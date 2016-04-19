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​Modern teknoloji ile baş döndüren bir dönüşüm

nihal e. nihal e.
성주동 프리빌리지2차, 디자인세븐 디자인세븐 Modern Yemek Odası
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Bir evi kusursuz hale getiren hiç şüphesiz bütçemize uygun bir fiyatı olması ile merkezi bir yerde bulunması ve son olarak sahip olduğu boyutlardır denebilir. Bugün size tanıtacağımız proje Kore'de bulunan geniş bir kasaba dairesinin yeniden düzenlenip modern bir hale getirilmesi üzerine kurulu. Proje sahibi Design Seven, ev yenileme projesinde gelişmiş teknoloji ile daha büyük ve bol ışıklı odalar tasarlayıp dairenin dönüşümde yüksek kalitede malzeme kullanıp elegan bir şıklık hedefledi. Bugün sırasıyla öncesi ve sonrasını göreceğimiz proje ilginizi hak eden bir çalışma. 

​Önce: Mutfak

성주동 프리빌리지2차, 디자인세븐 디자인세븐
디자인세븐

디자인세븐
디자인세븐
디자인세븐

Bu fotoğraf elbette dairenin önceki zamanına ait bir kare ancak tadilat çalışmaları başladıktan sonra çekilmiş. Çalışma esnasında çekilmesinden ötürü ne kadar işçilik ve özen gösterildiği biraz daha ortaya çıkıyor. Bu fotoğrafa baktığımızda dairenin eski halini de anlayabiliyoruz. Karanlık ve yeterince aydınlatılmamış bir ortam. Projenin yapımında yer alan mimarlar  yeni dairede her şeyin açık, aydınlık, çağdaş ve taze olmasını amaçladı. Bu sebeple bazı duvarlar ortadan kaldırıldı, daha büyük pencereler elde edilmesi için sabit yerleşik mobilya kaldırıldı.

​Sonra: Mutfak

성주동 프리빌리지2차, 디자인세븐 디자인세븐 Modern Yemek Odası
디자인세븐

디자인세븐
디자인세븐
디자인세븐

Yenileme çalışmaları çerçevesinde açık mutfak tercih edilerek yemek odası ve oturma odası birleştirildi. Tadilat işlemlerinin bitmiş haline bakınca yeni dairenin geniş, açık ve aydınlık bir mekan haline geldiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Duvarlar boyandı, ahşap parke döşendi, ada tezgah için kaliteli malzeme kullanıldı. Doğrudan ve dolaylı ışık kaynakları ile sofistike bir aydınlatma konsepti benimsendi. Ek olarak tavandan sarkan yuvarlak objeler sayesinde dekoratif unsurlarla çağdaş görünüm kuvvetlendi. Sonuç mükemmel.

​Mutfak detayları

성주동 프리빌리지2차, 디자인세븐 디자인세븐 Modern Mutfak
디자인세븐

디자인세븐
디자인세븐
디자인세븐

Mutfağı daha yakından incelediğimizde modern pişirme alanının başarılı tasarımını da görmüş oluruz. Gri mavi karışımı parlak yüzeyler mutfak dolaplarını çok şık göstermiş. Kapaklarında herhangi bir kulp bulunmayan dolaplar her türlü depolama ihtiyacını karşılayacak kapasitede. Mutfak dolaplarının iç kısmında lavabo bölümü ve tezgah ise beyaz renkte tercih edilmiş. Tezgahın üzerinde şeffaf sarı camlı bir raf alanı bulunuyor.

​Önce: Oturma odası

성주동 프리빌리지2차, 디자인세븐 디자인세븐
디자인세븐

디자인세븐
디자인세븐
디자인세븐

Dairenin potansiyelini gösteren eski oturma odasına bir bakış. İki tarafta da büyük pencereler bulunduğunda doğal ışıktan faydalanmak için elverişli bir ortam. Siyah renkli pencere çerçeveleri değiştirilerek yenilendi. Şimdi bu odada nelerin değiştiğini görelim.

​Sonra: Oturma odası

성주동 프리빌리지2차, 디자인세븐 디자인세븐 Modern Oturma Odası
디자인세븐

디자인세븐
디자인세븐
디자인세븐

Oturma odası ile mutfak arasındaki duvarlar yıkılarak oda maksimum genişliğe ulaştı. Bu sayede yemek alanı, mutfak ve de oturma odası birleşti diyebiliriz. Ek olarak oturma odasının koyu renkli çerçeveleri değiştirilerek yerine mekana tazelik getirecek beyaz ahşap malzeme kullanıldı. Duvarların rengi daha da beyazlaştırılarak mekan ferah ve aydınlık hale getirildi.

​Yeterli depolama

성주동 프리빌리지2차, 디자인세븐 디자인세븐 Modern Yatak Odası
디자인세븐

디자인세븐
디자인세븐
디자인세븐

Bir başka odaya geçtiğimizde bir duvarın boydan boya duvara gömülü dolaplarla bezendiğini fark ediyoruz. Duvarlarla aynı renkte olan dolaplar sayesinde ihtiyaç duyulan depolama alanı fazlasıyla sağlanmışa benziyor.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
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​Ahşap raf

성주동 프리빌리지2차, 디자인세븐 디자인세븐 Modern Yemek Odası
디자인세븐

디자인세븐
디자인세븐
디자인세븐

Oturma odasına tekrar göz attığımızda bir duvarda geniş bir ahşap raf olduğunu fark ediyoruz. Gerek duvara gömülü dolapları gerekse bu örnekte olduğu gibi geniş ahşap rafları sayesinde depolama için daha az mobilyaya ihtiyacınız olur.

​Mola

성주동 프리빌리지2차, 디자인세븐 디자인세븐 Modern Giyinme Odası
디자인세븐

디자인세븐
디자인세븐
디자인세븐

Banyoya ulaşmadan önce holde bizi bir durak yeri bekliyor. Geniş aynası ve ahşap çekmeceleri ile banyodan evvel bu köşede mola verebilirsiniz. Yeterli ışıklandırma sayesinde oldukça aydınlık bir köşe.

​Banyo

성주동 프리빌리지2차, 디자인세븐 디자인세븐 Modern Banyo
디자인세븐

디자인세븐
디자인세븐
디자인세븐

Mavi ve krem rengi fayanslarla örülü banyoda hem küvet hem duş bir arada bulunuyor. Duş ile küvet arasında sadece camdan bir paravan tercih edilerek mevcut banyo alanı daraltılmamış.

​Aynalı lavabo

성주동 프리빌리지2차, 디자인세븐 디자인세븐 Modern Banyo
디자인세븐

디자인세븐
디자인세븐
디자인세븐

Son olarak banyonun lavabosunu görmekteyiz. Oldukça geniş bir ayna kullanılmış ve çerçeve olarak ahşap malzeme tercih edilmiş. Uzun ve oval şekliyle dikkat çeken lavabo nispeten küçük denebilir. Banyo alanında pek fazla dolap kullanılmamış, yalnızda duvarda metalden küçük raflar bulunuyor.

Daha fazla proje incelemek isterseniz ’Geleneksellik ve çağdaşlık bir arada’ başlığına göz atabilirsiniz.

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