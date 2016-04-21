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Farklı bahçe dekorasyonları

ümit atdağ ümit atdağ
Urban Courtyard for Entertaining, Bestall & Co Landscape Design Ltd Bestall & Co Landscape Design Ltd Modern Bahçe
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Ev dekorasyonları kadar bahçe dekorasyonları da çok emek isteyen ve bahçe sahibinin tarzına, zevkine, kişiliğine ve beğenilerine göre ypılması gereken dekorasyonlardır. Bahçe dekorasyonlarını ev dekorasyonlarından ayıran en önemli nokta; bahçe içerisinde kullanılan canlı yeşil bitkiler ve bu bitkilerin dört mevsim yeşil kalmasını sağlayarak bahçenin görselliğini yıl boyunca koruyabilmektir. Bu faktörün dışında bahçe dekorasyonunu etkiileyen bir diğer etken bahçe içerisinde oturum alanının yapılacak olmasıdır. Eğer oturum alanı yapılacak ise evden oturum alanına kadar bi yürüyüş yolu olmak zorundadır. Bu durumda bahçe içerisinde dekore edilecek alan azalacak ve yeniden bir şekillendirme yapılması gerekecektir. Bu etkenler göz önüne alınıp dekorasyon yapıldığında bahçe istenilen estetik ve yeşil bahçe halinme gelecektir.  Bahçe dekorasyonlrında alternatif düşünce çoktur. ancak bu düşünceleri evinize uygulamadan önce bahçenizin genişliği, yapısı, evinize olan uzaklığı, kişisel istekleriniz gibi göz önünde bulundurmanız gereken detaylar vardır. Eğer evinizin bahçesini çok görsel, dört mevsim canlı ve görenlerin ağzını açık bırakacakkadar muhteşem bir görünüme sahip olmasını istiyorsanız örnek bahçe dekorasyonlarını incelemeli, sonrasında bahçe dekorasyonuna başlamalısınız.

Taş, çim ve ağaç birlemşimi

Sultan Konakları Villa Projesi Tasarımı Ve Uygulaması, asis mimarlık peyzaj inşaat a.ş. asis mimarlık peyzaj inşaat a.ş. Modern Bahçe
asis mimarlık peyzaj inşaat a.ş.

Sultan Konakları Villa Projesi Tasarımı Ve Uygulaması

asis mimarlık peyzaj inşaat a.ş.
asis mimarlık peyzaj inşaat a.ş.
asis mimarlık peyzaj inşaat a.ş.

Bir bahçe de olması gereken  yeşil bitkiler, ağaçlar, ve taş dizaynı
gibi unsurların tamamı bu bahçe dekorasyonunda yer alıyor.  Özel bir peyzaj ile hem yürüyüş yolu hem bahçe sınırı doğal bir şekilde yapılmış ve estetik açıdn kusursuz bir bahçe ortaya çıkarılırken renklilik de ihmal edilmemiş.

Taş ve yeşilin birleşimi

Urban Courtyard for Entertaining, Bestall & Co Landscape Design Ltd Bestall & Co Landscape Design Ltd Modern Bahçe
Bestall &amp; Co Landscape Design Ltd

Urban Courtyard for Entertaining

Bestall & Co Landscape Design Ltd
Bestall &amp; Co Landscape Design Ltd
Bestall & Co Landscape Design Ltd

Bahçe denilince aklınıza sadece yeşil alanların ve toprağın geldiği dekorasyonlar çağımızda yerini doğal taşların ve yeşilin bir arada kullanılması ile dekore edilen bahçelere bıraktı. Artık günümüzde bahçenin doğalğını artırmak için doğal taşlara bahçe içerisinde daha fazla yer verilmektedir. Örnek resimde baahçe ortasına bir adet süs havuzu yerleştirilmiş ve  bahçe kenarı canlı yeşil bitkilerle görsel hale getirilerek ortaya muhteşem bir bahçe çıkarılmış. Oturum alanı olarak da kullanılabilmesi için Kayrak taşları ile düz bir yüzey oluşturulmuş.

Taş bahçeleri

Proyectos pequeños, Constructora Asvial S.A de C.V. Constructora Asvial S.A de C.V. Minimalist Bahçe Taş Yeşil
Constructora Asvial S.A de C.V.

Constructora Asvial S.A de C.V.
Constructora Asvial S.A de C.V.
Constructora Asvial S.A de C.V.

Evlerinde yeşil bir bahçe yerine taş bahçesi tercih edenler ise taş bahçleriile çok az yeşil bitkilerin olduğu bahçe kombinasyonları yapıyorlar. Örnek resimde küçük bir bahçe alanı üçe bölünerek iki tarafı yeşil alan ve arada kalan alan ise mıcır taşların olduğu taş bahçesi şeklinde dekore edilmiş. Taş alanın ortasına bir taş saksı yerleştirilmiş ve kenarına dört adet büyük taş yerleştirilerek görsellik oluşturulmuş.  Çim alanların kenarlrı da mıcır taşlar ile çevrilmiş ve görsel açıdan muhteşem bir görüntü oluşturulmuş.

