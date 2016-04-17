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Türkiye'den 10 ağırbaşlı salon dekorasyonu

nihal e. nihal e.
APOLYON DERİ KOLTUK TAKIMI, Asortie Mobilya Dekorasyon Aş. Asortie Mobilya Dekorasyon Aş. Klasik Oturma Odası
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Bugün sizin için Türkiye'den 10 ağırbaşlı salon dekorasyonunu inceledik. Kimisi gösterişli kimisi sade kimisi de modern olan salon örneklerinin evinizi dekore ederken size ilham vermesini umuyoruz. 

​Öne çıkan aydınlatma öğeleri

Vezir Özel Proje Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko Klasik Oturma Odası
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

Vezir Özel Proje

Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

Ağırbaşlı dekorasyon denilince akla ilk olarak klasik stil gelir. Klasik tarzın sade modelleri olabileceği gibi bu tasarımda gördüğünüz üzere daha şaşaalı ve gösterişli örnekleri de mevcuttur. Dikkatli bakılırsa heybetli manzarada en büyük rolü üstlenen parçanın altın renkli devasa avizeler olduğu seçilebilir. Varaklı aynalarla koltuk kenarlarındaki altın renkli süslemeler de avizelere uyum sağlıyor.

​Sofistike bir salon

Klasik villa projesi homify Klasik Oturma Odası
homify

Klasik villa projesi

homify
homify
homify

Lüks bir salon için mutlaka altın varağa veya birbiriyle yarışan renklere ihtiyacınız yok. Lüks ve ağırbaşlı bir salon dekorasyonu için tıpkı bu örnekte olduğu gibi yumuşak tonları kullanabilirsiniz. Kırık beyazla krem rengi bir renk paletinden ibaret olan dekorasyonda renkler sade dahi olsa salon oldukça sofistike görünüyor. Yalnızca masa üstüne konan çiçekler salon iyi yeterli bir renk müdahalesi.

Örnek salon Nuevo Tasarım'a aittir.

​Bordo ve altın uyumu

Özel Ev Tasarımı, Fabbrica Mobilya Fabbrica Mobilya Klasik Oturma Odası
Fabbrica Mobilya

Özel Ev Tasarımı

Fabbrica Mobilya
Fabbrica Mobilya
Fabbrica Mobilya

Klasik salon dekorasyonlarında bilhassa abartılı modelleri sevenler için en sık kullanılan renkler altının tonuna uyumlu olan koyu morlar ve bordolardır. Bu örnekte de altın işlemeli koltuk ayaklarına uyumlu olan koyu bordo koltuklar tercih edilmiş. Bordonun oldukça koyu bir tonu seçildiği için tekli koltuklarda denge gözetmek için daha silik renkler kullanılmış. Baştan sona tüm detaylarıyla klasik stile uygun bir örnek.

​Parlaklığın kattığı şıklık

Osmanoğulları Mobilya, OSMANOĞULLARI MOBİLYA OSMANOĞULLARI MOBİLYA Klasik Oturma Odası
OSMANOĞULLARI MOBİLYA

Osmanoğulları Mobilya

OSMANOĞULLARI MOBİLYA
OSMANOĞULLARI MOBİLYA
OSMANOĞULLARI MOBİLYA

Bir diğer örneğimizde ise ipeksi bir doku görüyoruz mobilyalarda. Oldukça yumuşak bir tona sahip koltuklar bu şeffaf renginden ötürü hareketli bir tasarıma sahip. Hem koltuk kenarları oymalı hem de koltuklar ya desenli ya da kapitone dikişi kullanılmış. Bu örnekte de yine altın işlemeler görüyoruz. Ancak şaşaalı gibi görünse de tüm eşyaların aynı tona sahip olmasından ötürü göz yorucu bir salon dekorasyonu değil kesinlikle.

