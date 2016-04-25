İhtişamla zarafetin buluştuğu muhteşem bir villa

Konutun TV, film, dizi izlemek için ayrı bir odası mevcut. Diğer odalara oranla çok daha sade ve konforlu bir dekorasyona sahip olan multimedya odası bej rengi bir köşe koltuk takımı ve aynı renk tonlarında kalın perdeler ile dekore edilmiş. Koltuğun arka kısmında yer alan duvar ahşap görünümlü panel ile kaplanmış ve bu alana güzel bir gece şehir manzarası posteri asılmış. Birkaç farklı aydınlatma düzeneğine sahip olan bu odada dev perdede film ve dizi izleme keyfi yaratacak bir projeksiyon makinesi bulunuyor ve bu sistem kullanılacağı zamanlarda tavana gömülü, gizli kısımdan aşağı doğru inerek görünür hale geliyor.