Sade bahçeler

Bahçe Seramik homify Eklektik Bahçe bahçe seramik,bahçe,italyan seramik,dış mekan
homify

Bahçe Seramik

homify
homify
homify

Evlerinde kalabalık bahçe görüntüsü istemeyen ancak yeşilin doğallığını yaşamak isteyenler ise sade bahçe dekorasyonları yaparak bu duruma çözüm bulmuşlar. Örnek resimdeki gibi büyük taş sakıslar veya normal saksılar kullanarak bahça alanının taş kaplı yüzeyinin üzerine yerleştirip bir bahçe oluşturarak doğallığı ve sadeliği bir arada yaşayabiliyorlar. Sizde sadelikten yanaysanız benzer4 bir bahçe dekorasyonu yaparak  bahçe sorununu çözebilirsiniz.

Yürüyüş yollar

TOSKANA VADİSİ- VİLLA PEYZAJ PROJE&UYGULAMA // TOSKANA VADISI - VILLA LANDSCAPE PROJECT&APPLICATION, AYTÜL TEMİZ LANDSCAPE DESIGN AYTÜL TEMİZ LANDSCAPE DESIGN Modern Bahçe bahçe,çim,garden,landscape,design,project,application
AYTÜL TEMİZ LANDSCAPE DESIGN

TOSKANA VADİSİ- VİLLA PEYZAJ PROJE&UYGULAMA // TOSKANA VADISI – VILLA LANDSCAPE PROJECT&APPLICATION

AYTÜL TEMİZ LANDSCAPE DESIGN
AYTÜL TEMİZ LANDSCAPE DESIGN
AYTÜL TEMİZ LANDSCAPE DESIGN

Bahçeler insan ruhunu aydınlatan ve deşarj eden alanlar olduğu için olabildiğince bu alanlardan yararlanmak gereklidir. Bu nedenle bahçe içerisinde bahçenin her alanına ulaşabileceğiniz yürüyüş yolları yaparak hem bahçeyi daha işlevsel ve daha estetik hale getirebilirsiniz hem de bahçe içerisinde dolaşarak stres atabilirsiniz. Örnek resimde çim alan içerisine doğal taşlar ile yapılmış yürüyüş yolu bahçenin görselliğini artırarak estetik bir bahçe olmasını sağlamış.

Rengarenk bir bahçe

SİNPAŞ İSTANBUL SARAYLARI / HALKALI - İSTANBUL ANİKYA İZNİK ÇİNİ Modern Bahçe Kuvars
ANİKYA İZNİK ÇİNİ

SİNPAŞ İSTANBUL SARAYLARI / HALKALI – İSTANBUL

ANİKYA İZNİK ÇİNİ
ANİKYA İZNİK ÇİNİ
ANİKYA İZNİK ÇİNİ

Bahçe içinde renklilik oluşturmak ve bahçenin görselliğini artırmak için çiçekler dışında taşlardan yararlanabilir ve bahçenizin doğal bir bahçe olarak rengarenk olmasını sağlayabilirsiniz. Örnek resimde çini tarzında imal edilmiş olan taşlar bahçe içerisinde kullanılmış ve yeşil ile birlikte bahçenin renkliliğine katkıda bulunulmuş.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Taş bahçeler

GREENLİNE PEYZAJ ALMANYA UYGULAMAMIZ. GREENLİNE PEYZAJ Modern Bahçe
GREENLİNE PEYZAJ

GREENLİNE PEYZAJ ALMANYA UYGULAMAMIZ.

GREENLİNE PEYZAJ
GREENLİNE PEYZAJ
GREENLİNE PEYZAJ

Bahçe alanı geniş ise bahçe içerisinde bir alan belirleyerek  özel bir taş alan yapabilir, çim alan içinde kalan bu alanın renklerini doğal renklere yakın tonlarda seçerek bahçenin görselliğini artırabilirsiniz.  Oturum lanı etrafına yeşil bodur bitkiler koyarak bahçe konseptinin havasını oluşturabilirsiniz.

Havuz estetiği

GREENLİNE PEYZAJ ALMANYA UYGULAMAMIZ. GREENLİNE PEYZAJ Modern Bahçe
GREENLİNE PEYZAJ

GREENLİNE PEYZAJ ALMANYA UYGULAMAMIZ.

GREENLİNE PEYZAJ
GREENLİNE PEYZAJ
GREENLİNE PEYZAJ

Bahçe içerisinde yeşiller içinde mavi bir havuzu kim istemez ki ? havuzlar her zaman bahçelere değer katan, görsel açıdan muhteşem olmalarını sağlayan unsurlardır. Bu nedenle bahçenizde yeriniz var ise mutlaka bir havzu tasarımı yapmalı ve bahçenizin her açıdan kusursuz olmasını sağlamalısınız.

Geleneksel ile modernizmin buluşması
Bu bahçe dekorasyonlarını siz nasıl buldunuz?

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