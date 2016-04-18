Muhteşem bir konak, olağanüstü bir dönüşüm

Yerel ve geleneksel mimarinin önemine zaman zaman yazılarımızda yer vermeye çalışıyoruz. Bu, yalnızca basit bir gelenekçilikle ya da geçmiş değerlere sahip çıkmakla ilgili bir mesele değil. Aynı şekilde mimaride tutucu bir yol izlemek ve modern mimari eğilimlere değer vermemek anlamına da gelmiyor. Tam tersine, geleneksel ve yerel mimari değerlere sahip çıkmak, aslında insanlığın mimari alanda yarattığı birikime ve tarihten süzülüp gelen bilgiye, bilgeliğe sahiplenmek demek. Çünkü hiçbir şey tesadüf eseri olmadığı gibi, bir bölgede uzun yıllar içerisinde oluşan mimari gelenekler de tesadüflerin, zevklerin ya da bireylerin ürünü değil. Bu gelenekler bölgelerin kültürüne, iklimine, jeolojik özelliklerine ve daha pek çok parametreye göre oluşur ve gelişir. Tam da bu yüzden önemlidirler. Bu yazımızda yerel ve geleneksel mimarinin önemini son derece yalın biçimde gözler önüne seren ve her yönüyle göz kamaştıran bir dönüşüm projesini sizlerle paylaşacağız. Tamamlanmış haliyle Kayakapı Premium Caves markası altında hizmet vermeye başlayan bu olağanüstü konak, ülkemizin en önemli turistik merkezleri arasında bulunan Nevşehir'in Ürgüp bölgesinde yer alıyor.
Ürgüp bölgesi bilindiği gibi peri bacaları, mağaralar gibi doğal yer şekilleriyle ünlü bir bölge. Binlerce yıldır bu bölgenin halkı bu yer şekilleriyle uyum içinde, onlardan en güzel şekilde yararlanan bir yaşam tarzını devam ettiriyor. Peri bacalarının ve mağaraların içinde bulunan evler de bunun en güzel örnekleri. Kültür turizminin bir hayli gelişme gösterdiği son birkaç on yılda ise bu evlerin yanı sıra aynı şekilde mağara ve peri bacalarının içlerinde bulunan çeşitli otel, motel, pansiyonlar da hizmete açıldı. Kayakapı Premium Caves de bunlardan biri, ancak hiç kuşkusuz görkemiyle tüm benzerlerinden ayrılmayı başarıyor.
Tesisin bir kısmı bölgenin yerel taşlarıyla geleneksel mimari üslupla inşa edilirken, bir kısmı ise tamamen mağaraların içine yerleşmiş durumda. Bu özelliğiyle de dünyada sayılı tesisler arasına girdiğini söylemek yanlış olmaz. Restorasyondan sonra ortaya çıkarılan yapı, gerçekten görülmeye değer nitelikte.
Konağın her biri bir diğerine bağlanan kat kat bahçeleri, belli yönleriyle Mardin ve Midyat çevresinde sıklıkla görülen konakları da andırıyor. Bu da aslında her iki bölgenin iklim ve doğal kaynaklarının benzer olmasından kaynaklanıyor. Mimari ihtiyaçlar benzer, dolayısıyla yapılarda kullanılan doğal malzemeler de birbirlerine oldukça benziyor. Elbette her iki bölgede de geleneksel mimariye uygun olarak inşa edilmiş yapılar güzellikleriyle göz dolduruyor.
Tesisin iç mekânları da dışarıdan görünüşü ve bahçesi kadar özel bir nitelikte. Doğal taşların ahşapla uyumu ve sade, klasik mobilya tercihleri, yapının bütün güzelliğini gözler önüne seriyor.
Aynı zamanda taş yapılardan insana geçen o soğuk ve mesafeli hisle de burada karşılaşmıyoruz. Taşın ahşapla başarılı bir şekilde harmanlanması ve dekorasyonda ev sıcaklığını çağrıştıran unsurlara bolca yer verilmiş olması da bunda önemli bir etken olarak dikkat çekiyor.
Banyoda doğal taşların üzerini herhangi bir şekilde kaplama veya fazladan bir izolasyon katmanı uygulama yöntemi kullanılmamış. Bunun sonucunda da yapının ihtişamı banyoda dahi insanı adeta çarpıyor. Klasik çizgilerdeki banyo mobilyaları ve nostaljik bir küvetle birlikte tamamlanan banyo, gerçekten akıllarda yer edecek türden.