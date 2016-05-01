Bahçe dekorasyonu için sıra dışı fikirler

Çoğumuz için evimizin etrafını düzenlemek , bahçe şeklinde dekore etmek çok istediğimiz çevre düzenlemesini yapmak evimiz açısından çok önemlidir. Çevre düzenlemesi gerçekten çok zor bir mücadeledir. Evimizin etrafında boş olan alan, konum, fonksiyonel boyut, estetik ve şık bir düzenleme için bir tasarım oluşturmak ve uygulamak için örnek uygulamaların yanı sıra dünya genelinde bahçe uygulmalarını inceleyerek sıra dışı bir çevre düzenlemesi, bahçe dekorasyonu yapabilirsiniz. Sıra dışı çevre düzenleme uygulamalrı için bahçenin doğallığını pekiştiren ve doğal açıdan bahçeyi en üst noktaya taşıyan doğal taşlar, ahşaplar, kütük gövdeleri gibi malzemeler kullanılmalı, ideal peyzaj uygulamaları ile çevre düzenlemesinin olabildiğince doğal olması sağlanmalıdır. Dünya üzerinde ahşap ve doğal taşların kullanıldığı sıra dışı çevre düzenleme örneklerini inceleyerek bir araya getirdik.

