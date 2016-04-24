Ahşap kulübe kavramına çağdaş ve lüks bir yaklaşım

Konutun ikisi eğimli çatıyı sahip üç parçadan oluştuğundan bahsetmiştik. İki simetrik parçasın ortasında yer alan küçük parça antre ve koridor, diğer iki parça ise yaşam alanı ve yatak odaları olarak bölünmüş. Yaşam alanı oturma odası ve yemek odasından, yani salondan oluşuyor, mutfak ayrı. Eğimli tavan bu fotoğrafa oldukça net bir biçimde anlaşılır vaziyette. Modern mobilya parçaları ile dekore edilmiş olan oturma odası televizyon odaklı olarak yerleştirilmiş. Ancak yemek odası ile oturma odasının tam ortasında yer alan şöminenin önüne ünlü mimar Ludwig Mies van der Rohe'nin ikonik tasarımı Barselona sandalye ve puf takımı yuvarlak bir halı üzerinde olacak şekilde yerleştirilmiş. Barselona sandalye ve diğer ikonik tasarımla ile ilgili daha fazla bilgi için ’Sofistike zevklere hitap eden 10 ikonik sandalye’ başlıklı yazımıza göz atmayı unutmayın.