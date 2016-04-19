Antalya'da bir dairenin rengarenk dönüşümü

Apartman dairelerindeki kapsamlı dönüşüm projeleri genellikle oldukça zordur. Çok sayıda başka dairenin bulunduğu bir binada, diğer sakinleri rahatsız etmeden, binanın yapısal unsurlarına zarar vermeden, fazlaca kırıp dökmeden bir çalışma yapmak gerçekten meşakkatli bir iştir. Bununla birlikte dikkatli ve titiz bir çalışma ve her şeyden önemlisi de iyi bir planlama ile bu türden bir dönüşüm projesini en kısa sürede ve en yüksek verimle gerçekleştirmek, komşularınızdan tepki çekmeden yepyeni bir eve sahip olmanız mümkündür. Bu yazımızda ele aldığımız proje işte tam bu türden, isabetli ve şık olduğu kadar pratik ve hızlı bir dönüşümün kısa hikayesine gelin birlikte tanıklık edelim.