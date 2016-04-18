Dekorasyonda beyaz renk kullanımına 7 göz alıcı örnek

Ev dekorasyonunda en çok kullanılan ama bir o kadar da çekinilen renktir beyaz. Birçok insan çabuk kirlenmesini ya da kiri belli etmesini bahane ederek beyaz renkten uzak durur. Oysa ki diğer bütün renkler de beyaz kadar kirlenir ve daha kötüsü kiri belli etmeyen renkler hiç de hijyenik olmayan ortamlar yaratır. Bu yazımızda size, dekorasyonlarda beyaz rengin avantajlarını anlatarak ön yargılarınızı yıkmayı planlıyoruz. Bembeyaz bir dekorasyona sahip olmak istiyorsanız ve aklınızda soru işaretleri varsa bu yazı fikirlerinizi netleştirmenize yardımcı olabilir. Birbirinden güzel 7 farklı beyaz dekorasyon ile birlikte vereceğimiz fikirler ilham kaynağınız olabilir. Huzurun ve ferahlığın rengi olan beyaz sayesinde, küçük odaların bile muhteşem dekorasyonlara büründüğünü görebilirsiniz.

Dekorasyonların bir başka kurtarıcı rengi olan sarı hakkında dekorasyon önerileri bulmak için “Ev dekorasyonunda sarı rengin en güzel uygulamaları” başlıklı yazımıza da bir göz atmanızı tavsiye ediyoruz. Böylece yazın en etkili iki rengi hakkında muhteşem fikir ve öneriler edinmiş olacaksınız.