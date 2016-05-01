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Kimlik değiştiren ev

ümit atdağ ümit atdağ
Remodelação de Apartamento, Braço de Prata , Happy Ideas At Home - Arquitetura e Remodelação de Interiores Happy Ideas At Home - Arquitetura e Remodelação de Interiores Modern Mutfak
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Homify bu gün sizleri; bir evin en küçük detayına kadar nasıl baştan yaratıldığını, nasıl biçimlendirildiğini görmeniz için başştan yaratılmış bir eve götürüyor.  Eski ve kötü görünümünün yanı sıra işlevsiz ve fonksiyonel olmayan dekorasyonu ile insan yaşamını zorlaştıran bu ev dikkatli planlama, mekan potansiyelinin ortaya çıkarılması için titiz bir çalışma ve ev sahiplerinin ihtiyaçları doğrultusunda yapılan dekorasyon ile zevkli, renkli ve işlevsel hale getirilmiş. son derece ntelikli ve kalifiye elemanlar tarafından yapılan bu çalışma ile potansiyeli ortaya çıkarılan bu ev piyasa da satılan muadil örnek evlere kıyasla daha pahalı bir ev haline gelmiş. Proje uzmanları, uzmanları  sıkıcı, düz ve kötü dekorasyona karşılık insanın içini açan, ferah  modern ve insanı mutlu eden renklerle bezeli bir dekorasyon yaparak fonksiyonelliği ortaya çıkarıp görselliği de ön plana çıkararak çok cezbedici ve şık bir evi baştan yaratmışlar.

Mutfağın öncesi ve sonrası

Remodelação de Apartamento, Braço de Prata , Happy Ideas At Home - Arquitetura e Remodelação de Interiores Happy Ideas At Home - Arquitetura e Remodelação de Interiores Modern Mutfak
Happy Ideas At Home – Arquitetura e Remodelação de Interiores

Happy Ideas At Home - Arquitetura e Remodelação de Interiores
Happy Ideas At Home – Arquitetura e Remodelação de Interiores
Happy Ideas At Home - Arquitetura e Remodelação de Interiores

Mutfağın eski halini incelediğinizde çok eski zamanlarda moda olan sarı fayansların kullanıldığını ve mutfak dolaplarının küçük boyutlarda zemin fayansları ile uyumlu olduğunu göreceksiniz. Yerleşimi ve renk tercihleri ile adeta kötü dekorasyon abidesi olan bu mutfak yenilenerek fotoğrafın sağında yer alan ve gümüş gri ile beyazın hakim olduğu işlevsel bir mutfak haline getirilmiş. Sarı renk yerine beyaz renk ağırlıklı olarak kullanılmı ve mutfağın iç açıcı tarafı ortaya çıkarılmış. Siyah zemin sarı zemine göre insanı rahatlaran bir karaktere sahip olmuş.

Yenilenen mutfak

Remodelação de Apartamento, Braço de Prata , Happy Ideas At Home - Arquitetura e Remodelação de Interiores Happy Ideas At Home - Arquitetura e Remodelação de Interiores Modern Mutfak
Happy Ideas At Home – Arquitetura e Remodelação de Interiores

Happy Ideas At Home - Arquitetura e Remodelação de Interiores
Happy Ideas At Home – Arquitetura e Remodelação de Interiores
Happy Ideas At Home - Arquitetura e Remodelação de Interiores

Gümüş  rengini evin mutfağında kullanarak eski renklerin tamamının mutfaktan silinmesini sağlamış ve mutfağın yeni renginin akılda kalıcı olmasını sağlamışlar.Beyaz renkli modüler mutfak dolabı ve mutfak tezgahı evin mutfağını daha bir şık hale getirmiş ve gümüş gr ile uyumu yakalamış. Duvarlar da mutfak dolapları ile aynı renklerde boyanmış ve genel bir dekorasyon uyumu yakalanarak mutfağın görsel ve şık olması sağlanmış.

