Çiçeklerle şenlenen 8 harika yaşam alanı

Evimizin doğal ve şık olmasını sağlamak için doğadan bir parçayı mutlaka dekorasyonumuzda kullanmamız gereklidir. Doğallık dediğimiz olguyu yaratabilmek için mutlaka doğal olandan alıp evimiz içerisinde kullanmalı ve evimizin doğal olduğu kadar ferah ve mutlu bir ev olmasını sağlamalıyız. Doğal bir dekorasyon oluşturmak için doğadan yararlanmak zorundayız. Doğadan yararlanmadan hiç bir şekilde dekorasyonumuza doğal bir görünüm kazandıramaz ve evimizin doğal olmasını sağlayamayız. Peki evimin doğal bir ev olmasını, odalarımın hem şık hem de doğal bir görünüme kavuşmasını nasıl sağlayabilirim ?

Bu sorunun cevabı tamamen sizin kişiliğinizde ve doğada saklı. Evinizin doğal bir dekorasyona sahip olmasını istiyorsanız öncelikle tüm odalarınızda yeşil ve canlı bitkiler ile renkli çiçekler kullanmalısınız. Dekorasyon sırasında, öncesinde, sonrasında mutlaka ama mutlaka canlı bitkileri kullanmalısınız. Tüm dekorasyonların tarzına, rengine, türüne uygun bir çiçek mutlaka dekorasyonun daha şık ve daha doğal olmasını sağlayacaktır. Özellikle renkli çiçekler dekorasyon içerisinde ince desenler gibi veya dekorasyonu taçlandıran objeler gibi duracağı için estetik açıdan da dekorasyonu tamamlayacaktır. Bu konuda uygulaması yapılmış örnek oda dekorasyonlarını homify sizler için bir araya getirdi.



