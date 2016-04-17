Yeşil renkle dekore edilmiş evler

Dekorasyon işi azami dikkat gerektiren ve özenle yapılması gereken bir iştir. Bu nedenle dekorasyonyapılmadan önce bir ön çalışma niteliğinde araştırma yapılmalı, evimizin tarzına, kişiliğimize göre renk seçimleri ve dekorasyon fikirleri belilenmeli sonrasındauygulamaya başlanılmalıdır. Dekorasyon düşüncesi tamamen yaşadığımıza çağa göre şekillenen bir düşüncedir. Genel olarak insanların terc,h ettiği moda dekorasyon akımını evimizde uygulayabileceğimiz gibi, kişisel zevkimize göre bir düşünce oluşturabilir veya moda akım içerisinde zevkimizi yansıtacak eklemeler ve çıkarmalar yaparak tarzımızı evimize yansıtabiliriz. Bütün bunları yapaken renk seçimlerimiz çok önemli bir yer tutmaktadır. Evimiz içinde genel bir renkkomb,inasyonu yer alacağından tercilerimizde bu kombinasyon ile uyumlu olmalıdır. Eğer tercihlerimiz tamamen zevklerimiz doğrultusunda olacak ise genel renk kombinasyonuna uydurabilmek için ince çizgiler ile ara renkler kullanmalı, keskin geçişler yapmamaya özen göstermeliyiz. Renk seçimleri içerisinde bahar ve yaz ayları için genelde canlı renkler olan beyaz, yeşil, turkuaz, lila renkler tercih edilir. Bu renkler içerisinde bizi en çok zorlayacak olan ancak en muhteşem dekorasyona imza atmamızı sağlayacak olanrenk yeşil ve tonlarıdır. Yeşil renk geneşl olarak bütünrenkler ile uyumlu olabilen, estetik açıdan uyumu ile çok şık duran bir renktir. Ancak dekorasyon sırasında yeşil renk ile uyumlu renkleri kullanmaya özengöstermemiz ve yeşili ön plana çıkaracak renkleri dekoreasyon içerisinde kullanmamız gereklidir. Yeşil rengi tercih ederken öncelikle mduvar rengi olarak tercih etmelisiniz. Eğer duvarınızda farklı bir duvar dekorasyonu yapmayı düşünüyorsanız mobilyalar ve yardımcı unsurları yeşil renkli tercih ederek dekorasyon renginizin yeşil olmasını sağlayabilirisniz. Homify yeşil rengi evinizde nasıl kullanabileceğiniz sorununa yardımcı olabilmek için farklı dekorasyon örneklerini ziler için analiz etti. Hep birlikte bu örnekleri inceleyelim.
Evi dışarıdan gösteren perdelerdir. Bu8 nedenle perde seçimleri mevsimine göre kumaş türleri arasından yapılmalıdır. Kumaş dışında perde seçimlerinde dikkat edeceğiniz bir diğer nokta da perde rengidir. eğer evinizde yeşil tonlarının yoğun bir şekilde yer almasını istiyorsanız örnek resimdeki gibi bir perde ve mobilya dekorasyonu yapabilir ve evinizde yeşil rengi muhteşem bir görsellikte sergileyebilirsiniz.
Oturma odanızı dekore ediyorsanız önceliğiniz evinizin cephesine yönelik bir çalışma olmalıdır. Eğer odanız resimdeki gibi yeşil bir bahçeye bakıyor ise yapmanız gereken odanızın içinde yeşil renge daha az yoğunluk vermek ve gözün gördüğü her alanın yemyeşil olmasını önlemektir. Sadece oturma grubunufıstık yeşili tercihedip eviniz<de yeşilin her tonuna yer verebilir ve estetik açıdan muhteşem bir oturma odası dekorasyonu yapabilirsiniz.
Oturma odanızı dekore ediyorsanız önceliğiniz evinizin cephesine
yönelik bir çalışma olmalıdır. Eğer odanız resimdeki gibi yeşil bir bahçeye bakıyor ise yapmanız gereken odanızın içinde yeşil renge daha az yoğunluk vermek ve gözün gördüğü her alanın yemyeşil olmasını önlemektir. Sadece oturma grubunufıstık yeşili tercihedip eviniz
Eğer renkli bir kişiliğiniz varsa ve evinizde çok renkli dekorasyonlar yapmaktan hoşlanıyorsanız örnekı resimdeki gibi canlı ve pastel renklein bir arada kullanıldığı, yeşil tonların ağırlıkta olduğu bir dekorasyon yapbilirsiniz. Örnek resimde çok renkli bir oturma odası dekorasyonu yapılmış ve ana renk olarak açık yeşil renk tercihedilmiş. Odanın bir duvarı yeşil renkli olacak şekilde tercih edilmiş ve diğer renkler yeşil tona göre seçilerek yerleştirilmiş.
Yatak odsı dekorasyonlarında genel olarak romantik renkler tercihediliyor olsa da kişisel zevkiniz ve tarzınız ile yeşil rengin ağırlıkta olduğu bir yatak odası dekorasyonu yapmak isterseniz örnek resimdeki gibi yeşil bir yatak örtüsü ve ek olarak yeşil bir perde tecih ederek yatak odasının yeşil renk yoğunluğunda olmasını sağlayabilirsiniz.
Evinizin dış cephesi evinizin iç cephesinin ne kadar estetik ve şık olduğunu gösteren bir çeşit ön izlemedir. Bu nedenle dış cephe dekorasyonunda çok titiz bir çalışma yapmalı ve örnek resimde olduğu gibi tek renk olarak yeşil veya yeşil ile birlikte ikinci bir rengi tercig ederek görsel açıdan seyir zevkini artırabilirsiniz. Dış cephenin yarısı açık yeşil renk ile diğer yarısı da yeşil ile uyumlu olacak şekilde renklendirilerek görsellik en üst noktaya taşınmış.
Evinizin iç kısmında bir bahçe yeriniz var ise bu alanı konseptine uygun olacak şekilde yeşil renkte dekore ederek bahçe havasını dekorasyon ile yansıtabilirsiniz. Bahçe alanını bölümlendirerek yeşil çimleri kullanıp yeşil renginağırlığında bir dekorasyon yapabilir ve görsel açıdan şık bir iç bahçe dekorsyonu ypabilirsiniz.
Yeşl renge karşı bir ilginiz var ise evinizin her alanında yeşil rengi kullanabilirsiniz. Dış cepheden başlayarak resimdeki örnek evde olduğu gibi açık yeşil renk ile dış cepheyi boyayabilir ve kendiniz için en ideal yeşil dekorasyonu dış cepheden başlayarak yapabilirsiniz.