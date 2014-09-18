Son günlerde halısız salonların sayısı gitgide artsa da, doğru seçildiği zaman bir halı hâlen çok şık ve işlevsel bir dekoratif unsur olabilir. Hem tasarım ve estetik açısından, hem de özellikle kış aylarında sağladığı ekstra sıcaklık ve rahatlık sayesinde evin salonuna atılacak bir halı birçokları için, özellikle de çocuklu aileler söz konusu olduğunda, hâlen vazgeçilmez bir unsur.

Peki ama halı seçerken nelere dikkat etmelisiniz? Bir salon halısı nasıl olmalı? Elbette birçok etken var ama bunlardan en önemlileri şöyle.

1. Alacağınız halı salonun mevcut dekorasyonuyla uyumlu mu?

2. Hangi formatı seviyorsunuz? Dikdörtgen, kare, oval, yuvarlak… ?

3. Halıyı bir mobilyanın altına mı koyacaksınız, yoksa ortada bağımsız olarak mı duracak?

4. Halının boyutu ve rengi; seçeceğiniz halı tamamlayıcı unsur mu olacak, yoksa baş rolü mü üstlenecek?

Elbette, dekorasyonun her alanında olduğu gibi halı seçiminde de kişisel zevkler en önemli etkendir. Ama yine de birkaç temel kurala dikkat ederseniz fena olmaz. Örneğin, salonunuz küçükse koyu tonlardan, evde çocuğunuz ya da evcil hayvanınız varsa da beyaz ve krem tonlarından uzak durun. Ama bunun dışında yukarıdaki sorulara cevap verdikten sonra, salonunuza yakışan halıyı bulabilirsiniz. İşte size ilham vermesi için derlediğimiz birkaç salon halısı örneği.