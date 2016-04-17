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Yeşil renkle dekore edilmiş evler

ümit atdağ ümit atdağ
Grillagh Water, Patrick Bradley Architects Patrick Bradley Architects Eklektik Oturma Odası
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Dekorasyon işi azami dikkat gerektiren ve özenle yapılması gereken bir iştir. Bu nedenle dekorasyonyapılmadan önce bir ön çalışma niteliğinde araştırma yapılmalı, evimizin tarzına, kişiliğimize göre renk seçimleri ve dekorasyon fikirleri belilenmeli sonrasındauygulamaya başlanılmalıdır. Dekorasyon düşüncesi tamamen yaşadığımıza çağa  göre şekillenen bir düşüncedir. Genel olarak  insanların terc,h ettiği moda dekorasyon akımını evimizde uygulayabileceğimiz gibi,  kişisel zevkimize göre bir düşünce oluşturabilir veya moda akım içerisinde zevkimizi yansıtacak eklemeler ve çıkarmalar yaparak  tarzımızı evimize yansıtabiliriz. Bütün bunları yapaken renk seçimlerimiz çok önemli bir yer tutmaktadır.  Evimiz içinde genel bir renkkomb,inasyonu yer alacağından tercilerimizde bu kombinasyon ile uyumlu olmalıdır. Eğer tercihlerimiz tamamen zevklerimiz doğrultusunda olacak ise  genel renk kombinasyonuna uydurabilmek için  ince çizgiler ile ara renkler kullanmalı, keskin geçişler yapmamaya özen göstermeliyiz. Renk seçimleri içerisinde bahar ve yaz ayları için genelde canlı renkler olan beyaz, yeşil, turkuaz,  lila renkler tercih edilir. Bu renkler içerisinde bizi en çok zorlayacak olan ancak en muhteşem dekorasyona imza atmamızı sağlayacak olanrenk yeşil ve tonlarıdır. Yeşil renk geneşl olarak bütünrenkler ile uyumlu olabilen, estetik açıdan uyumu ile çok şık duran bir renktir. Ancak dekorasyon sırasında yeşil renk ile uyumlu renkleri kullanmaya özengöstermemiz ve yeşili  ön plana çıkaracak renkleri dekoreasyon içerisinde kullanmamız gereklidir. Yeşil rengi tercih ederken öncelikle mduvar rengi olarak tercih etmelisiniz. Eğer duvarınızda farklı bir duvar dekorasyonu yapmayı düşünüyorsanız mobilyalar ve yardımcı unsurları yeşil renkli tercih ederek dekorasyon renginizin yeşil olmasını sağlayabilirisniz.  Homify yeşil rengi evinizde nasıl kullanabileceğiniz sorununa yardımcı olabilmek için farklı dekorasyon örneklerini ziler için analiz etti. Hep birlikte bu örnekleri inceleyelim.

Perde seçimleri

GARDEN PREMIUM VILLALARI - MOZAMBİK, TELOS İÇ MİMARLIK VE TASARIM TELOS İÇ MİMARLIK VE TASARIM Eklektik Yemek Odası
TELOS İÇ MİMARLIK VE TASARIM

GARDEN PREMIUM VILLALARI – MOZAMBİK

TELOS İÇ MİMARLIK VE TASARIM
TELOS İÇ MİMARLIK VE TASARIM
TELOS İÇ MİMARLIK VE TASARIM

Evi dışarıdan gösteren perdelerdir. Bu8 nedenle perde seçimleri mevsimine göre kumaş türleri arasından yapılmalıdır. Kumaş dışında perde seçimlerinde dikkat edeceğiniz bir diğer nokta da perde rengidir. eğer evinizde yeşil tonlarının yoğun bir şekilde yer almasını istiyorsanız örnek resimdeki gibi bir perde ve mobilya dekorasyonu yapabilir ve evinizde yeşil rengi muhteşem bir görsellikte sergileyebilirsiniz.

Oturma grubu

Grillagh Water, Patrick Bradley Architects Patrick Bradley Architects Eklektik Oturma Odası
Patrick Bradley Architects

Grillagh Water

Patrick Bradley Architects
Patrick Bradley Architects
Patrick Bradley Architects

Oturma odanızı dekore ediyorsanız önceliğiniz evinizin cephesine yönelik bir çalışma olmalıdır. Eğer odanız resimdeki gibi yeşil bir bahçeye bakıyor ise yapmanız gereken odanızın içinde yeşil renge daha az yoğunluk vermek ve gözün gördüğü her alanın yemyeşil olmasını önlemektir. Sadece oturma grubunufıstık yeşili tercihedip eviniz<de yeşilin her tonuna yer verebilir ve estetik açıdan muhteşem bir oturma odası dekorasyonu yapabilirsiniz.

