Tepenin hakimi

Bir çoğumuzun hayali olan bir dağın eteğinde veya bir tepenin üzerinde yer alan, mimarisi ve inşaat malzemeleri ile doğallık örneği olan bir evde yaşamak düşüncesi, bu evde gerçeğe dönüşmüş. İnşaat malzemesi olarak doğal kayaların kullanıldığı, taş cephesi ile estetik ve şık duran, tarihi ve modern eklemeleri ile şık bir dağ evini inceliyoruz bu gün. Tasarımı, taş cephe içerisinde ahşabın zarif bir şekilde kullanılması, çarpıcı manzarası ile hayallerinizdeki evi mutlaka ziyaret etmelisiniz. İspanya 'da yer alan bu ev, Arcadi Pla i Masmiquel mimarlık ofisi tarafından projelendirilerek hayata geçirilmiş. Etkileyici yan duvarlar, görkemli dağlık manzara, tavan boyunca akan ve mobilyalarda kullanılan ahşap malzeme yumuşak bir dekorasyon ile doğallığı pekiştirmiş. Evin yan duvarlarında yer alan ahşap vitrinler ve güverte diye tabir edilen balkonlar doğal evin çevresindeki manzarayı izleme imkanı sağlıyor. Evin geniş pencereleri yüksekte yer alması evin doğal olarak havalandırılmasını ve güneşlendirilmesini sağlıyor. Bu dağ evini homify farkı ile birlikte inceleyelim.
Bu eşsiz ev, tarihsel dokusu ve cephesi eski taş malzemeler ve yeni ahşap malzemelerin kullanılması ile elde edilmiş. Kapı pencere ve pencere çerçeveleri ile balkon kenarları, balkon zemini tamamen ahşap malzemelerden yapılmış. Bu sayede doğal taşların renkleri ile uyum sağlanmış ve doğallık bozulmadan tarihi ev de ahşap kullanılarak eski bir eve entegre modern malzemeler kullanılabilmiş. Modern olarak yeni çıkıntı alanları yapılarak evin asil ve kendine özgü mimarisi korunmuş ve sonuç olarak ortaya bu ev çıkarılmış.
Bu evin temelleri, etkileyici bir inşa yöntemi ile yapılmış. Dik bir kayalık yamaca yerleştirilmesi oldukça zor olmasına rağmen modern bir mimari ile tasarlanıp kayalık içerisine ankreaj yöntemi ile çakılarak temeller oluşturulmuş .Özgün mimarisi ve özgün temelleri ile kayalık yamaç üzerinde sağlam bir kaya gibi duran bu ev yüz yıllarca burada kalacak sağlamlığa sahip.
Evin içi bulunduğu yükseklik ve geniş pencereleri nedeniyle oldukça açık ve havadar bir dekorasyona sahip olacak şekilde dekore edilmiş. İç mekanların tamamı doğal ahşaplar ile kaplanarak görsel açıdan estetik bir görünüm oluşturulmuş. Ahşap rengi doğal taş rengi ile yakın seçilerek uyumun bozulmasına izin verilmemiş ve geniş iç hacmi ile yaşam alanlarının ihtiyacı karşılaması sağlanmış.
Evin içinde tamamen doğal ahşap malzeme kullanılmış ve uzun masa, zemin kaplaması, mutfak tezgahı gibi tüm mobilyalar aynı malzemeden yapılarak görsellik açısından kusursuz bir dekorasyon yapılmış. Masa ve sandalyeler yakın tonlarda tercih edilmiş. Evin iç kısmı tek renk üzerine yoğunlaşılarak dekore edilmiş.
Evin dış cephelerinin tamamında modern eklentiler yapılarak balkonlar oluşturulmuş. Binanın bulunduğu yükseklik göz önüne alındığında rüzgarın etkisinin fazla olduğu ve bu etkiyi azaltmak için balkon kenarlarının kapatıldığı görülüyor. Balkona çıkınca çevredeki manzara insanı adeta büyülüyor. Tüm tepeler ve yamaçların ayaklarınız altında olduğunu görmek insanı ürpertiyor.
Bu muhteşem ev , dışarıdan bakıldığında bir cephesi ormana dayalı ve orman evi gibi algılanan, farklı bir cepheden baktığınızda bir dağ evi gibi görünen yumuşak ve modern bir dağ evi görüntüsüne sahip. Bu görsellikte bulunduğu konumun katkısı çok fazla. Etrafında yer alan ağaçlar ve orman dokusu evi adeta büyülü bir dağ evi havasına sokuyor.