Antalya'da bir dairenin rengarenk dönüşümü

Dairenin yenileme projesinin uygulamaya konmasından önceki hali, her yönüyle seksenler modasını yansıtan unsurlarla bezenmiş bir görüntüde. Tavan ve duvarların birleştiği noktadan odayı saran kartonpiyerler, balık sırtı desenindeki parkeler, mobilyalar, renkler, aksesuarlar ve diğer her şey, otuz yıl öncesinin trendlerini yansıtıyor. Evet, bir zamanlar hepimizin gözüne hoş görünen unsurlardı bunlar. Ama insan beğenisi de her şey gibi yıldan yıla, dönemden döneme değişiyor ve estetik zevklerimiz de yerinde saymıyor.