Eve yaz havasını getirmenin 6 basit yolu

Yaz mevsiminin giderek yaklaştığı şu günlerde kıştan kalma kasvetli havayı ortadan kaldırmak için dekorasyonla ilgili yapabileceğimiz birtakım basit değişiklikler vardır. Bunlar yaratıcılığınıza bağlı olarak arttırabilir. Ancak biz bazı temel konu başlıklardan yola çıkarak işinizi kolaylaştırmak istedik. Şimdi sırasıyla bu başlıklara göz gezdirelim.
Nasıl ki kış aylarında evlerimize kapanıyorsak sıcak havalarda deyim yerindeyse sokağa taşarız. Soğuklar kapalılığı sıcak hava ise açıklığı temsil eder. Dolayısıyla yaz mevsiminde evin en favori mekanı bahçe ve teraslardır. Bahçeniz de tıpkı evin herhangi bir odası gibi dekore edilmeyi hak eder. Bu sebeple bahçe dekorasyonunu canlandırmak ve kullanılabilir hale getirmek için işe koyulmalısınız. Eğer geniş bir bahçeniz varsa hasır yazlık koltuklar bu alana çok yakışır. Veya bahçede mangal yapmayı sevenlerdenseniz bir yemek masası iyi gider. Ek olarak güneşin zararlı ışınlarından korunmak ve de gölge içerisinde serin bir oturma alanı sağlamak için şemsiye edinin. Eğer konukları da davet etmeyi düşünüyorsanız bahçe düzenine ilgi göstererek şık bir ortam hazırlayın. Örneğin bahçenize rengarenk çiçekler ekebilir, birbirinden şık saksılar satın alarak görenlerin hayran kalacağı bir bahçeye sahip olabilirsiniz.
Yaz mevsimi ve sıcak havayı evinize taşımanın en iyi yollarından birisi bolca renk kullanmaktan geçer. Canlı renklerle birlikte çiçekli yastıklar oturma odasını şenlendirebilir. Yaz mevsimi için kullanabileceğiniz renkler arasında pastel tonlar yaz teması için iyi gider, bunun dışında parlak ve çekici renkler kıştan kalma kasvetli havayı evinizden def ederek yerine davetkar bir atmosfer sağlar. Mobilya dışında perdeleri elden geçirmeyi de unutmayın. Ağır kış perdelerini bir dahaki soğuklara dek sandıklara kaldırıp eğer bütçeniz el veriyorsa yerine rengarenk ve hafif perdeler satın alın, bu sayede ev dekorasyonunuz daha neşeli hale gelecek. Dinamik ve ferah görünümü ile rahatlatıcı etkiye sahip bir oturma köşesi oluşturun. Yaz renklerine uygun olarak seçeceğiniz bir kanepe ile mobilyaya uyumlu ince dokulu bir halı yerleştirin. Emin olun bu köşe evin favori konaklama noktası haline gelecektir.
Özellikle yazlık evler için çiçek teması oldukça rağbet görür. Çünkü sıcak mevsimlerde doğa uyanır ve rengarenk çiçekler açar. Bu sebeple çiçek deseni kişide pozitif duygular uyandırmak için birebirdir. Peki çiçek desenini nasıl kullanabilirsiniz? Örnek fotoğrafta olduğu gibi duvarlarda kullanabilirsiniz, bu fikri fazla iddialı geliyorsa yine resimde gördüğünüz gibi koltuklarda yahut minderlerde çiçek figürü çok iyi gider. Bu saydıklarımız dışında vazo ve biblolarda yahut el havlularında çiçek deseni taze bir görünüm kazandırır. Yine çiçek desenini kullanabileceğiniz bir diğer tekstil ürünü perdelerdir. Doğa manzarasına ev sahipliği yapan pencerelerinize çok yakışır.
Kış mevsimde üşüdüğümüzden dolayı kalın battaniyeler ve yorganlar kullanırız. Oysa soğuk havalar bittiğine göre artık bu kalın örtülere ihtiyacınız yoktur. Tıpkı giysilerimiz gibi üzerimize örttüğümüz örtülerin de serin tutması ve hafif olması gerekir. Dolayısıyla yaz mevsimine epey bir yaklaştığımız şu günlerde kalın giysiler kadar kışlık yatak örtülerini de dolaplara kaldırmanın zamanı geldi. Yünlü battaniyeleri yerine pamuklu çarşaflara yönelmek için uygun bir an. Bu sayede rahat bir uyku geçirerek serin bir yatak odası ortamı sağlayabilirsiniz.
Örnek yatak odası Plaza Yapı Malzemeleri tasarımıdır.
Her ne kadar yaz mevsiminde daha çok dışarıda vakit geçirsek de evde olduğumuz zamanlarda daralıp sıkılmamamız gerekir. Eğer terasınız ya da balkonunuz varsa sıcak havalarda bu alanlarda ferah ferah oturabilirsiniz. Böyle bir imkanınız yoksa eğer evin içine doğayı getirmenin bir yolunu bulmalısınız. Bunun için de her bir oda köşesinde saksı içerisinde bitki yerleştirerek neşeli bir görünüm elde edebilirsiniz. Böylelikle bahçesiz evler için seyredilebilecek güzel bir manzara meydana gelir. Şayet bitkilerinizin uzun ömürlü olmasını istiyorsanız ışığa ihtiyaç duyduklarını unutmamalı ve pencereye yakın yerlere koymalısınız.
Yaz mevsimi demek aydınlık ve neşe demektir. Elbette en güzeli doğal gün ışığından faydalanmaktır. Ancak evinizde bazı noktalar karanlıkta kalabilir, bu da kasvetli bir görünüme sebep olur. Bu sebeple evinize aydınlatma sistemi kurarken her bir köşenin ışık almasına özen gösterin.
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