Antalya'da bir dairenin rengarenk dönüşümü

Apartman dairelerindeki kapsamlı dönüşüm projeleri genellikle oldukça zordur. Çok sayıda başka dairenin bulunduğu bir binada, diğer sakinleri rahatsız etmeden, binanın yapısal unsurlarına zarar vermeden, fazlaca kırıp dökmeden bir çalışma yapmak gerçekten meşakkatli bir iştir. Bununla birlikte dikkatli ve titiz bir çalışma ve her şeyden önemlisi de iyi bir planlama ile bu türden bir dönüşüm projesini en kısa sürede ve en yüksek verimle gerçekleştirmek, komşularınızdan tepki çekmeden yepyeni bir eve sahip olmanız mümkündür. Bu yazımızda ele aldığımız proje işte tam bu türden, isabetli ve şık olduğu kadar pratik ve hızlı bir dönüşümün kısa hikayesine gelin birlikte tanıklık edelim.
Ev Dekorasyonu Antalya firması tarafından gerçekleştirilen bu proje, bir dairenin tamamını kapsıyor. En küçük detayına kadar her unsur yenilenmiş ve bu süreçte de incelikli bir çalışma yapılmış. Evin eski haliyle yeni halini birbirinden ayırt etmek oldukça güç. Zira duvarlar dışında aynı kalan pek az şey var.
Yenilemeden sonra siyah beyaz renklerde şık ve havadar bir atmosfere kavuşan antre bölümü, ilginç portmantosu ve geleneksel formların modernize edilmiş bir desenini barındıran halısıyla da dikkat çekici bir görünümde.
Dairenin yenileme projesinin uygulamaya konmasından önceki hali, her yönüyle seksenler modasını yansıtan unsurlarla bezenmiş bir görüntüde. Tavan ve duvarların birleştiği noktadan odayı saran kartonpiyerler, balık sırtı desenindeki parkeler, mobilyalar, renkler, aksesuarlar ve diğer her şey, otuz yıl öncesinin trendlerini yansıtıyor. Evet, bir zamanlar hepimizin gözüne hoş görünen unsurlardı bunlar. Ama insan beğenisi de her şey gibi yıldan yıla, dönemden döneme değişiyor ve estetik zevklerimiz de yerinde saymıyor.
Yemek odası ve oturma odasının birleşiminden oluşan geniş yekpare salon, projenin uygulanıp tamamlanmasından sonra adeta sıfır bir dairenin salonunu andırıyor. Son derece modern bir tarzda döşenen oturma odası bölümünde koltuklardan başlayıp tüm diğer unsurlara yayılan renk cümbüşü de ayrıca dikkatlerden kaçmıyor. Gerek yemek masası ve sandalyelerinin olduğu bölümde, gerekse de oturma grubu ve televizyonun bulunduğu oturma odası bölümünde kullanılan bütün malzemeler, mobilya ve aksesuarlarda tercih edilen tarz tamamen günümüz modasını yansıtıyor. Tavanda gizlenmiş aydınlatmalar da yine son dönemde oldukça trend olan bir uygulama olarak dikkat çekiyor.
Çocuk odaları evlerimizin olmazsa olmazları arasında yer alır. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için büyük bir özenle ve hiçbir masraftan kaçınmadan hazırladığımız bu odalar, zamanla çocuklarımızın büyümesi ve sonrasında da üniversite yollarını düşüp evden uzaklaşmalarıyla işlevini kaybeder. Pek çok aile bu odaları çok fazla değiştirmek istemez, çocuklarının anılarını taze tutmak, eve her geldiklerinde odalarını tekrar görebilmelerini sağlamak isterler. Oysa koca bir odayı bu şekilde işlevsizleştirmek çok da iyi bir fikir değil. Doğru bir tasarımla çocuk odanızı yeniden kullanıma açabilirsiniz. Sömestr tatilinde sizi ziyarete gelen oğlunuz ya da kızınız da eminiz bu dönüşümden gayet memnun olacaktır.
Çocuk odası içindeki bütün mobilya ve aksesuarlarla birlikte baştan aşağı yenilenmiş. Hatta nispeten karanlık bir oda olmasından ötürü ikinci bir pencere açılarak iç hacmi olduğundan çok daha büyük görünür bir hale getirilmiş. Kontrast renklerde şık bir oturma grubuyla tamamlanan bu yeni oturma odası, açılır kapanır kanepelerle aynı zamanda son derece işlevsel bir misafir odası olarak kullanılmaya da hazır durumda.