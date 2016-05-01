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Bahçe dekorasyonu için sıra dışı fikirler

ümit atdağ ümit atdağ
​WWOO® Dutch Design in uw eigen tuin, NewLook Brasschaat Keukens NewLook Brasschaat Keukens Endüstriyel Bahçe
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Çoğumuz için evimizin etrafını düzenlemek , bahçe şeklinde dekore etmek çok istediğimiz çevre düzenlemesini yapmak evimiz açısından çok önemlidir. Çevre düzenlemesi gerçekten çok zor bir mücadeledir. Evimizin etrafında boş olan alan, konum, fonksiyonel boyut, estetik  ve şık bir düzenleme için bir tasarım oluşturmak ve uygulamak için örnek uygulamaların yanı sıra dünya genelinde bahçe uygulmalarını inceleyerek sıra dışı bir çevre düzenlemesi, bahçe dekorasyonu yapabilirsiniz. Sıra dışı çevre düzenleme uygulamalrı için bahçenin doğallığını pekiştiren ve doğal açıdan bahçeyi en üst noktaya taşıyan doğal taşlar, ahşaplar, kütük gövdeleri gibi malzemeler kullanılmalı, ideal peyzaj uygulamaları ile çevre düzenlemesinin olabildiğince doğal olması sağlanmalıdır. Dünya üzerinde ahşap ve doğal taşların kullanıldığı sıra dışı çevre düzenleme örneklerini inceleyerek bir araya getirdik.

Ahşap kulübe

homify BahçeSera & Çardaklar
homify

homify
homify
homify

Evin etrafında yer alan çim alanı üzerine kendi kulübenizi yaparak kendi dünyanızı oluşturabilirsiniz. Yeşil bir bahçenin ortasına yapacağınız ahşap kulüne ile sıra ışı bi çevre düzenlemesi yaparak hem doğal bir bahçeye hem de kendi dünyanızı yansıtacağınız bir kulübeye sahip olabilirsiniz.

Açık mutfak

​WWOO® Dutch Design in uw eigen tuin, NewLook Brasschaat Keukens NewLook Brasschaat Keukens Endüstriyel Bahçe
NewLook Brasschaat Keukens

NewLook Brasschaat Keukens
NewLook Brasschaat Keukens
NewLook Brasschaat Keukens

Bahçenizde keyifli yemekler yemek istiyorsanız  bu yemekleri hazırlayacağınız özel ahşap bir mutfak yaparak hem bahçenizin görsel olmasını sağlayabilir hem de bahçe ziyafetlerinde kolaylık sağlamış olursunuz. Ahşapları rengarenk boyayarak renkli bir açık mutfak sahibi de olabilirsiniz.

Yürüyüş yolu

Traditional Garden, Unique Landscapes Unique Landscapes Kırsal Bahçe
Unique Landscapes

Traditional Garden

Unique Landscapes
Unique Landscapes
Unique Landscapes

Bahçenize yapacağınız yürüyüş yolları bahçenizin  görsel açıdan muhteşem görünmesini sağlayacaktır.  Bahçe içine yapacağınız yürüyüş yolunu süslemek ve zarif bir yürüyüş yoluna çevirmek sizin elinizdedir. Yürüyüş yolu üzerine ahşa kullanarak karkaslar ile çevreleyip sarmaşıklar ile yeşil bir üst örtü haline getirebilirsiniz.

Çocuk köşesi

Luxeloft speeltoren met glijbaan en gegalvaniseerde metalen schommel, Dierkens H&E Dierkens H&E Kırsal Bahçe
Dierkens H&amp;E

Dierkens H&E
Dierkens H&amp;E
Dierkens H&E

Bahçeniz için en sıra dışı fikirlerden biri de çocuk oyun alanıdır. Ahşap kullanarak çocuklar için bir oyun alanı oluşturmak ve bu oyun alanını renklendirmek bahçenizi görsel açıdan muhteşem gösterecektir. Çocuklarınızın doğa ile iç içe büyümesi için yapacağınız çocuk oyun alanı evinizin görselliğini de artıracaktır.

Ahşap oturum alanı

Little Eden Aralia Kırsal Bahçe Ahşap Kahverengi
Aralia

Little Eden

Aralia
Aralia
Aralia

Evin dışına yapacağınız oturum alanı için doğal taşlar kullanmak ve yüzeyi ahşap ile kaplamak çok ilginç bir fikir olabilir. Doğal taşların arasına ağaç kütükleri yerleştirerek evinizin bahçesini hem doğal hem de şık bir alan haline getirmek sizin elinizde.

Doğal sınırlar

A country garden in the Cotswolds, Bowles & Wyer Bowles & Wyer Kırsal Bahçe
Bowles &amp; Wyer

A country garden in the Cotswolds

Bowles & Wyer
Bowles &amp; Wyer
Bowles & Wyer

Bahçenizin alanı çok geniş ise bahçenizde doğal sınırlar oluşturarak hem sınırınızı belirlemiş olursunuz hem de bahçe içerisinde ahşap ve taşları kullanarak bahçenin doğallığını artırmış olursunuz. Doğal taşları geniş bir şekilde üst üste dizerek üzerine ahşap veya bambu ile kaplayıp doğal sınırlarınızı oluşturabilirsiniz.

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Bahçe rafları

​WWOO® Dutch Design in uw eigen tuin, NewLook Brasschaat Keukens NewLook Brasschaat Keukens Kırsal Bahçe
NewLook Brasschaat Keukens

NewLook Brasschaat Keukens
NewLook Brasschaat Keukens
NewLook Brasschaat Keukens

bahçenizde renkli çiçekleri yerleştireceğiniz alanlar yoksa, bahçe alet ve edavatlarını koyabileceğiniz uygun bir alan bulunmuyorsa ahşap ve doğal taşları kullanarak doğal raflar oluşturabilir ve bahçenize fonksiyonelleik kazandırarak daha doğal bir bahçe olmasını sağlayabilirsiniz.

Keyif alanı

Country Garden, Chew Manga, Katherine Roper Landscape & Garden Design Katherine Roper Landscape & Garden Design Kırsal Bahçe
Katherine Roper Landscape &amp; Garden Design

Country Garden, Chew Manga

Katherine Roper Landscape & Garden Design
Katherine Roper Landscape &amp; Garden Design
Katherine Roper Landscape & Garden Design

Bahçenizde yaptığınız oturum alanı için gerekli bahçe mobilyalarını doğal malzemelerden  ve ahşaptan yapılmış olarak seçebilir ve bahçenizin görselliğini artırarak hem daha doğal bir bahçe oluşturabilir hem de estetik açıdan bahçenize katkı sağlayabilirsiniz. Sıra dışı bir fikir olarak taş ve ahşabın rengini birebir aynı seçerek görselliği pekiştirebilirsiniz.

Ateş ocağı

Genel Görünüm, ARAL TATİLÇİFTLİĞİ ARAL TATİLÇİFTLİĞİ Modern Bahçe
ARAL TATİLÇİFTLİĞİ

Genel Görünüm

ARAL TATİLÇİFTLİĞİ
ARAL TATİLÇİFTLİĞİ
ARAL TATİLÇİFTLİĞİ

Evinizin bahçesine doğal taşları kullanarak et  yemeklerini pişirebileceğiniz bir kapalı ateş ocağı yapabilir, ahşap oturum alanı kenarına görsel açıdan çok estetik duracak bir açık mutfak ile en sıra dışı fikri hayata geçirebilirsiniz.

Küçük ama şık ve zarif bir ev
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