Yeşil renkle dekore edilmiş evler

Dekorasyon işi azami dikkat gerektiren ve özenle yapılması gereken bir iştir. Bu nedenle dekorasyonyapılmadan önce bir ön çalışma niteliğinde araştırma yapılmalı, evimizin tarzına, kişiliğimize göre renk seçimleri ve dekorasyon fikirleri belilenmeli sonrasındauygulamaya başlanılmalıdır. Dekorasyon düşüncesi tamamen yaşadığımıza çağa göre şekillenen bir düşüncedir. Genel olarak insanların terc,h ettiği moda dekorasyon akımını evimizde uygulayabileceğimiz gibi, kişisel zevkimize göre bir düşünce oluşturabilir veya moda akım içerisinde zevkimizi yansıtacak eklemeler ve çıkarmalar yaparak tarzımızı evimize yansıtabiliriz. Bütün bunları yapaken renk seçimlerimiz çok önemli bir yer tutmaktadır. Evimiz içinde genel bir renkkomb,inasyonu yer alacağından tercilerimizde bu kombinasyon ile uyumlu olmalıdır. Eğer tercihlerimiz tamamen zevklerimiz doğrultusunda olacak ise genel renk kombinasyonuna uydurabilmek için ince çizgiler ile ara renkler kullanmalı, keskin geçişler yapmamaya özen göstermeliyiz. Renk seçimleri içerisinde bahar ve yaz ayları için genelde canlı renkler olan beyaz, yeşil, turkuaz, lila renkler tercih edilir. Bu renkler içerisinde bizi en çok zorlayacak olan ancak en muhteşem dekorasyona imza atmamızı sağlayacak olanrenk yeşil ve tonlarıdır. Yeşil renk geneşl olarak bütünrenkler ile uyumlu olabilen, estetik açıdan uyumu ile çok şık duran bir renktir. Ancak dekorasyon sırasında yeşil renk ile uyumlu renkleri kullanmaya özengöstermemiz ve yeşili ön plana çıkaracak renkleri dekoreasyon içerisinde kullanmamız gereklidir. Yeşil rengi tercih ederken öncelikle mduvar rengi olarak tercih etmelisiniz. Eğer duvarınızda farklı bir duvar dekorasyonu yapmayı düşünüyorsanız mobilyalar ve yardımcı unsurları yeşil renkli tercih ederek dekorasyon renginizin yeşil olmasını sağlayabilirisniz. Homify yeşil rengi evinizde nasıl kullanabileceğiniz sorununa yardımcı olabilmek için farklı dekorasyon örneklerini ziler için analiz etti. Hep birlikte bu örnekleri inceleyelim.