Evin girişi

Remodelação de Apartamento, Braço de Prata , Happy Ideas At Home - Arquitetura e Remodelação de Interiores Happy Ideas At Home - Arquitetura e Remodelação de Interiores Modern Koridor, Hol & Merdivenler
Happy Ideas At Home – Arquitetura e Remodelação de Interiores

Happy Ideas At Home - Arquitetura e Remodelação de Interiores
Happy Ideas At Home – Arquitetura e Remodelação de Interiores
Happy Ideas At Home - Arquitetura e Remodelação de Interiores

Evin ana girişini incelediğinizde eski halinin düz bir işlevsiz kapıdan ibaret olduğunu göreceksiniz. Evin yenilenmesi ile birlikte bu alan fonksiyonel bir alan haline getirilmiş,  kapı değiştirilerek daha şık bir kapı monte edilmiş, kapı kenarına ise eve giriş çıkışlarda kullanılacak eşyaların muhafaza edileceği bir dolap yerleştirlerek bu alan işlevsel hale getirilmiş. Dolabın hemen yanında yine mobilyalar ile dekorasyonun süslemesi yapılmış ve beyaz rengin hakimiyeti pekiştirilmiş.

Balkonun yeni hali

Remodelação de Apartamento, Braço de Prata , Happy Ideas At Home - Arquitetura e Remodelação de Interiores Happy Ideas At Home - Arquitetura e Remodelação de Interiores Modern Mutfak
Happy Ideas At Home – Arquitetura e Remodelação de Interiores

Happy Ideas At Home - Arquitetura e Remodelação de Interiores
Happy Ideas At Home – Arquitetura e Remodelação de Interiores
Happy Ideas At Home - Arquitetura e Remodelação de Interiores

Evin balkonu ve balkon aaçılan alanı yenilenerek eski ve kötü görüntüsünden kurtarılmış. Eski hali ile karanlık ve yıpranmış olan bu alan daha aydınlık ve daha görsel olacak iekilde yenilenmiş. Daha fazla ışık alması sağlanarak balkona açılan alanında karanlıkta kalması engellenmiş. Bu alanların tamamı beyaz renge boyanmış ve doğal aydınlık olması sağlanmış.

Tuvaletin değişimi

Remodelação de Apartamento, Braço de Prata , Happy Ideas At Home - Arquitetura e Remodelação de Interiores Happy Ideas At Home - Arquitetura e Remodelação de Interiores Modern Banyo
Happy Ideas At Home – Arquitetura e Remodelação de Interiores

Happy Ideas At Home - Arquitetura e Remodelação de Interiores
Happy Ideas At Home – Arquitetura e Remodelação de Interiores
Happy Ideas At Home - Arquitetura e Remodelação de Interiores

Evin tuvalet kısmında çok çaba harcanmamış ve mevcut tuvalatte yer alan klozet ve lavabolar değiştirilip, zemin kaplaması yine sarı renkten uzay grisine çevrilmiş. Ayrıca estetik ve şık bir lavabo eklenerek tuvalatin kötü ve çirkin görüntüsü yerini zarif bir tuvalete bırakmış.

Yeni banyonun şıklığı

Remodelação de Apartamento, Braço de Prata , Happy Ideas At Home - Arquitetura e Remodelação de Interiores Happy Ideas At Home - Arquitetura e Remodelação de Interiores Modern Banyo
Happy Ideas At Home – Arquitetura e Remodelação de Interiores

Happy Ideas At Home - Arquitetura e Remodelação de Interiores
Happy Ideas At Home – Arquitetura e Remodelação de Interiores
Happy Ideas At Home - Arquitetura e Remodelação de Interiores

Evin banyosu küçük bir alana sahip olduğu için küçük bir küvet ile dekore edlmiş ve dar, kötü bir görüntüye sebep olmuş. Bu durum yenileme işlemi sırasında duş kabini ile çözülerek evin banyosunun dar olmasına rağmen hoş görünmesi ve işlevsel olması sağlanmış. Lavabo ve duş kabini banyonun daha aydınlık olmasına katkı da bulunurken aydınlatmanında gözleri yormaması için uygun bir tasarımla yapılması banyoyu estetik olarak diğer odalardan ayırmış.

Eski bir apartman dairesinden sanatsal bir tasarıma
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