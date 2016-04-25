Zarif ev dekorasyonu örnekleri

Evimizi güzelleştirmek, faklı ev dekorasyonları yaparak kendimizi ve yaşadığımız yeri yenilemek bizim için vazgeçilmez bir arzudur. Arzuladığımız yeni evi ortaya çaıkarabilmek için farklı dekorason örneklerini inceler, farklı kültürlere eait ev dizaynlarını sentezleyerek evimize uygulamaya çalışırız. Bütün bu araştırma süreci için uzun bir zamn ayırmak ve detaylı bir analiz yapmak geekir. Homify sizleri bu zorlu ve yorucu sürecin etkilerinden kurtarmak ve sizlere daha rahat bir dekorasyon yapma imkanı sağlamak için farklı kültürlere ait 1’0 farklı ev dekorasyonunu inceledi. Her ev için fotoğrflar eşliğinde sizlere detaylı analizler yaparak evinizi dekore etme sürecinde kolaylık sağlayarak muhteşem bir ev dekorsyonuna sahip olmanızı sağlıyor. Dünyanın farklı ülkelerinde, farkı şehirlerinde farklı dekorasyon akımları ile dekore edilmiş bu örnek evler özgün yapıları, farklı renkleri, aykırı tasarımları ile hayran kalacağınız güzelliklere ve görselliklere ship. Br evin dış cephesnden başlayarak iç cephede tüm odalara ve bahçesine kadar muhteşem güzelliklere sahip bu dekorasyon örneklerini homify farkıyla sizler için derledik.
Resimde yer alan koloni evi, yüzyıllardır özgün mimarisini korumuş, günümüze kadar sdağlam olarak gelmiş bir yapı. Evin şimdiki sahipleri bu evin özgün mimarisinin korunması şartıyla yenilenmesine karar vermişler. Özgün halinde farklı bir renge sahip dış cephe yenilenerek belirgin ve kendini gösteren beyaz renge boyanmış. Pencere ve kapı özgün ferforjesi ile yenilenmiş. Sonuç olaraak özgün mimarisi korunmuş modern bir dış cepheye sahip yeni bir ev ortaya çıkarılmış.
Modern bir villa olarak yenilenen bu evin dış cephesinde bir çok renk kullanılmış. Çatısı ahşap sarısı renkte savan ile kaplanmış, dış cepheler ise birinci kata kadar mantolama yapılmış. Zemin kat dış cephe betonarme duvar olarak bırakılmış ve beyaz renge boyanmış. Böylece bina dış cephesinde beyaz yeşil ve kahverenginin birleşimi ile estetik bir uyum sağlanmış.
Bu örnekte modern bir evin dış cephesinin geniş pencereler ve geniş ana giriş kapısı ile nasıl uyumlu dekore edildiğini görüyoruz. Beyaz dış cephe içerisinde bir tablo gibi duran, pencereler ve evin ön tarafına yerleştirlmiş olan bodur bir palmiye ağacı dış cepheyi estetik bir şekilde süslemiş. Aydınatma sayesinde yıldız gibi parlayan bu ev açık garajı ile insan yaşamını bir nbze de olsa kolaylaştırmış.
Geniş salon sahipleri için örnek bir lüks salon dekorasyonu resimde yer alıyor. Bej rengin hakimiyetinde dekore edilmiş olan bu salon, yüksek tavanı ve parlak zemin döşemesi nedeniyle farklı bir aydınlatma sistemine sahip. Tavan çerçevesi boyunca şerit led ile aydınlatılan buı salon pencereleri sayesinde doğal olark da aydılatılıyor. Perdelerin zarafeti, duvar çizgilerinin uyumu ile hayallerimizdeki ev dekorasyonunu yansıtıyor.
Eviniz için ideal bir kaplama malzemesi olan ahşaplar evinizi soğuktan ve sıcaktan korurken aynı zamnda dış cephe dekorasyonunun daha görsel ve daha zarif olmasını sağlar. Özel bir tasarımla sadece ahşaptan yapılan evler aynı zamanda estetik açıdan mükemmel evledir. Örnek resimde ahşap kaplı dış cephenin evi nasıl zarif hale getirdiğini ve aydınlatmasının ahşap rengi ile yakın yapılarak görselliğin nasıl artırıldığını görüyorsunuz.
Evinizde bir teras bölümünüz varsa yapmanız gereken terasınızı şık bir şekilde dekore etmek ve evinizin genel dekorasyonu ile uyumlu olmasını sağlamaktır. Bu teras dekorasyonunda tuğla duvarın zarifliği duvar dekorasyonu ve süs objeleri ile tamamlanmış. Teras mobilyaları da estetik mobilyalardan seçilerek terasın hem çok renkli hem de çok şık bir şekilde dekore edilmesi sağlanmış.
Evinizi betonarme veya ahşap yerine modüler ev olarak inşa edebilir ve evinizi genişletmek için konteyner alarak bahçenizde ek bir alan oluşturabilirsiniz. Örnek resimde bu düşünceye uygun hareket edilmiş ve evi genişletmek ve yeni bir alan oluşturmak adına ek bir alan oluşturularak açık ton yeşil renge boyanmış. Dışarıdan baktığınızda bahçe içinde sırıtmayan ve estetik bir görünüme sahip olan bu ev bahçe peyzajından sonra çok şık duracak ve görenleri kendisine hayran bırakacaktır.
Evinizi modern bir çiftlik evi gibi dekore edbilir ve modern bir bahçe içerisinde ferah, serin ve rahat bir yaşam sürebilirsiniz. Geniş bir bahçenin ortasına inşa edilmiş olan bu ev modern bir terasa, geniş odalara ve esteti bir dış cephe dekorasyonuna sahip. Dış cephe de renklerin uyumu ile görsel anlamda müthiş bir iş çıkarılmış ve bahçenin verdiği destekle veranda alanı bir keyif sürme alanı haline getirilmiş.
Doğanın ort yerine inşa edilmiş olan bu ev, soğuk havalardan korunmak için ahşap mantolama ile kaplanmış. İki katlı ve çatı katı dahil bir çok odsı bulunan bu ec her katta yer alan balkonu ile doğanın hissedilmesini sağlıyor. Renk seçimi mat açık yeşilden yana yapılarak estetik, görselve zarafet açısından çok şık bir dış cephe dekorasyonu yapılmış.
Modern mimarinin gelişmesi ile resimde yer alan kıvrımlı çatısı ve terası bulunan modern evler daha çok tercih edilmektedir. İki katlı ve geniş terası ile balonu bulunan bu ev beyaz renk ile renklendirilmiş, ulaşım yolları çatısı gibi kıvrımlı olacak şekilde yapılarak uyum sağlanmış. Kapalı garajı, aydınlatmasıve tasarımı ile çekici ve cezbedici bir görüntüye sahip.