Tepenin hakimi

Bir çoğumuzun hayali olan bir dağın eteğinde veya bir tepenin üzerinde yer alan, mimarisi ve inşaat malzemeleri ile doğallık örneği olan bir evde yaşamak düşüncesi, bu evde gerçeğe dönüşmüş. İnşaat malzemesi olarak doğal kayaların kullanıldığı, taş cephesi ile estetik ve şık duran, tarihi ve modern eklemeleri ile şık bir dağ evini inceliyoruz bu gün. Tasarımı, taş cephe içerisinde ahşabın zarif bir şekilde kullanılması, çarpıcı manzarası ile hayallerinizdeki evi mutlaka ziyaret etmelisiniz. İspanya 'da yer alan bu ev, Arcadi Pla i Masmiquel mimarlık ofisi tarafından projelendirilerek hayata geçirilmiş. Etkileyici yan duvarlar, görkemli dağlık manzara, tavan boyunca akan ve mobilyalarda kullanılan ahşap malzeme yumuşak bir dekorasyon ile doğallığı pekiştirmiş. Evin yan duvarlarında yer alan ahşap vitrinler ve güverte diye tabir edilen balkonlar doğal evin çevresindeki manzarayı izleme imkanı sağlıyor. Evin geniş pencereleri yüksekte yer alması evin doğal olarak havalandırılmasını ve güneşlendirilmesini sağlıyor. Bu dağ evini homify farkı ile birlikte inceleyelim.