​İki renk kullanımı

Pendik Tadilat Dekorasyon Şirketi Klasik Oturma Odası
Dekorasyon Şirketi

Pendik Tadilat

Dekorasyon Şirketi
Dekorasyon Şirketi
Dekorasyon Şirketi

Ağırbaşlı bir salon deyince muhakkak abartılı modeller düşünmek zorunda değiliz. Geleneksel altın işlemeleri örneklere nazaran daha modern ancak yine ağırbaşlı salon dekorasyonları mümkün. Bu örneğimizde sarı ile yeşil arası bir tona sahip bir rengin beyazla dengelendiğini görüyoruz. Eğer renklerden biri baskınsa genel olarak açık bir tonla dengelenmesi dekorasyonda sıkça karşılaştığımız bir durum.

​Dinamik ve gösterişli bir salon

homify Klasik Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Ağırbaşlı salon örnekleri içinde en hareketli modellerin biri karşımızda duruyor. Her biri ayrı bir zenginliğe sahip detaylarda kayboluyoruz adeta. Ancak yine de ağırbaşlı bir salon. Çünkü her şey ölçülü ve olması gerektiği kadar canlı. Üç farklı koltuk seçimi, çift renkli ahşap parkeler ve birbirinden sofistike aksesuar seçimiyle saraylara layık bir salon örneği.

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​Çağdaş ve sade

Tadilat - Dekorasyon Daire Tadilatları Klasik Oturma Odası
Daire Tadilatları

Tadilat – Dekorasyon

Daire Tadilatları
Daire Tadilatları
Daire Tadilatları

Şimdi ise tamamen modern bir salon dekorasyonu görmekteyiz. Sanki yarım bırakılmış bir çemberden parçalar gibi duran iki koltuk oldukça özgün bir tasarıma sahip. Biri beyaz diğeri siyah olan koltuklar tezatlığın getirdiği uyumla üçüncü bir renge ihtiyaç duymamışlar. Yine her şeyin ölçülü olduğu bu salon çağdaş çizgilerle klasiği arzulayanlar için doğru bir model.

​Deri koltuk şıklığı

APOLYON DERİ KOLTUK TAKIMI Asortie Mobilya Dekorasyon Aş. Klasik Oturma Odası
Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.

APOLYON DERİ KOLTUK TAKIMI

Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.
Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.
Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.

Klasikle bütünleşen Chesterfield koltuklar kapitone dikişleri ve klasik tarza uygun olarak altın işlemeleriyle oldukça ağırbaşlı ve elit bir salon dekorasyonu meydana getirmişler. Deri koltuğun parlak yüzeyinden gelen şıklık odanın seçkin tarzını daha da kuvvetlendirmiş. Dekorasyonda kalan diğer her şey ise epey zengin detaylara sahip. Ancak açık tonda olduklarından kanepeler kadar ilgi çekmiyor.

​Sade bir salon

homify Klasik Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Şu ana dek hep lüks salon dekorasyonu modellerini inceledik. Oysa bütçenize uygun ağırbaşlı bir salon tasarımı mümkün elbette. Bu örnekte gördüğümüz koyu renkli ahşap ve yine koyu renkli koltuk gibi eşyaların bir hayli sade olduğu düşünülürse dekorasyonun odak noktaları avize, şöminenin üzerindeki ayna ve desenli kırmızı halı denebilir.

​Beyazlar içinde bir oda

Kyrenia 360, ÖZYALÇIN CONSTRUCTION ÖZYALÇIN CONSTRUCTION Klasik Oturma Odası
ÖZYALÇIN CONSTRUCTION

Kyrenia 360

ÖZYALÇIN CONSTRUCTION
ÖZYALÇIN CONSTRUCTION
ÖZYALÇIN CONSTRUCTION

Yemek odasıyla salonun bir arada olduğu bu dekorasyon örneğinde tüm oda baştan sona beyazlardan oluşuyor. Yalnızca bitkilerin doğal yeşili odaya hareket katmış. Fakat bu haliyle bile modern, sade ve ağırbaşlı bir salon olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Bu yazıyı beğendiyseniz ’Evi eğlenceli hale nasıl getirebilirim?’ başlığına göz atabilirsiniz.

Akdeniz tarzı ev dekorasyonu
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