Farklı bahçe dekorasyonları

Ev dekorasyonları kadar bahçe dekorasyonları da çok emek isteyen ve bahçe sahibinin tarzına, zevkine, kişiliğine ve beğenilerine göre ypılması gereken dekorasyonlardır. Bahçe dekorasyonlarını ev dekorasyonlarından ayıran en önemli nokta; bahçe içerisinde kullanılan canlı yeşil bitkiler ve bu bitkilerin dört mevsim yeşil kalmasını sağlayarak bahçenin görselliğini yıl boyunca koruyabilmektir. Bu faktörün dışında bahçe dekorasyonunu etkiileyen bir diğer etken bahçe içerisinde oturum alanının yapılacak olmasıdır. Eğer oturum alanı yapılacak ise evden oturum alanına kadar bi yürüyüş yolu olmak zorundadır. Bu durumda bahçe içerisinde dekore edilecek alan azalacak ve yeniden bir şekillendirme yapılması gerekecektir. Bu etkenler göz önüne alınıp dekorasyon yapıldığında bahçe istenilen estetik ve yeşil bahçe halinme gelecektir. Bahçe dekorasyonlrında alternatif düşünce çoktur. ancak bu düşünceleri evinize uygulamadan önce bahçenizin genişliği, yapısı, evinize olan uzaklığı, kişisel istekleriniz gibi göz önünde bulundurmanız gereken detaylar vardır. Eğer evinizin bahçesini çok görsel, dört mevsim canlı ve görenlerin ağzını açık bırakacakkadar muhteşem bir görünüme sahip olmasını istiyorsanız örnek bahçe dekorasyonlarını incelemeli, sonrasında bahçe dekorasyonuna başlamalısınız.

