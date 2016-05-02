Ormanın derinliğinde gizemli bir barınak

Çocukken izlediğimiz filmlerden bilinç altımıza kazınan ormanın derininde bir barınak varsa ya korkutucu olaylar cereyan edecektir yada bu barınak terk edilmiş bir barınaktır. Bu düşüncelerin aslında yanlış olduğunu Avustralya'nın Melbourne şehrinde Yarra Valley bölgesinin güney doğusunda yer alan ormanın içindeki dışı eski bir barınağı andıran ancak içi modern bir şekilde dekore edilerek estetik, şık ve zarif bir yaşam alanına dönüştürülen bu barınak gösteriyor. Ormanın çok içinde yer almasına rağmen adeta saklı bir cennet gibi ağaçların arasında gizlenen, huzur ve mutluluk bulabileceğiniz bu barınağı homify farkı ile görebileceksiniz. Bakir bir ormanın kalbine doğal ağaçlar kullanılarak yapılan ve enerjisini kendi üreten bu barınakta zaman geçirmek ve gecelemek sizleri huzurlu ve mutlu bir sabaha uyandıracağı gibi, modern bir yaşam alanı içinde bir ormanda kalma duygusunu da yaşatacaktır. Bir villa da bulabileceğiniz lüks, konfor, estetik, cazibe ve huzur duygusunun tamamı bu orman barınağında sizlere sunuluyor.