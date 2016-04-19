​Modern teknoloji ile baş döndüren bir dönüşüm

Son olarak banyonun lavabosunu görmekteyiz. Oldukça geniş bir ayna kullanılmış ve çerçeve olarak ahşap malzeme tercih edilmiş. Uzun ve oval şekliyle dikkat çeken lavabo nispeten küçük denebilir. Banyo alanında pek fazla dolap kullanılmamış, yalnızda duvarda metalden küçük raflar bulunuyor.

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