Dekorasyonda beyaz renk kullanımına 7 göz alıcı örnek

Ev dekorasyonunda en çok kullanılan ama bir o kadar da çekinilen renktir beyaz. Birçok insan çabuk kirlenmesini ya da kiri belli etmesini bahane ederek beyaz renkten uzak durur. Oysa ki diğer bütün renkler de beyaz kadar kirlenir ve daha kötüsü kiri belli etmeyen renkler hiç de hijyenik olmayan ortamlar yaratır. Bu yazımızda size, dekorasyonlarda beyaz rengin avantajlarını anlatarak ön yargılarınızı yıkmayı planlıyoruz. Bembeyaz bir dekorasyona sahip olmak istiyorsanız ve aklınızda soru işaretleri varsa bu yazı fikirlerinizi netleştirmenize yardımcı olabilir. Birbirinden güzel 7 farklı beyaz dekorasyon ile birlikte vereceğimiz fikirler ilham kaynağınız olabilir. Huzurun ve ferahlığın rengi olan beyaz sayesinde, küçük odaların bile muhteşem dekorasyonlara büründüğünü görebilirsiniz.
Dekorasyonların bir başka kurtarıcı rengi olan sarı hakkında dekorasyon önerileri bulmak için “Ev dekorasyonunda sarı rengin en güzel uygulamaları” başlıklı yazımıza da bir göz atmanızı tavsiye ediyoruz. Böylece yazın en etkili iki rengi hakkında muhteşem fikir ve öneriler edinmiş olacaksınız.
Beyaz renk ile dekorasyon denince aklınıza sadece tek bir renkten oluşan sıkıcı bir dekorasyon gelmesin. Diğer bütün renkler gibi beyazın da birçok tonu vardır ve özellikle gri ile oluşturulan monokromatik renk dengesi oldukça başarılı sonuçlar veriyor. Bu dekorasyonda kireç beyazı ile boyanmış duvarlara beyaz ahşap zemin ile eşlik edilmiş. Rakı beyazı aydınlatmalar, beyaz tül perdeler ve beyaz lake masa sandalye takımı ile oluşturulan dekorasyona gri bir koltuk takımı eklenmiş. Yerde kullanılan desenli kilimde de yine beyazın farklı bir tonunu görebilirsiniz. Bütün bu beyaz ögeler sayesinde alabildiğine ferah ve şık bir dekorasyon oluşturulmuş.
Beyaz rengi dilediğiniz bütün renkler ile birlikte kullanabilirsiniz. Öyle ki bir rengin birkaç farklı tonu ile oluşturulan monokromatik renk takımlarına, hangi renk olursa olsun, beyazı da rahatlıkla ekleyebilirsiniz. Bu dekorasyonda beyazın, antrasit ve krem tonları ile kombine edildiğini görebilirsiniz. Renk kartelasına bakarken hiç aklınıza gelmeyecek renkler bile beyaz ile harika kombinasyonlar oluşturabilir. Ayrıca siyah ve beyaz ikilisine dileğiniz bir canlı rengi ekleyerek bir renk üçlüsü oluşturabilirsiniz ki bu yöntem en popüler renk üçlüsü oluşturma yöntemidir.
Beyaz renk için ferahlığın rengi denmesinin çok etkili bir nedeni var. Beyaz diğer bütün renkler arasında ışığı en iyi yansıtan renktir. Bir ortamda bulunan ışık ne kadar çok yüzeyden yansırsa ortam o kadar ferah ve aydınlık görünür. Tam da bu nedenle beyaz renk ferah ve aydınlık bir ortam oluşturmanın en ideal yoludur. Odalarınızda beyaz renge ne kadar yer verirseniz dekorasyonlarınızı o kadar ferahlatmış olursunuz. Bu dekorasyonda açık renk fon ile beyaz koltuk ve halının oluşturduğu kusursuz ferahlığı rahatlıkla görebilirsiniz.
Hazır ışığı yansıtma özelliğinden ve ferahlıktan bahsetmişken kullanıldığı alanları olduğundan daha geniş göstermesinden de bahsedelim. Ortam ne kadar ferah bir görüntüye sahip olursa o kadar geniş hissedilir. Bu nedenle küçük mekanları daha geniş göstermenin en ideal yolu beyaz bir dekorasyon ve cam – ayna gibi yansıtıcı yüzeylerdir.
Hangi dekorasyon stiline bakarsanız bakın beyaz rengin ana unsur olarak kullanıldığına rastlayabilirsiniz. Bütün dekorasyon stillerinde beyaz renge yer vardır. Bu nedenle ev dekorasyonunda beyazdan daha popüler bir renk bulamazsınız.
Gelelim beyazın çabuk kirlendiği efsanesine. Aslında kirlenme renklere bağlı değildir. Bütün renkler aynı şekilde kirlenir ama beyaz kiri çok daha çabuk belli eder aslında bu bir dezavantaj değil aksine bir avantaj gibi düşünülmelidir çünkü kiri fark etmemek kirlenmenin kalıcı olmasına neden olur. Beyaz rengin özellikle tekstil ürünlerinde daha zor temizlenmesinden yakınılır oysa ki kimyasal temizleyicilerden diğer renklere göre daha az zarar gördüğünden temizliği de pek zor sayılmaz. Üstelik son dönem teknolojisinde özellikle ev dekorasyonu için birçok yeni yöntem geliştiriliyor. Kir tutmayan duvarlar, leke tutmayan koltuk döşemeleri sayesinde artık beyaz rengi de korkmadan kullanabilirsiniz. Özellikle banyo ve mutfak gibi hijyeni önem taşıyan alanlarda beyaz renk vazgeçilmezdir. Buun Motto adlı mimarlık firması tarafından tasarlanmış bu ferah banyo beyazın bütün avantajlarını taşıyor.
Konuklarınızı karşıladığınız alan olan hol ve giriş ne kadar ferah görünürse evinizle ilgili ilk izlenim de o kadar sıcak ve olumlu olacaktır. Bunu sağlamak için böylesine aydınlık ve pırıl pırıl bir antrenizin olmasını istemez miydiniz? O halde dekorasyonda beyaz renk ile tanışma vaktiniz gelmiş demektir.