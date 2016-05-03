Çiftlik evinin zarafeti ve doğallığı

Hepimiz bir çiftlik evi sahibi olmayı ve bu çiftlik evini istediğimiz gibi dekore ederek keyfimizce bir hayat sürmeyi hayal ederiz. Bu hayale ancak bir avuç insan ulaşır ve istedikleri bu hayatı gerçekleştirirler. Çiftlik evleri; içerisinde geniş binaların yer aldığı, hayvan ağılları ve kümesler ile birlikte yeşil bitkilerin ve çok yıllık ağaçların bulunduğu geniş bir arazi üzerine kuruludur. Bu kadar geniş bir arazi üzerine kurulu bir çiftlik evinin dekorasyonu ve çevre düzenlemesi oldukça zor ve meşakkatlidir. Homify bu kadar zor ve meşakkatli olmasına rağmen estetik ve ferah bir şekilde dekore edilmiş eski ama modern bir çiftlik evini incelemek üzere sizleri İtalya'ya götürüyor. Bu çiftlik evi, birbirinden bağımsız binalar oluşan, eski taş evlerden oluşuyor. Beşik çatısı ve çatı kaplaması ile türünün nadir örneklerinden olan, mimari yapısını incelediğinizde geleneksel bir çiftlik evi olarak inşa edildiğini, çevre düzenlemesinin binalar ile uyumlu olması için doğal taşların kullanıldığı estetik açıdan muhteşem bir görselliğe sahip, stres ve gürültüden uzak kalabileceğiniz bu çiftlik evini daha detaylı ve yakından inceleyelim.