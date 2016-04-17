Şehrin göbeğinde bir vaha

Bu yazımızda sizlere Japonya'da bulunan ve Asya – Zen ruhunun yaşatıldığı muhteşem bir bir evi tanıtacağız. Sakurayama Architech adlı mimarlık firması tarafından tasarlanan evin modern görünüşünün altında taşıdığı asyatik ruha hayran kalacaksınız. Japon mimarisinin ve bahçe düzenleme sanatının derinden etkilediği bu yapı konforlu alanları, huzur veren odaları ve modern tasarımı ile göz alıcı bir güzelliğe sahip. Bahçe ile iç içe planlanan ve adeta açık ve kapalı alanlar arasında bir akışın oluştuğu bu yapı stili, size yepyeni kapılar açacak. Mimari ve dekorasyondaki bütün elementlerinin güçlü bir uyum içinde olduğu bu evi gelin birlikte daha yakından inceleyelim.

Eğer daha mütevazi ve küçük bir sahil evi tanımak isterseniz “Tek katlı rahat ve ferah modern bir sahil evi” başlıklı yazımızdaki ev tam size göre olabilir, göz atmadan geçmeyin.