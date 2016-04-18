Muhteşem bir konak, olağanüstü bir dönüşüm

Yerel ve geleneksel mimarinin önemine zaman zaman yazılarımızda yer vermeye çalışıyoruz. Bu, yalnızca basit bir gelenekçilikle ya da geçmiş değerlere sahip çıkmakla ilgili bir mesele değil. Aynı şekilde mimaride tutucu bir yol izlemek ve modern mimari eğilimlere değer vermemek anlamına da gelmiyor. Tam tersine, geleneksel ve yerel mimari değerlere sahip çıkmak, aslında insanlığın mimari alanda yarattığı birikime ve tarihten süzülüp gelen bilgiye, bilgeliğe sahiplenmek demek. Çünkü hiçbir şey tesadüf eseri olmadığı gibi, bir bölgede uzun yıllar içerisinde oluşan mimari gelenekler de tesadüflerin, zevklerin ya da bireylerin ürünü değil. Bu gelenekler bölgelerin kültürüne, iklimine, jeolojik özelliklerine ve daha pek çok parametreye göre oluşur ve gelişir. Tam da bu yüzden önemlidirler. Bu yazımızda yerel ve geleneksel mimarinin önemini son derece yalın biçimde gözler önüne seren ve her yönüyle göz kamaştıran bir dönüşüm projesini sizlerle paylaşacağız. Tamamlanmış haliyle Kayakapı Premium Caves markası altında hizmet vermeye başlayan bu olağanüstü konak, ülkemizin en önemli turistik merkezleri arasında bulunan Nevşehir'in Ürgüp bölgesinde yer alıyor.