmaz. Örneğin, salonunuz küçükse koyu tonlardan, evde çocuğunuz ya da evcil hayvanınız varsa da beyaz ve krem tonlarından uzak durun. Ama bunun dışında yukarıdaki sorulara cevap verdikten sonra, salonunuza yakışan halıyı bulabilirsiniz. İşte size ilham vermesi için derlediğimiz birkaç salon halısı örneği.
Eğer salonunuza daha donuk, ağırbaşlı bir renk paleti hakimse, seçeceğiniz halının da bu genel atmosfere uyum sağlayıp onu tamamlaması çok büyük önem taşıyor. Örneğin burada, halının toprak rengi tonlarında seçilmiş olması baskın unsur olmasını engelleyip, odanın harmonisine katkıda bulunuyor. Halının yatay şeritleri, kanapenin rengi ve üstündeki çiçekler ve hattâ üçü de farklı renk ve desene sahip yastıklar da bu harmoniyi besleyen unsurlar. Kimi zaman halı seçimi salonunuzda aşırı yoğun ve kalabalık bir görüntüye neden olabilir, böyle durumlarda bu örneği hatırlayıp, biraz daha soluk renklere meyil vermek fena fikir olmayabilir.
Eğer salonunuzun sizin iç dünyanızın bir yansıması olarak görülmesini istiyorsanız, yapacağınız halı seçimi bu etkiyi yaratmakta çok büyük önem taşır. Örneğin buradaki gayet orijinal olan halı, tamamıyla evsahibinin kişiliğine dair ipuçları veren, onu daha tanımadan hakkında fikir sahibi olmamızı sağlayan bir unsur. Ayrıca halının renklerinin odanı genel renk paletiyle ve tabii ki kırmızı yastıklarla da gayet uyumlu.
Son zamanların modalarından biri de, kalın, yumuşak ve pofuduk tüylü 'shaggy' halılar: Örneğin bu fotoğraftaki kaba tüylü halı rengiyle sonbaharı andırırken, her türlü salona da uyum sağlayabilecek kadar basit ve zevkli görünüyor. Böyle bir halının hem avantajı, hem de dezavantajı ise fazlasıyla enerji yüklü oluşu. Dolayısıyla ağırbaşlı bir salonda atmosferi bozma potansiyeli varken, daha uçuk kaçık bir salonu ise bir sonraki seviyeye çıkarabilir. Ayrıca normal bir halıya göre üzerinde yatıp kitap okumak ya da televizyon seyretmek için çok daha uygun olduğunu da söyleyelim.
Her zaman ölçülü davranmak zorunda değilsiniz ya, neticede bu sizin eviniz! İşte yamalı bohça deseniyle, minimalist bir salona birdenbire bambaşka bir hava katan bir halı. Elbette bu salonda başka renkler, desenler ya da dokular olsaydı, böyle bir halı bir dekorasyon felâketiyle sonuçlanıp müzeye kaldırılabilirdi. Tabii elinden iş gelenler için de böyle bir halı şahane bir fikir olabilir. Neden kendi seçeceğiniz kumaş parçalarını birbirine dikip kendinize küçük bir örtü ya da kilim yapmayasınız ki? İşte örnek karşınızda.
Biraz riskli bir tercih ama, bu görünümden hoşlananlar için halı yerine hayvan kürkü de ilginç bir tercih olabilir. Bu örnekte eskitilmiş ahşap sehpa işe koyu mavi kanepeyi, hiçbir halı bu kürk kadar güzel tamamlayamaz, odaya böyle bir sıcaklık hissi katamazdı herhalde. Ve lütfen unutmayın; bu yazının oluşturulmasına hiçbir hayvana zarar verilmedi. Fotoğrafta gördüğünüz gerçek değil yapay bir hayvan kürkü.
Gelelim bizim diyarlara. Son zamanlarda modern halı modası her yeri sarmış olsa da, daha klasik, zarif ve lüks bir görünüm arzuluyorsanız, çok uzağa gitmenize gerek yok. Bütün Avrupa'nın yüzyıllar boyu hayranlıkla kullandığı Türk ve İran halıları, günümüzde de bir salonun çehresini tamamen değiştirip, ona değer katabilecek birer dekoratif unsur olmayı sürdürüyorlar. Elbette ayrıntılı desenleri ve figürleriyle her türlü salona gidecek şeyler değil, ama bu örnekte halının salonun genel havasını gayet iyi tamamladığını söylemek mümkün.
Salonunuzu elden geçiriyorsanız, ’Salonunuz için oturma grupları’ başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.
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