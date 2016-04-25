İlham veren çağdaş bir daire

Sizleri bugün Brezilya'da, çağdaş ve sade dekoruyla dikkatleri çeken bir daireye konuk ediyoruz. Macaé'li mimarlık firması Isadora Cabral Arquitetura tarafından dizayn edilen iki yatak odalı daire yalnızca altmış iki metrekare. On sekiz metrekarelik yaşam alanına sahip olan daire, mükemmel iç dizaynı sayesinde hiçbir ölü alana yer vermeksizin dört kişilik bir ailenin rahatlıkla yaşayabileceği çağdaş ve ferah bir konuta dönüştürülmüş. Biri ebeveyn banyolu iki yatak odası, açık planlı yaşam alanı ve bir de küçük bir çalışma odası barından daireyi hep birlikte gezelim…
Açık planlı yaşam alanlarının en büyük avantajı arada duvarların olmaması sebebiyle mekanın çok daha elverişli bir şekilde dizayn edilebilmesi ve özellikle küçük alanların olabildiğince ferah görünmesini sağlaması. Altmış iki metrekarelik bu dairenin on sekiz metrekaresini kaplayan yaşam alanı oturma odası, yemek odası ve mutfaktan oluşuyor. L şeklindeki yapısı sayesinde doğal bir ayrımın olduğu bu farklı mekanlar, uygulanan tasarım birliği sayesinde güzel bir bütünlük oluşturuyor. Eskitme ahşap kaplama zemin, yer yer kullanılan ve beyaz duvarla ile kombine edilen ahşap duvar panelleri ve çağdaş mobilya ve dekoratif unsurlarıyla bu yaşam alanı son derece sade, şık ve modern.
Oturma odasının diğer bir açıda gördüğümüz bu fotoğrafta kullanılan renklerin ve halı deseninin mekanda sağladığı neşeli ve enerjik atmosfere tanık oluyoruz. Kuvvetli bir ışıklandırmaya sahip olan oturma odası bu sayede son derece ferah ve aydınlık. Bu mekan küçük oturma odaları için birçok fikir ve ilham kaynağı oluşturabilecek düzeyde bir tasarıma sahip.
Konutun mutfağında doğal ahşabın sıcak görünümü ile paslanmaz çeliğin soğuk ve keskin görünümü muhteşem bir kontrast oluşturmuş. Mekan küçük olmasına rağmen doğru tasarım ile son derece ferah ve üstelik oldukça da geniş bir görünüme sahip. Fotoğrafın sol tarafında Eames sandalyeler ile kombine edilen yemek masası görünüyor. Sağ tarafta ise, pencere önüne denk gelecek şekilde küçük bir kahvaltı tezgahı yerleştirilip sarı boyalı ahşap tabureler ile kombine edilmiş.
Ebeveyn yatak odasında beyaz renk ve doğal ahşap uyum içerisinde kullanılmış. Alan son derece küçük olasına rağmen içine bir adet gömme dolap ve bir de ebeveyn banyosu sığdırılmış. İki farklı tür aydınlatma ile istenilen ambiyansın sağlanabileceği yatak odasında film keyfi yapmak için bir de televizyon bulunuyor.
Çocuk yatak odasında iki adet tek kişilik yatak, bir çalışma masası ve duvarda, boydan boya bir raf bulunuyor. Çocukların tüm eşyaları alabilecek genişlikteki bu depolama alanı hem büyüklüğü hem de zeminde hiç yer kaplamaması ile küçük yatak odaları için oldukça iyi bir fikir sunuyor.
Beyaz ağırlıklı dekore edilen banyoda modern tarzda armatürler ve banyo üniteleri kullanılmış. Ahşap duvar detayının banyoda da kullanıldığını görüyoruz. Tamamen transparan duş kabini sayesinde alanın küçülmesi engellenmiş. Beyaz dekorasyon ve kuvvetli ışıklandırma sayesinde mekan müthiş derecede ferah ve aydınlık. Eğer siz de küçük bir banyo dekore etmeyi planlıyorsanız, ’Küçük banyoları özel olarak dekore etmenin yolları’ başlıklı yazımıza mutlaka göz atın.
Altmış iki metrekarelik dairenin kusursuz iç tasarımı sayesinde tüm alanlar mükemmel denebilecek düzeyde bir verimle kullanılış. Bu küçük daireye biri ebeveyn banyolu iki yatak odası, kahvaltı tezgahı da barındıran bir mutfak, konforlu bir oturma odası ve şık bir yemek odasının yanı sıra küçük bir çamaşırhane ve bir de çalışma odası sığdırılmış. İki alan arasında yarı transparan bir paravan kullanılarak mekanların küçülmesi engellenmiş.