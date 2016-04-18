Eve yaz havasını getirmenin 6 basit yolu

Yaz mevsimi demek aydınlık ve neşe demektir. Elbette en güzeli doğal gün ışığından faydalanmaktır. Ancak evinizde bazı noktalar karanlıkta kalabilir, bu da kasvetli bir görünüme sebep olur. Bu sebeple evinize aydınlatma sistemi kurarken her bir köşenin ışık almasına özen gösterin.

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