İhtişamla zarafetin buluştuğu muhteşem bir villa

Bugün homify 360° konuğumuz Brezilya'nın Americana kentinden muazzam bir villa projesi. Mimarlık firması Aquiles Nícolas Kílaris tarafında tasarlanıp inşa edilen yapı hem ihtişamıyla hem de ince zevklere hitap eden zarafetiyle dikkatleri üzerine topluyor. Kıvrımlı yapısı ve bol bol kullanılan cam ve çelik gibi çağdaş malzemeleri ile son derece modern, öte yandan zarif ve lüks görünümlü iç dekorasyonu ile klasiğe göz kırpan bu villayı hep birlikte gezelim…
Tropik iklime sahip bir bölgede konumlanan villanın bahçesi yöreye özgü palmiye ağaçları ile süslenmiş. İki araçlık, yarı kapalı bir otoparka sahip olan villa kuvvetli aydınlatması, cömert cam ve çelik kullanımı, kıvrımlı yapısı ve yoğun beyaz kullanımı ile hemen dikkatleri üzerine topluyor.
Konuta girer girmez oldukça yüksek tavana sahip bir oturma odası ile karşılaşıyoruz. Tül perdelere konutun diğer odalarında da kullanıldığına sıklıkla tanık olacağımız pudra tonlarda kalın perdeler eşilik ediyor. Bembeyaz koltuk kanepeler ile bej halı yine pudra tonlarında tekli koltuklar ile kombine edilmiş. Antre ile iç içe olan oturma odasının en dikkat çekici unsurları ise aslında zemindeki pusula, göz alıcı kristal avizeler ve ayna yüzeyli yucca saksısı ile ikili orta sehpa grubu.
Oturma odasında gözümüze çarpan ihtişam yemek odasında nispeten sadeleşerek devam ediyor. Sekiz kişilik beyaz yemek masasına açık bej döşemeye sahip beyaz ayaklı sandalyeler eşlik ediyor. Mor çiçekli orkide bitkisi ile dekore edilen yemek masasının üstündeki kristal avize de son derece göz alıcı.
Konutun TV, film, dizi izlemek için ayrı bir odası mevcut. Diğer odalara oranla çok daha sade ve konforlu bir dekorasyona sahip olan multimedya odası bej rengi bir köşe koltuk takımı ve aynı renk tonlarında kalın perdeler ile dekore edilmiş. Koltuğun arka kısmında yer alan duvar ahşap görünümlü panel ile kaplanmış ve bu alana güzel bir gece şehir manzarası posteri asılmış. Birkaç farklı aydınlatma düzeneğine sahip olan bu odada dev perdede film ve dizi izleme keyfi yaratacak bir projeksiyon makinesi bulunuyor ve bu sistem kullanılacağı zamanlarda tavana gömülü, gizli kısımdan aşağı doğru inerek görünür hale geliyor.
Villanın son derece geniş bir banyosu bulunuyor. Muhteşem aydınlatması, bol bol depolama alanı, geniş aynaları ve cesurca kullanılan dekoratif unsurları ile eksiksiz ve kusursuz bir banyo örneği. Siz de banyonuzu kusursuz hale getirmek istiyorsanız, ’Kusursuz bir banyoda eksik olmaması gereken en önemli 6 aksesuar’ başlıklı yazımıza mutlaka göz atmalısınız!
Konutun özel yüzme havuzunun olduğu katta ikinci bir mutfağı bulunuyor. Havuz başı partileri için muhteşem bir alan olan bu kısımda yarı açık hava mutfağı, oturma alanı, yemek masası bulunuyor. Ayrıca, cam ile çevrili yan kısımda konutun kendi özel spor salonu da mevcut.
Özel yüzme havuzunun hemen yanında yer alan ikinci mutfak tam teşekküllü olmasının yanı sıra bir de özel odun fırını ve ayrıca barbekü ızgara ihtiva ediyor. Keyifli tatil günleri için mükemmel bir mekan, havuz-mutfak yan yana!
Son olarak da sizlere bu muhteşem villanın arka cephesini göstermek istedik. Villanın kıvrımlı yapısına uygun bir şekilde kıvrımlı bir şekle sahip özel yüzme havuzu, palmiyeler ile süslenmiş peyzajı, güneşlenme terası, özel barbekü ve odun fırınlı mutfağı ve kendine has şelalesi ile gözleri kamaştıran bu ihtişamlı villa sakinlerine keyifli bir yaşam sunuyor.