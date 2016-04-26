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Sofistike zevklere hitap eden çağdaş bir konut tasarımı

Özlem K. Özlem K.
Un appartamento in centro, Mario Ferrara Mario Ferrara Modern Koridor, Hol & Merdivenler
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homify 360 sayfalarında Türkiye'den ve dünyanın dört bir yanından konut örneklerini sergiliyoruz. Mimarlık firmalarının, iç mimarlık ve dekorasyon firmalarının ya da bazen mimari fotoğrafçılık konusunda uzmanlaşmış fotoğraf sanatçılarının çalışmalarına yer verdiğimiz bu sayfamızda farklı zevklere hitap eden yüzlerce konut örneği yayınladık. Sayfamızın bugünkü konuğu İtalya'nın Caserta şehrinden modern bir konut. Fotoğraf sanatçısı Mario Ferrara tarafından yapılan muhteşem çekimler eşliğinde inceleyeceğimiz bu çağdaş iç tasarımlı konut evini dekore etmek isteyen okuyucularımız için de ilham verici detaylar ile dolu.

Enteresan bir yerleşim planına sahip mutfak

Un appartamento in centro, Mario Ferrara Mario Ferrara Modern Mutfak
Mario Ferrara

Mario Ferrara
Mario Ferrara
Mario Ferrara

Mutfağın oldukça sıra dışı bir yerleşim planı var. Dikdörtgen formundaki mekanın bir tarafında geniş bir sürgülü cam kapı yer alıyor. Dikdörtgenin dar olan dip kısmında boydan boya mutfak dolabı var ancak dolap yalnızca zemin üstünde yer alıyor, yani duvar olduğu gibi boş bırakılmış. Son bir – iki yılın en çok tutulan mutfak trendlerinin başında gelen bu akım, mutfakların geniş ve ferah görünmesini sağlıyor. Mutfağın ortasında  geniş bir ada ünite yer alıyor. Ada ünitenin bir yanında ankastre elektrikli ocak var, diğer yanında ise ahşap bir platform şeklinde dizayn edilmiş kahvaltı barı. kahvaltı barına sade bir tasarıma sahip siyah bar tabureleri eşlik ediyor. Mutfak dolabı olsun, ada ünite olsun, yapılan seçimler son derece sade ve modern; mekanın aydınlatması ise fevkalade kuvvetli. 

Konutun girişi

Un appartamento in centro, Mario Ferrara Mario Ferrara Modern Koridor, Hol & Merdivenler
Mario Ferrara

Mario Ferrara
Mario Ferrara
Mario Ferrara

Konutun sağlam, kaliteli bir dış kapısı var. Kapıdan içeri girdiğimizde bizi doğal ahşap zemin ve bembeyaz duvarlar karşılıyor. Koridor boyunca yer alan çerçeveli tablolar konutun genel atmosferi hakkında bize genel bir fikir veriyor: Sade, zarif, sofistike. Gelin koridoru alt fotoğrafta daha yakından inceleyelim…

Galeri şeklinde bir koridor

Un appartamento in centro, Mario Ferrara Mario Ferrara Modern Koridor, Hol & Merdivenler
Mario Ferrara

Mario Ferrara
Mario Ferrara
Mario Ferrara

Günümüz konutlarında koridorlar ölü alan gibi görülmekte ve mümkün olduğunca koridorsuz daireler tasarlanmaktadır. Koridor yerine tamamen farklı yerleşim planları yapılmakta ve genişçe holler koridorlara göre daha fazla tercih edilmektedir. Bu konu eski bir binada yer alıyor ve bu nedenle ince uzun, eski tip bir koridora sahip. Tadilat sırasında konutun bu özelliği korunmuş ve hatta daha da ön plana çıkarılacak şekilde, bu alan bir sanat galerisine dönüştürülmüş. 

Farklı koridor ve antre dekorasyon örnekleri için ’Koridor dekorasyonu üzerine yaratıcı fikirler’ başlıklı yazımıza göz atmayı unutmayın.

Yüksek tavanlı bir yaşam alanı

Un appartamento in centro, Mario Ferrara Mario Ferrara Modern Yemek Odası
Mario Ferrara

Mario Ferrara
Mario Ferrara
Mario Ferrara

Konutun salonu çoğu apartman dairesinde olduğu üzere, oturma odası ve yemek odasından oluşuyor. Konforlu bir koltuk takıma sahip olan oturma odasının köşesinde Amsterdam çıkışlı De Stijl sanat akımının öncülerinden tasarımcı Gerrit Rietveld'in ikonik tasarımı Kırmızı ve Mavi Sandalye'yi görmekteyiz. 

Yemek odasında ise cam tablalı modern bir yemek masası ve ona eşlik eden sade ve modern görünüşlü sandalyeler tercih edilmiş. Masanın başında ise İskoç tasarımcı Mackintosh'un ikonik tasarımı yüksek arkalı Hill House Sandalye'yi görmekteyiz.

Oturma odasının ve yemek odasının arasında ise enteresan tasarımıyla ahşap bir kitaplık yer alıyor. Aydınlatma elemanları yine ikonik tasarımlarıyla tanınan Flos markasından seçilmiş.

Retro detaylara sahip bir banyo

Un appartamento in centro, Mario Ferrara Mario Ferrara Modern Banyo
Mario Ferrara

Mario Ferrara
Mario Ferrara
Mario Ferrara

Konutun banyosu diğer mekanlarından oldukça farklı bir portre çiziyor. Genel olarak son derece sade ve keskin hatlara sahip tasarımlar barındıran odaların aksine banyo tam bir renk cümbüşü. Yetmişli yılları anımsatan desenler ve geometrik şekiller ile dekore edilmiş olan banyoda zemin seramikleri ve duş alanının duvarını süsleyen seramikler dikkat çekici. 

Ahşap evin doğallığı ve şık dekorasyonu
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