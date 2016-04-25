İlham veren çağdaş bir daire

Açık planlı yaşam alanlarının en büyük avantajı arada duvarların olmaması sebebiyle mekanın çok daha elverişli bir şekilde dizayn edilebilmesi ve özellikle küçük alanların olabildiğince ferah görünmesini sağlaması. Altmış iki metrekarelik bu dairenin on sekiz metrekaresini kaplayan yaşam alanı oturma odası, yemek odası ve mutfaktan oluşuyor. L şeklindeki yapısı sayesinde doğal bir ayrımın olduğu bu farklı mekanlar, uygulanan tasarım birliği sayesinde güzel bir bütünlük oluşturuyor. Eskitme ahşap kaplama zemin, yer yer kullanılan ve beyaz duvarla ile kombine edilen ahşap duvar panelleri ve çağdaş mobilya ve dekoratif unsurlarıyla bu yaşam alanı son derece sade, şık ve modern.