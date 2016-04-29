Modern mimarinin zirvesinde göz alıcı bir villa

Ve son olarak evin dış mekanla bağlantısını görmekteyiz. Geniş sayılabilecek bahçeye hem mutfaktan hem de oturma odasında direk çıkışın bulunması, özellikle yaz ayları için bir hayli fonksiyonel görünüyor. Mutfağın ise göz alıcı parlaklığı ve modern tarzı daha ilk bakışta dikkatinizi çekmiştir diye tahmin ediyoruz.

Bugünkü ev tanıtım yazımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ancak villa tipi yapılara ve dönüşüm hikayelerine ilginiz devam ediyorsa ve bu yazıyı da beğendiyseniz, sizleri daha önce yine bu sitede yayınlanan ve ‘Eski bir evin inanılmaz dönüşümü’ başlığını talıyan yazımıza yönelendirmek istiyoruz.