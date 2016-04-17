Türkiye'den 10 ağırbaşlı salon dekorasyonu

Bir diğer örneğimizde ise ipeksi bir doku görüyoruz mobilyalarda. Oldukça yumuşak bir tona sahip koltuklar bu şeffaf renginden ötürü hareketli bir tasarıma sahip. Hem koltuk kenarları oymalı hem de koltuklar ya desenli ya da kapitone dikişi kullanılmış. Bu örnekte de yine altın işlemeler görüyoruz. Ancak şaşaalı gibi görünse de tüm eşyaların aynı tona sahip olmasından ötürü göz yorucu bir salon dekorasyonu değil kesinlikle.