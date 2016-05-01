Küçük ama şık ve zarif bir ev

Herkes geniş ve büyük evlerde yaşamak ister. Küçük evlerin baskın, karamsar ve olumsuz bir havası olduğunu düşünüp geniş ve çok odalı bir ev hayali kurar. Ancak gerçek bu düşünceden çok farklıdır. Küçük de olsa titiz bir dekorasyon ile yaşanabilir, mutlu , huzurlu bir ev sahibi olabilirsiniz. Homify, bu gün sizleri küçük ama çok şık ve çok zarif bir şekilde dekore edilmiş olan bir eve götürüyor. Arjantin' de başken Bounas Aires şehrinin güneyinde yer alan La Plata şehrinde bu şekilde dekore edilmiş, küçük olmasına rağmen şirin ve zarafet dolu bu evi zyaret ederek evinizi dekore etmeden önce fikir sahibi olabilir, önyargılarınızı yıkabilirsiniz. La plata da yer alan bu ev, bütçe açısından çok minimal rakamlara mal olmuş, dekorasyonu ile cezbedici bir görünüme sahip olmuş. Bahçesi, avlusu ve oturumu ile 200 metre kare yer kaplayan bu ev mimarlık ofisi Rivero Roiny Architects tarafından hayata geçirilmiş. Küçük omasına rağmen noktasal dokunuşlar ile fonksiyonel ve işlevsel bir ev hline getirilen bu ev beyaz rengin yoğun kullanılması ile aydınlık ve geniş bir ev olmuş.
Riverio mimarlık ofisi basit bir dış cephe planı hazırlayarak evin dış cephesinin şık , fonksiyonel ancak basit olmasını sağlayarak hem görselliği üst noktada tutmuş hem de maliyet olarak düşük bir bütçe ile dekorasyon yapılmasını sağlamış. Evin ön ve arka olmak üzere iki avlusu olduğu için geniş olan avluya bakan dış cephe beyaz rnk ile boyanarak cm duvarların cephe içerisinde ön plana çıkması sağlanmış. Küçük avluya bakan dış cephe de beyaz renk ile renklendirilmiş. Ayrıca avlu büyüklüğüne göre cam panellerin boyutu da oransal tutulmuş ve estetik bir görünüm sağlanmış.
Arka cephe dekorasyonu ön cepheye nazaran daha sade bir düzende dekore edilmiş ve cam duvarların daha fazla olması sağlanarak evin içine güneş ışığının daha fazla girmesi sağlanmış. Arka avlu güney cephe de yer aldığı için bir tente sistemi kurularak öğle saatlernde güneş ışığının etkisinin kırılması sağlanmış.
Evin içine adımınızı attığınızda sizi minimalist düzende dekore edilmiş bir iç ortam karşılıyor.Avluy bakan bir köşeye yerleştirilmş bir çalışma masası ve masa üzerine yerleştirilmiş basit objeler ile bu alan çalışma ve dinlenme alanı olarak düzenlenmiş. Açılır kapanır yaty bir pencere ile evin havalandırılması sağlndığı gibi çalışma alanı için gerekli olan oksijen sağalanmış. İç cephe duvarları ve zeminde beyaz renk ile renklendiridiği için küçük olmsına rağmen geniş bir iç mekan dekorasyonu oluşturulmuş.
Ev içerisinde evin ölçülerine uygun olaak ısmarlama mobilyalar tercih edilerek evin fonksiyonel ve sade bir şekilde dekore edilmesi sağlanmış. Modüler bir kitaplık, dekoratif ve modüşer br sezlong tipi yatak ile çok modrn ve işlevsel bir dekorasyon yapılmış.
Mutfak alanı da işlevsel ve sade olarak dekore edilmiş. Uzun bir entegre yemek masası ile hem mutfak tezgahı ihtiyacı hem de yemek masası ihtiyacı karşılanmış. Yemek masası siyah renkte tercih edilerek zıt renklerin dekorasyonu yapılmış ve mutfak için doğal sınırlar belirlenmiş.