Mutfağın yeşili

Selçuk Villa, BAGO MİMARLIK BAGO MİMARLIK Modern Mutfak
BAGO MİMARLIK

Selçuk Villa

BAGO MİMARLIK
BAGO MİMARLIK
BAGO MİMARLIK

Oturma odanızı dekore ediyorsanız önceliğiniz evinizin cephesine
yönelik bir çalışma olmalıdır. Eğer odanız resimdeki gibi yeşil bir bahçeye bakıyor ise yapmanız gereken odanızın içinde yeşil renge daha az yoğunluk vermek ve gözün gördüğü her alanın yemyeşil olmasını önlemektir. Sadece oturma grubunufıstık yeşili tercihedip eviniz

Renkli oturma odaları

Çalışmalar, DEKORKUR Mimarlık DEKORKUR Mimarlık Modern Oturma Odası
DEKORKUR Mimarlık

Çalışmalar

DEKORKUR Mimarlık
DEKORKUR Mimarlık
DEKORKUR Mimarlık

Eğer renkli bir kişiliğiniz varsa ve evinizde çok renkli dekorasyonlar yapmaktan hoşlanıyorsanız  örnekı resimdeki gibi canlı ve pastel renklein bir arada kullanıldığı, yeşil tonların ağırlıkta olduğu bir dekorasyon yapbilirsiniz. Örnek resimde çok  renkli bir oturma odası dekorasyonu yapılmış ve ana renk olarak açık yeşil renk tercihedilmiş. Odanın bir duvarı yeşil renkli olacak şekilde tercih edilmiş ve diğer renkler yeşil tona göre seçilerek yerleştirilmiş.

Yatak odasının yeşili

R.K. Konutu, Treso İç Mimarlık Treso İç Mimarlık Modern Yatak Odası
Treso İç Mimarlık

R.K. Konutu

Treso İç Mimarlık
Treso İç Mimarlık
Treso İç Mimarlık

Yatak odsı dekorasyonlarında genel olarak romantik renkler tercihediliyor olsa da kişisel zevkiniz ve tarzınız ile yeşil rengin ağırlıkta olduğu bir yatak odası dekorasyonu yapmak isterseniz  örnek resimdeki gibi yeşil bir yatak örtüsü ve ek olarak yeşil bir perde tecih ederek yatak odasının yeşil renk yoğunluğunda olmasını sağlayabilirsiniz.

Dış cephe de yeşil renk kullanımı

Bungalow in Bhuj, Design Kkarma (India) Design Kkarma (India) Eklektik Evler
Design Kkarma (India)

Design Kkarma (India)
Design Kkarma (India)
Design Kkarma (India)

Evinizin dış cephesi evinizin iç cephesinin ne kadar estetik ve şık olduğunu gösteren bir çeşit ön izlemedir. Bu nedenle dış cephe dekorasyonunda çok titiz bir çalışma yapmalı ve örnek resimde olduğu gibi tek renk olarak yeşil veya yeşil ile birlikte ikinci bir rengi tercig ederek görsel açıdan seyir zevkini artırabilirsiniz. Dış cephenin yarısı açık yeşil renk ile diğer yarısı da yeşil ile uyumlu olacak şekilde renklendirilerek görsellik en üst noktaya taşınmış.

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İç bahçe

Contemporary Interior Design, Monnaie Architects & Interiors Monnaie Architects & Interiors Klasik Oturma Odası
Monnaie Architects &amp; Interiors

Contemporary Interior Design

Monnaie Architects & Interiors
Monnaie Architects &amp; Interiors
Monnaie Architects & Interiors

Evinizin iç kısmında bir bahçe yeriniz var ise bu alanı konseptine uygun olacak şekilde yeşil renkte dekore ederek bahçe havasını dekorasyon ile yansıtabilirsiniz. Bahçe alanını bölümlendirerek yeşil çimleri kullanıp yeşil renginağırlığında bir dekorasyon yapabilir ve görsel açıdan şık bir  iç bahçe dekorsyonu ypabilirsiniz.

Dış cephe

Container home front street view homify Modern Evler Demir/Çelik
homify

Container home front street view

homify
homify
homify

Yeşl renge karşı bir ilginiz var ise evinizin her alanında yeşil rengi kullanabilirsiniz. Dış cepheden başlayarak resimdeki örnek evde olduğu gibi açık yeşil renk ile dış cepheyi boyayabilir ve kendiniz için en ideal yeşil dekorasyonu dış cepheden başlayarak yapabilirsiniz.

Çarpıcı ve karizmatik bir villa
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