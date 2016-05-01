Kimlik değiştiren ev

Homify bu gün sizleri; bir evin en küçük detayına kadar nasıl baştan yaratıldığını, nasıl biçimlendirildiğini görmeniz için başştan yaratılmış bir eve götürüyor. Eski ve kötü görünümünün yanı sıra işlevsiz ve fonksiyonel olmayan dekorasyonu ile insan yaşamını zorlaştıran bu ev dikkatli planlama, mekan potansiyelinin ortaya çıkarılması için titiz bir çalışma ve ev sahiplerinin ihtiyaçları doğrultusunda yapılan dekorasyon ile zevkli, renkli ve işlevsel hale getirilmiş. son derece ntelikli ve kalifiye elemanlar tarafından yapılan bu çalışma ile potansiyeli ortaya çıkarılan bu ev piyasa da satılan muadil örnek evlere kıyasla daha pahalı bir ev haline gelmiş. Proje uzmanları, uzmanları sıkıcı, düz ve kötü dekorasyona karşılık insanın içini açan, ferah modern ve insanı mutlu eden renklerle bezeli bir dekorasyon yaparak fonksiyonelliği ortaya çıkarıp görselliği de ön plana çıkararak çok cezbedici ve şık bir evi baştan yaratmışlar.