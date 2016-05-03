현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Çiftlik evinin zarafeti ve doğallığı

ümit atdağ ümit atdağ
Cottage Garden, Cheshire, Barnes Walker Ltd Barnes Walker Ltd Rustik Bahçe
Loading admin actions …

Hepimiz bir çiftlik evi sahibi olmayı ve bu çiftlik evini istediğimiz gibi dekore ederek keyfimizce bir hayat sürmeyi hayal ederiz. Bu hayale ancak bir avuç insan ulaşır ve istedikleri bu hayatı gerçekleştirirler. Çiftlik evleri; içerisinde geniş binaların yer aldığı, hayvan ağılları ve kümesler ile birlikte yeşil bitkilerin ve çok yıllık ağaçların bulunduğu geniş bir arazi üzerine kuruludur. Bu kadar geniş bir arazi üzerine kurulu bir çiftlik evinin dekorasyonu ve çevre düzenlemesi oldukça zor ve meşakkatlidir. Homify bu kadar zor ve meşakkatli olmasına rağmen estetik ve ferah bir şekilde dekore edilmiş eski ama modern bir çiftlik evini incelemek üzere sizleri İtalya'ya götürüyor. Bu çiftlik evi,  birbirinden bağımsız binalar oluşan, eski taş evlerden oluşuyor.  Beşik çatısı  ve çatı kaplaması ile türünün nadir örneklerinden olan, mimari yapısını incelediğinizde geleneksel bir çiftlik evi olarak inşa edildiğini, çevre düzenlemesinin binalar ile uyumlu olması için  doğal taşların kullanıldığı estetik açıdan muhteşem bir görselliğe sahip, stres ve gürültüden uzak kalabileceğiniz bu çiftlik evini daha detaylı ve yakından inceleyelim.

Ön avlu

​Driveway Barnes Walker Ltd Rustik Bahçe
Barnes Walker Ltd

​Driveway

Barnes Walker Ltd
Barnes Walker Ltd
Barnes Walker Ltd

Çiftliğin ana giriş kapısından itibaren binalara doğru yol aldığınızda ön avlu ile karşılaşıyorsunuz. Büyük şehirlerin tarihi meydanları gibi dekore edilmiş olan bu alan, küp taşlar kullanılarak arnavut kaldırımına yakın bir görüntüde dekore edilmiş. Geniş bahçe ve yeşil alanların arasında estetik olarak bir meydan görüntüsünü arındıran bu avlu, çiftlik sahiplerinin çocuklarının oyun oynayabileceği, düğün, nişan gibi organizasyonların yapılabileceği müsait bir alan olarak da kullanılabilir.

Binalar arası geçiş alanı

Steps up to the garden from the drive Barnes Walker Ltd Rustik Bahçe
Barnes Walker Ltd

Steps up to the garden from the drive

Barnes Walker Ltd
Barnes Walker Ltd
Barnes Walker Ltd

Çiftlik evinde yer alan binaları dolaşabilmek için binalar arasında geçiş yapmanız gerekiyor. Binalar arası geçiş alanı Babil'in asma bahçeleri kadar güzel, estetik ve görsel olarak düzenlenmiş. Taş kaldırım basamaklar ve bu basamakların kenarlarına yapılan çevre düzenlemesi  bu alanın görsel açıdan bahçenin en güzel alanı haline getirmiş.

Tarihi kuyu

Well Barnes Walker Ltd Rustik Bahçe
Barnes Walker Ltd

Well

Barnes Walker Ltd
Barnes Walker Ltd
Barnes Walker Ltd

Binalar arasında yer alan ve çok güzel bir şekilde dekore edilen bu alanda bir adet eski ve kullanılmayan ancak hala çalışır vaziyette olan bir kuyu yer alıyor. Kuyu hem özgünlüğü ve tarihi dokusunun bozulmamış olması ile hem de bahçe içinde bir kuyu konsepti ile bahçeye hem zenginlik katmış hem de farklı bir bahçe düzenlemesi yapılmasını sağlamış. Kuyu içinde su bulunduğundan üzeri bir plaka ile kapatılarak güvenlik tedbiri alınmış.

Dış cephe estetiği

English cottage garden style planting and hard materials Barnes Walker Ltd Rustik Bahçe
Barnes Walker Ltd

English cottage garden style planting and hard materials

Barnes Walker Ltd
Barnes Walker Ltd
Barnes Walker Ltd

Binaların tarihi  öneminin olması ve geleneksel çiftlik evi şeklinde inşa edilmesi dış cephenin uzaktan bakıldığında çok estetik görünmesini sağlıyor. Özellikle bahçe içerisinde yer alması ve doğal bir bahçe peyzajına sahip olması ile dış cephe insanı kendine hayran bırakıyor. Taş bina olması ile özgün bir doğallığa sahip olması da estetik açıdan kusursuz bir bina olmasını sağlamış.

Arka bahçe

Rear garden patio with climbers Barnes Walker Ltd Rustik Bahçe
Barnes Walker Ltd

Rear garden patio with climbers

Barnes Walker Ltd
Barnes Walker Ltd
Barnes Walker Ltd

Binaların arkasında yer alan bölüm arka bahçe şeklinde düzenlenerek bu alan akşam yemeklerinin yenileceği, ailecek vakit geçirilecek ve bahar aylarında güneşin tadının çıkarılacağı bir oturum alanı şeklinde düzenlenmiş. Taş  kullanılarak düz bir oturum alanı düzenlenmiş ve estetik açıdan dekorasyon kusursuz tamamlanmış.

Doğallık ve estetik

Rear Garden Barnes Walker Ltd Rustik Bahçe
Barnes Walker Ltd

Rear Garden

Barnes Walker Ltd
Barnes Walker Ltd
Barnes Walker Ltd

Arka bahçe içinde yer alan oturum alanı ve bahçenin görsel, estetik olarak düzenlenmesi ile ortaya  bu muhteşem fotoğraf çıkmış. Ahşap bir masa ve sandalye takımının yanında renkli çiçeklerin kullanıldığı bahçe peyzajı ile arka bahçe cennetten bir köşe olarak düzenlenmiş.

Türkiye'den gözlerinizi alamayacağınız 10 antre
Bu çiftlik evi projesini siz nasıl buldunuz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler