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Çocuk odası için sıra dışı fikirler

ümit atdağ ümit atdağ
INTERIOR DESIGN FOR GULSEN AND HAMIT YALIMS HOUSE, ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY Modern Çocuk Odası
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Çocuklarımız dünyadaki en değerli varlıklarımız, her şeyimizdir. Bu nedenle çocuk odalarını dekore ederken azami özen gösterir, evin en şık, en nadide ve en sağlıklı odası olmasını isteriz. Çocuk odası dekorasyonlarında diğer odalardan daha fazla çaba harcar daha çok inceleme ve araştırma yaparız. Çocuklarımız için cinsiyetine göre renk belirlemek, yine cinsiyetine göre oyuncak türlerini belirlemek, ideal hava şartlarını yakalamak ve sağlık açısından hijyenik bir ortam yaratmak  adına tüm detayları en ince ayrıntısına kadar yakından takip ederek dekorasyon uygulamasını yaparız. Çocuğumuzun gelişiminin sağlıklı olması adına yeterli büyüklükte bir oda ayırarak  oyun alanı olarak düzenleyebilir veya sıra dışı fikirler ile çocuk odalarını farklı dekorasyonlar yaparak neşeli, mutlu ve çocuğumuzun vazgeçemediği bir oda haline getirebiliriz. Sıra dışı çocuk odası dekorasyonları için aykırı renklerin bir arada kullanılması ile bir renk cümbüşü ortaya çıkararak çocuğumuzun  renkli bir dünya da büyümesi sağlayabilir, yatak takımını tavana asarak çocuğumuzun özgür bir birey olarak büyümesine katkıda bulunabilir, duvar kağıtlarını üç boyutlu tercih ederek çocuğumuzun hayal gücünün gelişimine katkıda bulunabilir veya modüler oyuncaklar ile çocuk odasını donatarak çocuğumuzun yaratıcı yönünün gelişmesini sağlayabiliriz. Bütün bu dekorasyon önerileri çocuğun sağlıklı gelişimini sağlamak adına yapılırken sağlıklı hava şartlarını sağlamak adına yeterli havalandırma ve ısı şartlarını da göz ardı etmemeliyiz. Bütün bu etkenleri ve fikirleri bir araya getirmiş çocuk odası dekorasyonlarını sizler için homify bir araya getirdi. Birlikte sıra dışı fikirler ile dekore edilen çocuk odalarını inceleyelim.

Renk cümbüşü

Mekan Tasarımı, Bilgece Tasarım Bilgece Tasarım Modern Çocuk Odası
Bilgece Tasarım

Mekan Tasarımı

Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım

Bu çocuk odası dekorasyonu tamamen çok renkli bir oda olarak dekore edilmiş. Yatak başının bulunduğu duvar tamamen çiçek desenli ve renkli duvar kağıdı ile kaplanmış, yatak örtüsü aykırı bir sarı renk  olarak tercih edilip beyaz mobilyalar ve koyu ahşap zemin kaplamaları ile dekorasyon tamamlanmış. Ayrıca süs oyuncakları da rengarenk seçilerek ortaya bir renk cümbüşü çıkarılmış. Bu sayede çocuğun renklere karşı duyarlılığı ve yaratıcılığının artması sağlanmış.

Erkek çocuk odası

Çocuk Odası, sage org.dan.tan.tur.tic.ltd.şti sage org.dan.tan.tur.tic.ltd.şti Modern Çocuk Odası
sage org.dan.tan.tur.tic.ltd.şti

Çocuk Odası

sage org.dan.tan.tur.tic.ltd.şti
sage org.dan.tan.tur.tic.ltd.şti
sage org.dan.tan.tur.tic.ltd.şti

Erkek çocuklar yapıları ve gelenekleri gereği futbol, yarış sporu veya basketbola ilgi duyarlar. Bu nedenle çocukların odasını dekore ederken bu düşünceleri göz önünde bulundurmalı ve sıra dışı bir çocuk odası dekorasyonu yapmalısınız. Çocuk yatağını bir yarış arabası şeklinde tasarlayıp, çocuk odası mobilyalarını da yarış konseptine yaparak ilginç bir çocuk odası dekorasyonuna imza atmış olursunuz.

Çıkartmalar kullanın

Basketbol Temalı Çocuk Odası MOBİLYADA MODA Modern Çocuk Odası Ahşap Beyaz
MOBİLYADA MODA

Basketbol Temalı Çocuk Odası

MOBİLYADA MODA
MOBİLYADA MODA
MOBİLYADA MODA

Çocuk odası dekorasyonu için duvar kağıtlarının yanı sıra  duvar çıkartmaları tercih edebilirsiniz. Bu çıkartmalar duvar boyutlarına göre büyük veya oransal olarak küçük olabilir. erkek çocuklar için spor aktiviteleri ile ilgili, hayvan figürleri, kız çocukları için prenses veya prens çıkartmaları ve barbi bebek çıkartmaları tercih edilerek odanın renkli ve farklı bir dekorasyona sahip olması sağlanabilir.

Aykırı tasarımlar

Selective Prestige İn-Hepe İç Mimarlık Modern Çocuk Odası
İn-Hepe İç Mimarlık

Selective Prestige

İn-Hepe İç Mimarlık
İn-Hepe İç Mimarlık
İn-Hepe İç Mimarlık

Çocuk odasını standart çocuk odaları, klasik çocuk odalarından farklı bir şekilde tasarlayarak sıra dışı bir şekilde dekore edebilirsiniz. Duvar üzerinde bir kabartma oluşturarak tavana ulaştırabilir ve üzerine aydınlatmalar ekleyerek özel bir alan oluşturabilirsiniz. Bu alan üzerine çocuğunuz için özel anların fotoğraflarını yerleştirip çocuğunuz için çok özel bir anı duvarı oluşturabilirsiniz.

Zemini kullanabilirsiniz

Housing, Murat Aksel Architecture Murat Aksel Architecture Modern Çocuk Odası Ahşap Rengarenk
Murat Aksel Architecture

Housing

Murat Aksel Architecture
Murat Aksel Architecture
Murat Aksel Architecture

Çocuk odası dekorasyonlarında tavan ve duvar dışında zemini kullanabilir, çocuğunuzun sevdiği hayvan ve bitki figürlerinin çıkartmalarını emine yapıştırabilir veya rengarenk bir zemin oluşturarak şık ve renkli bir çocuk odası dekorasyonu yapabilirsiniz.

Yeni bir dünya yaratın

Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon, Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon ve Tasarım Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon ve Tasarım Modern Çocuk Odası
Çelebi Ahşap &amp; İç Dekorasyon ve Tasarım

Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon

Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon ve Tasarım
Çelebi Ahşap &amp; İç Dekorasyon ve Tasarım
Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon ve Tasarım

Çocuklarınızın doğa ile iç içe büyümesini istiyorsanız odanın bir kısmını doğal ahşap malzeme kullanarak bir ağaç ev şeklinde dekore edin ve doğa sevgisini küçük yaşta çocuklarınıza aşılayın. Örnek resimdeki gibi doğal renklerden oluşan çıkartmalar yerine gerçeğini yaparak çocuk odası dekorasyonunda en sıra dışı dekorasyonu hayata geçirin.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
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Aydınlatmalar

Çalışmalarımız, Engin Alternatif Ev Mobilyaları Engin Alternatif Ev Mobilyaları Modern Çocuk Odası
Engin Alternatif Ev Mobilyaları

Çalışmalarımız

Engin Alternatif Ev Mobilyaları
Engin Alternatif Ev Mobilyaları
Engin Alternatif Ev Mobilyaları

Çocuk odası dekorasyonunda farklı bir dekorasyon yapmak istiyorsanız aydınlatma tasarımını farklı bir tasarımda yapabilirsiniz.Tavanda bir yaprak motifinin altında, duvarda bir hayvan figürünün gözlerinde, duvarda bir basketbolcunun yada prensesin ellerinde olacak şekilde yapacağınız aydınlatmalar farklı bir çocuk odası dekorasyonu ortaya çıkaracaktır.

Çadır teması yaratın

Efe' s Attic Room ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY Modern Çocuk Odası
ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY

Efe' s Attic Room

ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY
ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY
ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY

Çocuk odası dekorasyonunu yaparken çocuğunuza klasik oda formunun dışında çadır dekorasyonu yaparak odanın aslında bir çadır olduğu düşüncesini aşılayabilir ve odayı çadır gibi dekore ederek dekorasyonu tamamlayabilirsiniz. Böylece oda dekorasyonu sıra dışı bir şekilde tamamlanmış olur.

Çam ağaçları arasında muhteşem bir taş ev
Bu çocuk odası fikirlerini siz nasıl  buldunuz?

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