Bahçe dekorasyonu için sıra dışı fikirler

Çoğumuz için evimizin etrafını düzenlemek , bahçe şeklinde dekore etmek çok istediğimiz çevre düzenlemesini yapmak evimiz açısından çok önemlidir. Çevre düzenlemesi gerçekten çok zor bir mücadeledir. Evimizin etrafında boş olan alan, konum, fonksiyonel boyut, estetik ve şık bir düzenleme için bir tasarım oluşturmak ve uygulamak için örnek uygulamaların yanı sıra dünya genelinde bahçe uygulmalarını inceleyerek sıra dışı bir çevre düzenlemesi, bahçe dekorasyonu yapabilirsiniz. Sıra dışı çevre düzenleme uygulamalrı için bahçenin doğallığını pekiştiren ve doğal açıdan bahçeyi en üst noktaya taşıyan doğal taşlar, ahşaplar, kütük gövdeleri gibi malzemeler kullanılmalı, ideal peyzaj uygulamaları ile çevre düzenlemesinin olabildiğince doğal olması sağlanmalıdır. Dünya üzerinde ahşap ve doğal taşların kullanıldığı sıra dışı çevre düzenleme örneklerini inceleyerek bir araya getirdik.
Evin etrafında yer alan çim alanı üzerine kendi kulübenizi yaparak kendi dünyanızı oluşturabilirsiniz. Yeşil bir bahçenin ortasına yapacağınız ahşap kulüne ile sıra ışı bi çevre düzenlemesi yaparak hem doğal bir bahçeye hem de kendi dünyanızı yansıtacağınız bir kulübeye sahip olabilirsiniz.
Bahçenizde keyifli yemekler yemek istiyorsanız bu yemekleri hazırlayacağınız özel ahşap bir mutfak yaparak hem bahçenizin görsel olmasını sağlayabilir hem de bahçe ziyafetlerinde kolaylık sağlamış olursunuz. Ahşapları rengarenk boyayarak renkli bir açık mutfak sahibi de olabilirsiniz.
Bahçenize yapacağınız yürüyüş yolları bahçenizin görsel açıdan muhteşem görünmesini sağlayacaktır. Bahçe içine yapacağınız yürüyüş yolunu süslemek ve zarif bir yürüyüş yoluna çevirmek sizin elinizdedir. Yürüyüş yolu üzerine ahşa kullanarak karkaslar ile çevreleyip sarmaşıklar ile yeşil bir üst örtü haline getirebilirsiniz.
Bahçeniz için en sıra dışı fikirlerden biri de çocuk oyun alanıdır. Ahşap kullanarak çocuklar için bir oyun alanı oluşturmak ve bu oyun alanını renklendirmek bahçenizi görsel açıdan muhteşem gösterecektir. Çocuklarınızın doğa ile iç içe büyümesi için yapacağınız çocuk oyun alanı evinizin görselliğini de artıracaktır.
Evin dışına yapacağınız oturum alanı için doğal taşlar kullanmak ve yüzeyi ahşap ile kaplamak çok ilginç bir fikir olabilir. Doğal taşların arasına ağaç kütükleri yerleştirerek evinizin bahçesini hem doğal hem de şık bir alan haline getirmek sizin elinizde.
Bahçenizin alanı çok geniş ise bahçenizde doğal sınırlar oluşturarak hem sınırınızı belirlemiş olursunuz hem de bahçe içerisinde ahşap ve taşları kullanarak bahçenin doğallığını artırmış olursunuz. Doğal taşları geniş bir şekilde üst üste dizerek üzerine ahşap veya bambu ile kaplayıp doğal sınırlarınızı oluşturabilirsiniz.
bahçenizde renkli çiçekleri yerleştireceğiniz alanlar yoksa, bahçe alet ve edavatlarını koyabileceğiniz uygun bir alan bulunmuyorsa ahşap ve doğal taşları kullanarak doğal raflar oluşturabilir ve bahçenize fonksiyonelleik kazandırarak daha doğal bir bahçe olmasını sağlayabilirsiniz.
Bahçenizde yaptığınız oturum alanı için gerekli bahçe mobilyalarını doğal malzemelerden ve ahşaptan yapılmış olarak seçebilir ve bahçenizin görselliğini artırarak hem daha doğal bir bahçe oluşturabilir hem de estetik açıdan bahçenize katkı sağlayabilirsiniz. Sıra dışı bir fikir olarak taş ve ahşabın rengini birebir aynı seçerek görselliği pekiştirebilirsiniz.
Evinizin bahçesine doğal taşları kullanarak et yemeklerini pişirebileceğiniz bir kapalı ateş ocağı yapabilir, ahşap oturum alanı kenarına görsel açıdan çok estetik duracak bir açık mutfak ile en sıra dışı fikri hayata geçirebilirsiniz.