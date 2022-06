Muhteşem bir konak, olağanüstü bir dönüşüm

Konağın her biri bir diğerine bağlanan kat kat bahçeleri, belli yönleriyle Mardin ve Midyat çevresinde sıklıkla görülen konakları da andırıyor. Bu da aslında her iki bölgenin iklim ve doğal kaynaklarının benzer olmasından kaynaklanıyor. Mimari ihtiyaçlar benzer, dolayısıyla yapılarda kullanılan doğal malzemeler de birbirlerine oldukça benziyor. Elbette her iki bölgede de geleneksel mimariye uygun olarak inşa edilmiş yapılar güzellikleriyle göz dolduruyor.