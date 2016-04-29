Çiçeklerle şenlenen 8 harika yaşam alanı

Evimizin doğal ve şık olmasını sağlamak için doğadan bir parçayı mutlaka dekorasyonumuzda kullanmamız gereklidir. Doğallık dediğimiz olguyu yaratabilmek için mutlaka doğal olandan alıp evimiz içerisinde kullanmalı ve evimizin doğal olduğu kadar ferah ve mutlu bir ev olmasını sağlamalıyız. Doğal bir dekorasyon oluşturmak için doğadan yararlanmak zorundayız. Doğadan yararlanmadan hiç bir şekilde dekorasyonumuza doğal bir görünüm kazandıramaz ve evimizin doğal olmasını sağlayamayız. Peki evimin doğal bir ev olmasını, odalarımın hem şık hem de doğal bir görünüme kavuşmasını nasıl sağlayabilirim ?
Bu sorunun cevabı tamamen sizin kişiliğinizde ve doğada saklı. Evinizin doğal bir dekorasyona sahip olmasını istiyorsanız öncelikle tüm odalarınızda yeşil ve canlı bitkiler ile renkli çiçekler kullanmalısınız. Dekorasyon sırasında, öncesinde, sonrasında mutlaka ama mutlaka canlı bitkileri kullanmalısınız. Tüm dekorasyonların tarzına, rengine, türüne uygun bir çiçek mutlaka dekorasyonun daha şık ve daha doğal olmasını sağlayacaktır. Özellikle renkli çiçekler dekorasyon içerisinde ince desenler gibi veya dekorasyonu taçlandıran objeler gibi duracağı için estetik açıdan da dekorasyonu tamamlayacaktır. Bu konuda uygulaması yapılmış örnek oda dekorasyonlarını homify sizler için bir araya getirdi.
Çiçekler ve yeşil bitkiler canlı varlıklar olduğu için evinizin neresine yerleştirirseniz yerleştirin bulunduğu alana farklı bir hava katıyor. Örnek resimde ahşap bir masa üzerine yerleştirilmiş olan vazo içinde yer alan renkli çiçekler masanın yalınlığını ve dekorasyonun sadeliğini ortadan kaldırmış ve görsel açıdan bu olumsuzlukları perdeleyerek doğal bir hava oluşturmuş.
Çiçekler genel olarak oturma odalarında, salonlarda yer alsa da istisnai olarak yemek odalarında, mutfaklarda da yer alır. Örnek resimde açık bir mutfak şeklinde dekore edilmiş olan mutfağın yemek salonu bölümünde ahşap yemek masasının üzerine konulan çiçekler hem mutfağı hem yemek salonunu daha şen hale getirmiş hem de dekorasyonun görselliğini artırmış. Aynı zamanda yemek masasının yalın halini daha süslü hale getirerek görselliğini artırmış.
Sizde doğal yaşamdan yanaysanız resimdeki gibi doğal taşlardan yapılmış bir mutfak sahibi olup mutfak dekorasyonu içinde rafları kullanabilirsiniz. Yeşil bitkileri masanın etrafında raflara yerleştirerek görsel açıdan muhteşem bir mutfak ortaya çıkarabilir doğal mutfağın doğallığını bozmadan zenginleştirebilirsiniz. Ayrıca mutfak tezgahının kapaklarını renk renk boyayarak çiçekler için renk kombinasyonu yapabilirsiniz.
Çiçekleri genel olarak kullandığımız alanlar oturma odalarıdır. oturma odası içinde bir çok dekorasyon unsuru yer aldığı için çiçekler canlılıkları ve renkleri ile dekorasyona renk katacak ve görsel açıdan zarafeti artıracaktır. örnek resimde yeşil bitkiler oturma grubunun arkasında yer alan rafa dizilmiş ve yeşil rengin hakim olduğu dekorasyonu destekleyerek doğallık kazandırmış.
Bu örnekte oturma odası dekorasyonu koyu renklerin ağırlıklı olarak kullanılması ile ağır bir dekorasyon ortaya çıkarılmış. Bu ağır dekorasyonun boğucu havasını dağıtmak için köşelere saksılar içinde ve masa üzerine kırmızı güller yerleştirilmiş. Bu sayede oturma odası dekorasyonu zarif, doğal ve insanı ferahlatan bir dekorasyon haline getirilmiş.
Oturma odasını resimdeki gibi sade bir şekilde dekore edenler için dekorasyona renk katmak ve doğallığı pekiştirmek adına bir deste kırmızı gül veya lale yeterli olacaktır. Orta masa üzerine yerleştirilen laleler ve güller sade dekorasyonun daha renkli olmasını sağlayacaktır.
Yatak odaları genellikle özel olarak dekore edilen alanlar olduğu için romantik koyu renklerin kullanıldığı alanlardır. Bu nedenle boğucu bir renk kombinasyonu açmak ve daha ferah ve doğal bir yatak odası oluşturmak için resimdeki gibi makyaj masası üzerine veya köşelere canlı renkli bitkiler yerleştirmek mantıklı olacaktır. Örnek resimde koyu renk dekorasyonunu görsel anlamda renkli çiçekler açmış ve doğal bir dekorasyon oluşması sağlanmış.
Bu resimde beyaz renkte dekore edilen mutfağın yeşil bitkiler ve çiçekler ile nasıl şirin bir mutfak haline getirildiğini görüyoruz. Masa üzerine yerleştirilen renkli çiçekler, köşelere yerleştirilen yeşil bitkiler odanın canlı bir mutfak olmasını ve beyaz rengin ağırlığının dekorasyona yansımasını engellemiş.