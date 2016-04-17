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Şehrin göbeğinde bir vaha

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House with the bath of bird, Sakurayama-Architect-Design Sakurayama-Architect-Design Modern Evler
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Bu yazımızda sizlere Japonya'da bulunan ve Asya – Zen ruhunun yaşatıldığı muhteşem bir bir evi tanıtacağız. Sakurayama Architech adlı mimarlık firması tarafından tasarlanan evin modern görünüşünün altında taşıdığı asyatik ruha hayran kalacaksınız. Japon mimarisinin ve bahçe düzenleme sanatının derinden etkilediği bu yapı konforlu alanları, huzur veren odaları ve modern tasarımı ile göz alıcı bir güzelliğe sahip. Bahçe ile iç içe planlanan ve adeta açık ve kapalı alanlar arasında bir akışın oluştuğu bu yapı stili, size yepyeni kapılar açacak. Mimari ve dekorasyondaki bütün elementlerinin güçlü bir uyum içinde olduğu bu evi gelin birlikte daha yakından inceleyelim.

Eğer daha mütevazi ve küçük bir sahil evi tanımak isterseniz “Tek katlı rahat ve ferah modern bir sahil evi” başlıklı yazımızdaki ev tam size göre olabilir, göz atmadan geçmeyin.

Mimari

House with the bath of bird, Sakurayama-Architect-Design Sakurayama-Architect-Design Modern Evler
Sakurayama-Architect-Design

Sakurayama-Architect-Design
Sakurayama-Architect-Design
Sakurayama-Architect-Design

İki katlı modern yapısına bahçe, teras, veranda, balkon ve garaj gibi birçok ek kullanım alanını sığdıran bu yapı oldukça güzel bir biçime sahip. Bahçeye açılan birçok alanı bulunan ev neredeyse açık alanlarla kapalı alanları birleştiren iç içe bir yapıda tasarlanmış. Ahşap düz çatısı ve beyaz dış cephesiyle ferah bir görüntüye sahip olan evin kapı ve pencere pervazları siyah planlanmış bu şekilde ev asyatik bir görüntüye kavuşmuş. Bu görüntüye kavuşmasını sağlayan diğer bir etken ise japon paravan görüntüsü veren bölmeli pencereler.

Etkileyici bir bahçe

House with the bath of bird, Sakurayama-Architect-Design Sakurayama-Architect-Design Modern Evler
Sakurayama-Architect-Design

Sakurayama-Architect-Design
Sakurayama-Architect-Design
Sakurayama-Architect-Design

Geniş denebilecek bir bahçeye sahip olan evin çevresi tamamen beyaz yüksek duvarlarla çevrili. Böylece şehrin göbeğinde bir konuma sahip olmasına rağmen orman içindeymiş gibi bir hava yaratıyor. Bahçe düzenlemesinde yine Asya – Zen temasının izlerini bulmak mümkün. Ufak taşlarla kaplı süs alanları, taş yürüyüş yolları, ince dallı yüksek ağaçlar ve bambularla tamamlanan peyzaj düzenlemesi evin stiline son derece uygun.

Bahçede Asyatik izler

House with the bath of bird, Sakurayama-Architect-Design Sakurayama-Architect-Design Modern Bahçe
Sakurayama-Architect-Design

Sakurayama-Architect-Design
Sakurayama-Architect-Design
Sakurayama-Architect-Design

Özellikle bambu ve benzeri ince dallı, küçük yapraklı ağaçların kullanıldığı bahçede ağaç dipleri küçük gri taşlar ile kaplanmış. Evin oldukça ince düşünülmüş bir bahçe düzenlemesi var. Çimenlerin kısa ve tek tip biçildiği bahçe, kırsal bir görünümün aksine oldukça bakımlı ve özenli bir biçime sahip.

Materyallerin uyumu

House with the bath of bird, Sakurayama-Architect-Design Sakurayama-Architect-Design Modern Pencere & Kapılar
Sakurayama-Architect-Design

Sakurayama-Architect-Design
Sakurayama-Architect-Design
Sakurayama-Architect-Design

Ahşap, beton, taş ve cam materyallerin kullanıldığı yapıda, materyallerin biçimleri arasında başarılı bir uyum göze çarpıyor. Evin her detayında bu uyumun izlerine rastlamak mümkün. Sarı ışıklandırma ile ambiyans sağlanan dekorasyonda modern elle yorumlanmış asyatik izler göze çarpıyor.

Oturma odası

House with the bath of bird, Sakurayama-Architect-Design Sakurayama-Architect-Design Modern Oturma Odası
Sakurayama-Architect-Design

Sakurayama-Architect-Design
Sakurayama-Architect-Design
Sakurayama-Architect-Design

İşlenmiş açık renk ahşap malzeme ve beyaz renkli ögelerin yoğun olarak kullanıldığı iç mekan tasarımında açık odalar dikkat çekiyor. Asyatik stilin en önemli özelliğinden biri olan açık odalar ve paravan sistemine bu evde rastlayabilirsiniz. Ayrıca evdeki bütün odaların bahçeye açılan geniş cepheleri var. Bu sayede evin ferahlık ya da aydınlık gibi konularda hiç sorunu kalmıyor.

Bahçeyle iç içe mekanlar

House with the bath of bird, Sakurayama-Architect-Design Sakurayama-Architect-Design Modern Mutfak
Sakurayama-Architect-Design

Sakurayama-Architect-Design
Sakurayama-Architect-Design
Sakurayama-Architect-Design

Bahçeye açık olan mekanlar sayesinde evde bir açık hava konsepti hakim. Özellikle açık hava mutfaklarının son derece popüler olduğu şu günlerde bu evin mutfak dekorasyonu oldukça ilgi çekecek gibi görünüyor. Endüstriyel ekipmanların kullanıldığı mutfakta fonksiyonellik ön planda tutulmuş. Siyah, beyaz ve gri renklerin hakim olduğu mutfak dekorasyonunda monokromatik bir renk dengesi bulunuyor. Ayrıca bitkilendirme ile mekanı canlandırmayı da ihmal etmemişler.

Banyoda zen havası

House with the bath of bird, Sakurayama-Architect-Design Sakurayama-Architect-Design Modern Banyo
Sakurayama-Architect-Design

Sakurayama-Architect-Design
Sakurayama-Architect-Design
Sakurayama-Architect-Design

Evin banyosu da diğer bütün odaları gibi bahçeye açık bir cepheye sahip. Açılır kapanır özellikteki cam kapılar sayesinde evin neredeyse tamamı açık hava özelliği taşıyor. Banyo dekorasyonunda da diğer bütün alanlarda olduğu gibi zen havası yaratılmış. Rahatlatıcı bir spa masajı için daha iyi bir ortam bulamazdınız.

Doyumsuz bir konfor
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