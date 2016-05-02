Ormanın derinliğinde gizemli bir barınak

Çocukken izlediğimiz filmlerden bilinç altımıza kazınan ormanın derininde bir barınak varsa ya korkutucu olaylar cereyan edecektir yada bu barınak terk edilmiş bir barınaktır. Bu düşüncelerin aslında yanlış olduğunu Avustralya'nın Melbourne şehrinde Yarra Valley bölgesinin güney doğusunda yer alan ormanın içindeki dışı eski bir barınağı andıran ancak içi modern bir şekilde dekore edilerek estetik, şık ve zarif bir yaşam alanına dönüştürülen bu barınak gösteriyor. Ormanın çok içinde yer almasına rağmen adeta saklı bir cennet gibi ağaçların arasında gizlenen, huzur ve mutluluk bulabileceğiniz bu barınağı homify farkı ile görebileceksiniz. Bakir bir ormanın kalbine doğal ağaçlar kullanılarak yapılan ve enerjisini kendi üreten bu barınakta zaman geçirmek ve gecelemek sizleri huzurlu ve mutlu bir sabaha uyandıracağı gibi, modern bir yaşam alanı içinde bir ormanda kalma duygusunu da yaşatacaktır. Bir villa da bulabileceğiniz lüks, konfor, estetik, cazibe ve huzur duygusunun tamamı bu orman barınağında sizlere sunuluyor.
16 hektarlık bir orman içinde kurulu olan bu barınak, şehrin çok dışında ve orman içine gizlenmiş. Macera sevenler için orman yürüyüşü sonrasında ormanda konaklama fırsatı sunduğu gibi, yemyeşil çevresi ile geniş bir faaliyet yelpazesi sunuyor. Yakınında yer alan su birikintisi ve dere sayesinde balık avı ve yüzme şansını da sunduğu için şehrin gürültüsü ve stresinden bıkanlara adeta şehirden kaçacakları bir cennet imkanı sunuyor. Tamamen ormanın doğal ağaçlarından inşa edildiği içinde doğa ile iç içe olma şansını sizlere sunuyor.
Bu barınak yakından incelendiğinde bir bungalov evini andırsa da görsel açıdan eşsiz görsellikleri bulunan bir orman evi gibi dekore edilmiş.Bu orman evi, verandası, dinlenme alanı, üst katı ve geniş cam duvarları ile yaz kış size ormanın bağrında bir yaşam sunuyor. Verandasının ahşap olmasının doğallığı karşısında afallasanızda da barınağın görsel açıdan muhteşem olması ağzınızın açık kalmasına neden oluyor.
Yarra Valley bölgesi şarapları ile meşhur bir bölge olduğu için bu barınakta kalmaya gelenler şömine başında, ormanın kalbinde şarap içme keyfi yaşayabiliyor. barınağın dışı eski gibi görünse de iç kısmı modern bir ev gibi dekore edildiğinden lüks ve huzur bir arada yaşayabiliyorsunuz. Tamamen doğal ağaç ve doğal taşlardan inşa edilmiş olan bu barınak da lüks, şatafat ve huzuru bir arada yaşarken doğal bir yaşamın da parçası oluyorsunuz.
Barınağın yatak odası romantik bir yatak odası şeklinde düzenlenmiş. Minimalist tarzda dekore edilerek havalandırmasının kolay olması açısından üçgen pencereler yapılmış ve barınak doğal bir havalandırma sayesinde sürekli taze havanın bulunduğu bir alan haline getirilmiş. Yatak odası içerisinde tamamen ahşap ve ağaç kullanılmış, basit bir kaç yatak odası mobilyası ile dekorasyon tamamlanmış.
barınağın orijinal bir şöminesi olduğu için çok sıcak ve samimim bir havası var. Salon olarak düzenlenmiş alanda siyah deri bir kanepe ve küçük boy ahşap bir orta masa ile bu alan oldukça çekici ve samimi bir salon haline getirilmiş. Şöminenin olduğu alan mecburi olarak ahşap yerine doğal tuğlalardan yapılmış ve barınağın doğallığı korunarak sıcaklığı bozulmamış.