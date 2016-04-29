Modern mimarinin zirvesinde göz alıcı bir villa

Bugünkü ev tanıtım yazımızda yine Portekiz’den Akdeniz esintileri taşıyan muazzam bir estetiğe sahip bir villayla birlikteyiz. Bu eski yapıya kişilik kazandırma ve gelenekselle modern mimariyi birleştiren bir aile evi yaratma işini yine bir Portekiz firması olan Inside Arquitectura + Design isimli firma üstlendi. Evin toplam alanının 264 metrekare olması ve iki adet garajdan bir depo ve hatta birçamşırhaneye kadar birçok oda ve alanı bünyesinde barındırması nedeniyle bir çekirdek ailenin tüm ihtiyaçlarını karşılamaya yetecek bir yapısı mevcut. Bunu modern dokunuşlarla daha estetik bir hale getiren mimarlar ortaya muazzam bir dönüşüm projesi koymuş oldular. Şimdi gelin söz konusu dönüşüm projesine biraz daha yakından bakalım.
Evi tanımaya her zaman olduğu gibi dış görünüşünden başlıyoruz. Fotoğrafta evin yola bakan cephesinin yeni yüzünü görmektesiniz. Mimarlar evin hali hazırda mevcut olan geleneksel yapısı tamamen bozmadan modern rötuşlar yapmak için ellerinden geleni yapmışlar ve gayet de başarılı olmuşa benziyorlar. Çatı ve dış duvarlar şimdi çok daha estetik gözüküyor, pencerelerdeki Portekiz’e özgü stil de yine bozulmadan modernizmle harmanlanmış.
İşte yukarıda gördüğünüz cephenin eski hali buydu. Taşıdığı Akdeniz dokusu nedeniyle herşeye rağmen çok da çirkin olduğunu söyleyemeyeceğimiz cephedeki eksiklikler giderilmiş. Duvarlara ve pencerelere daha bir çeki düzen verilirken, en büyük eksiklik olan ışıklandırma da başarıyla yeni görüntüye uygulanmış. Elbette modern teknolojinin eseri olan malzeme ve teknikler sayesinde ısı yalıtımı konusunda da birçok iyileştirme yapıldığını da sanırız söylemeye gerek yok.
Şimdi artık evin iç kısımlarını gezmeye başlayabiliriz. Gördüğünüz merdivenler modernlikle antik tarzı karıştıran bir füzyon niteliğinde adeta. Sadece korkuluklara bakıp dahi bunu anlayabiliriz: Bir tarafta Antik çağlardan kalma bir ören yerini hatırlatan korkuluklar, diğer tarafta ise modern ve metalik bir korkuluk. Merdivenlerin sonundaki pencere ise boyutlarıyla doğal ışığın bolca içeri girmesine izin vererek aydınlatma konusunda mimarlara evin sahiplerine kolaylık sağlıyor.
Banyonun boyutları mütevazi ancak çok şık ve modern bir şekilde dizayn edilmiş. Koyu renk seramik duvarlarla açık kahverengi ahşaptan detaylar mükemmel bir kontrast uygulamasına işaret ediyor. Paradoksal görünse de sade ama ihtişamlı bir tasarım. Mekanın boyutlarının küçük olmasınn verebileceği negatif etki büyük sayılabilecek bir aynayla giderilmeye çalışılmış, ki çok doğru bir çözüm olduğunu söylemeliyiz.
Yazılarımızı düzenli takip edenler bizim açık alan uygulamasına olan hayranlığımızı da bilmekteler. Bu uygulamanın başarılı örneklerinden biriyle karşı karşıyayız. Bu kez tavan dışında neredeyse tüm alan ahşap olarak dekore edilmiş. Spot ışıklarıyla desteklenen başarılı aydınlatmanın sırrı ise geniş cam paneller hiç kuşkusuz. Mekanın en güzel süsü ve en başarılı ayrıntısı ise ortadaki şömine. Bir ailenin samimiyeti ve sıcaklığını anlatmada kullanılacak başarılı bir sembol olmanın dışında fonksiyonellik açısından da artıları var.
Ve son olarak evin dış mekanla bağlantısını görmekteyiz. Geniş sayılabilecek bahçeye hem mutfaktan hem de oturma odasında direk çıkışın bulunması, özellikle yaz ayları için bir hayli fonksiyonel görünüyor. Mutfağın ise göz alıcı parlaklığı ve modern tarzı daha ilk bakışta dikkatinizi çekmiştir diye tahmin ediyoruz.
Bugünkü ev tanıtım yazımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ancak villa tipi yapılara ve dönüşüm hikayelerine ilginiz devam ediyorsa ve bu yazıyı da beğendiyseniz, sizleri daha önce yine bu sitede yayınlanan ve ‘Eski bir evin inanılmaz dönüşümü’ başlığını talıyan yazımıza yönelendirmek istiyoruz.