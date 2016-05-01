Küçük ama şık ve zarif bir ev

Herkes geniş ve büyük evlerde yaşamak ister. Küçük evlerin baskın, karamsar ve olumsuz bir havası olduğunu düşünüp geniş ve çok odalı bir ev hayali kurar. Ancak gerçek bu düşünceden çok farklıdır. Küçük de olsa titiz bir dekorasyon ile yaşanabilir, mutlu , huzurlu bir ev sahibi olabilirsiniz. Homify, bu gün sizleri küçük ama çok şık ve çok zarif bir şekilde dekore edilmiş olan bir eve götürüyor. Arjantin' de başken Bounas Aires şehrinin güneyinde yer alan La Plata şehrinde bu şekilde dekore edilmiş, küçük olmasına rağmen şirin ve zarafet dolu bu evi zyaret ederek evinizi dekore etmeden önce fikir sahibi olabilir, önyargılarınızı yıkabilirsiniz. La plata da yer alan bu ev, bütçe açısından çok minimal rakamlara mal olmuş, dekorasyonu ile cezbedici bir görünüme sahip olmuş. Bahçesi, avlusu ve oturumu ile 200 metre kare yer kaplayan bu ev mimarlık ofisi Rivero Roiny Architects tarafından hayata geçirilmiş. Küçük omasına rağmen noktasal dokunuşlar ile fonksiyonel ve işlevsel bir ev hline getirilen bu ev beyaz rengin yoğun kullanılması ile aydınlık ve geniş bir ev olmuş.