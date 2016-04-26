Sofistike zevklere hitap eden çağdaş bir konut tasarımı

Konutun salonu çoğu apartman dairesinde olduğu üzere, oturma odası ve yemek odasından oluşuyor. Konforlu bir koltuk takıma sahip olan oturma odasının köşesinde Amsterdam çıkışlı De Stijl sanat akımının öncülerinden tasarımcı Gerrit Rietveld'in ikonik tasarımı Kırmızı ve Mavi Sandalye'yi görmekteyiz.

Yemek odasında ise cam tablalı modern bir yemek masası ve ona eşlik eden sade ve modern görünüşlü sandalyeler tercih edilmiş. Masanın başında ise İskoç tasarımcı Mackintosh'un ikonik tasarımı yüksek arkalı Hill House Sandalye'yi görmekteyiz.

Oturma odasının ve yemek odasının arasında ise enteresan tasarımıyla ahşap bir kitaplık yer alıyor. Aydınlatma elemanları yine ikonik tasarımlarıyla tanınan Flos markasından seçilmiş.