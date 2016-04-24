Ahşap kulübe kavramına çağdaş ve lüks bir yaklaşım

Ahşap kulübe dendiğinde gözümüzde hep küçücük, mütevazi, şirin görünen ama bir yanıyla da kasvetli ve konforsuz olabileceğini düşündüğümüz müstakil orman evlerini canlandırırız. Bugünün homify 360° konuğu olarak gezeceğimiz ahşap kulübe ise ne küçücük ne de kasvetli… Miguel Viseu Rabbit Architects Associates Ltd. tarafından tasarlanıp imal ettirilen ve çağdaş mimarisi ve lüks iç dekorasyonu ile ahşap kulübe kavramına yeni bir boyut kazandıran bu konutu gelin hep birlikte gezip görelim.
Konutun mimarisini anlayabilmemiz için seriye arka cepheyi gösteren fotoğraf ile başladık. Tamamen simetrik, eğimli çatılı iki parçanın ortada daha küçük, düz çatılı üçüncü bir parça ile birleşmesi ile ortaya çıkan yapı eğimli çatıya sahip tipik kulübe mimarisine adeta selam çakıyor. Lizbon yakınlarında yer alan Cadaval şehrinin kırsalında konumlanmış olan yapı, hafif eğimli bir bölgede inşa edildiği için ön cephesi ve arka cephesi arasında kot farkı bulunuyor. Yapının su basmanı betonarme olarak sağlam bir şekilde inşa edişmiş. Konutun kendisi ise tamamen ahşap.
Konutun ahşap yapısında, detaylarda brüt beton unsurlar kullanılmış. Çağdaş mimari eserlerde sıklıkla gördüğümüz brüt beton kullanımı yoğun ahşap kullanımının neden olma olasılığı olan rustik ve geleneksel havayı tamamen kırmış. Üç geometrik parçalı mimarisi ve birbirine tamamen tezat denebilecek parçaların uyum içerisinde bir arada kullanılması ile ortaya modern bir konut çıkmış.
Konutun oldukça geniş bir bahçesi ve bahçesinde de özel yüzme havuzu bulunuyor. Bu fotoğrafta bölgenin eğimi net bir şekilde anlaşılıyor. Kot farklı nedeniyle yukarıda kalan geniş bahçe ve yüzme havuzu kırsal bölgenin huzur verici, güzel manzarasına sahip.
Konutun ikisi eğimli çatıyı sahip üç parçadan oluştuğundan bahsetmiştik. İki simetrik parçasın ortasında yer alan küçük parça antre ve koridor, diğer iki parça ise yaşam alanı ve yatak odaları olarak bölünmüş. Yaşam alanı oturma odası ve yemek odasından, yani salondan oluşuyor, mutfak ayrı. Eğimli tavan bu fotoğrafa oldukça net bir biçimde anlaşılır vaziyette. Modern mobilya parçaları ile dekore edilmiş olan oturma odası televizyon odaklı olarak yerleştirilmiş. Ancak yemek odası ile oturma odasının tam ortasında yer alan şöminenin önüne ünlü mimar Ludwig Mies van der Rohe'nin ikonik tasarımı Barselona sandalye ve puf takımı yuvarlak bir halı üzerinde olacak şekilde yerleştirilmiş. Barselona sandalye ve diğer ikonik tasarımla ile ilgili daha fazla bilgi için ’Sofistike zevklere hitap eden 10 ikonik sandalye’ başlıklı yazımıza göz atmayı unutmayın.
Ahşap kulübenin çağdaş mimarisinin bir diğer örneği ise şömine tasarımıyla kendini gösteriyor. Keskin çizgilere ve sert hatlara sahip olan şömine açık renkli, parlak cilalı mermer ile kaplı. Barselona sandalye ve puf, şömine ve dikdörtgen prizma şeklindeki aydınlatma elemanı son derece modern tasarımlarken, ahşap duvarlar ve şöminenin yanına yerleştirilmiş olan pişmiş toprak küp mekanının aslına rustik ruhunu bizlere yeniden anımsatıyor.
Yaşam alanının diğer tarafında ise yemek odası bulunuyor. Son derece sade bir tasarıma sahip olan masif ahşap yemek masasına yine sade bir tasarıma sahip sandalyeler eşlik ediyor. Oldukça mütevazi görünüşlü bu mekan kullanılan dekoratif aksesuarlar ile öne çıkmış. Antik Yunan tanrıçası heykeline konutun dekorasyonunda kullanılan sıcak tonlara kontrast oluşturacak şekilde üçlü mavi tablolar grubu eşlik ediyor. Canlı bitkiler ile ise bu yoğun kontrastı yeniden bir miktar kırılıyor ve ortaya yumuşak renk geçişlerine sahip, mütevazi ancak şık ve zarif bir dekorasyon örneği çıkıyor.