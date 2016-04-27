Çocuk odası için sıra dışı fikirler

Çocuklarımız dünyadaki en değerli varlıklarımız, her şeyimizdir. Bu nedenle çocuk odalarını dekore ederken azami özen gösterir, evin en şık, en nadide ve en sağlıklı odası olmasını isteriz. Çocuk odası dekorasyonlarında diğer odalardan daha fazla çaba harcar daha çok inceleme ve araştırma yaparız. Çocuklarımız için cinsiyetine göre renk belirlemek, yine cinsiyetine göre oyuncak türlerini belirlemek, ideal hava şartlarını yakalamak ve sağlık açısından hijyenik bir ortam yaratmak adına tüm detayları en ince ayrıntısına kadar yakından takip ederek dekorasyon uygulamasını yaparız. Çocuğumuzun gelişiminin sağlıklı olması adına yeterli büyüklükte bir oda ayırarak oyun alanı olarak düzenleyebilir veya sıra dışı fikirler ile çocuk odalarını farklı dekorasyonlar yaparak neşeli, mutlu ve çocuğumuzun vazgeçemediği bir oda haline getirebiliriz. Sıra dışı çocuk odası dekorasyonları için aykırı renklerin bir arada kullanılması ile bir renk cümbüşü ortaya çıkararak çocuğumuzun renkli bir dünya da büyümesi sağlayabilir, yatak takımını tavana asarak çocuğumuzun özgür bir birey olarak büyümesine katkıda bulunabilir, duvar kağıtlarını üç boyutlu tercih ederek çocuğumuzun hayal gücünün gelişimine katkıda bulunabilir veya modüler oyuncaklar ile çocuk odasını donatarak çocuğumuzun yaratıcı yönünün gelişmesini sağlayabiliriz. Bütün bu dekorasyon önerileri çocuğun sağlıklı gelişimini sağlamak adına yapılırken sağlıklı hava şartlarını sağlamak adına yeterli havalandırma ve ısı şartlarını da göz ardı etmemeliyiz. Bütün bu etkenleri ve fikirleri bir araya getirmiş çocuk odası dekorasyonlarını sizler için homify bir araya getirdi. Birlikte sıra dışı fikirler ile dekore edilen çocuk odalarını inceleyelim.
Bu çocuk odası dekorasyonu tamamen çok renkli bir oda olarak dekore edilmiş. Yatak başının bulunduğu duvar tamamen çiçek desenli ve renkli duvar kağıdı ile kaplanmış, yatak örtüsü aykırı bir sarı renk olarak tercih edilip beyaz mobilyalar ve koyu ahşap zemin kaplamaları ile dekorasyon tamamlanmış. Ayrıca süs oyuncakları da rengarenk seçilerek ortaya bir renk cümbüşü çıkarılmış. Bu sayede çocuğun renklere karşı duyarlılığı ve yaratıcılığının artması sağlanmış.
Erkek çocuklar yapıları ve gelenekleri gereği futbol, yarış sporu veya basketbola ilgi duyarlar. Bu nedenle çocukların odasını dekore ederken bu düşünceleri göz önünde bulundurmalı ve sıra dışı bir çocuk odası dekorasyonu yapmalısınız. Çocuk yatağını bir yarış arabası şeklinde tasarlayıp, çocuk odası mobilyalarını da yarış konseptine yaparak ilginç bir çocuk odası dekorasyonuna imza atmış olursunuz.
Çocuk odası dekorasyonu için duvar kağıtlarının yanı sıra duvar çıkartmaları tercih edebilirsiniz. Bu çıkartmalar duvar boyutlarına göre büyük veya oransal olarak küçük olabilir. erkek çocuklar için spor aktiviteleri ile ilgili, hayvan figürleri, kız çocukları için prenses veya prens çıkartmaları ve barbi bebek çıkartmaları tercih edilerek odanın renkli ve farklı bir dekorasyona sahip olması sağlanabilir.
Çocuk odasını standart çocuk odaları, klasik çocuk odalarından farklı bir şekilde tasarlayarak sıra dışı bir şekilde dekore edebilirsiniz. Duvar üzerinde bir kabartma oluşturarak tavana ulaştırabilir ve üzerine aydınlatmalar ekleyerek özel bir alan oluşturabilirsiniz. Bu alan üzerine çocuğunuz için özel anların fotoğraflarını yerleştirip çocuğunuz için çok özel bir anı duvarı oluşturabilirsiniz.
Çocuk odası dekorasyonlarında tavan ve duvar dışında zemini kullanabilir, çocuğunuzun sevdiği hayvan ve bitki figürlerinin çıkartmalarını emine yapıştırabilir veya rengarenk bir zemin oluşturarak şık ve renkli bir çocuk odası dekorasyonu yapabilirsiniz.
Çocuklarınızın doğa ile iç içe büyümesini istiyorsanız odanın bir kısmını doğal ahşap malzeme kullanarak bir ağaç ev şeklinde dekore edin ve doğa sevgisini küçük yaşta çocuklarınıza aşılayın. Örnek resimdeki gibi doğal renklerden oluşan çıkartmalar yerine gerçeğini yaparak çocuk odası dekorasyonunda en sıra dışı dekorasyonu hayata geçirin.
Çocuk odası dekorasyonunda farklı bir dekorasyon yapmak istiyorsanız aydınlatma tasarımını farklı bir tasarımda yapabilirsiniz.Tavanda bir yaprak motifinin altında, duvarda bir hayvan figürünün gözlerinde, duvarda bir basketbolcunun yada prensesin ellerinde olacak şekilde yapacağınız aydınlatmalar farklı bir çocuk odası dekorasyonu ortaya çıkaracaktır.
Çocuk odası dekorasyonunu yaparken çocuğunuza klasik oda formunun dışında çadır dekorasyonu yaparak odanın aslında bir çadır olduğu düşüncesini aşılayabilir ve odayı çadır gibi dekore ederek dekorasyonu tamamlayabilirsiniz. Böylece oda dekorasyonu sıra dışı bir şekilde tamamlanmış olur.