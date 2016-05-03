Çiftlik evinin zarafeti ve doğallığı

Hepimiz bir çiftlik evi sahibi olmayı ve bu çiftlik evini istediğimiz gibi dekore ederek keyfimizce bir hayat sürmeyi hayal ederiz. Bu hayale ancak bir avuç insan ulaşır ve istedikleri bu hayatı gerçekleştirirler. Çiftlik evleri; içerisinde geniş binaların yer aldığı, hayvan ağılları ve kümesler ile birlikte yeşil bitkilerin ve çok yıllık ağaçların bulunduğu geniş bir arazi üzerine kuruludur. Bu kadar geniş bir arazi üzerine kurulu bir çiftlik evinin dekorasyonu ve çevre düzenlemesi oldukça zor ve meşakkatlidir. Homify bu kadar zor ve meşakkatli olmasına rağmen estetik ve ferah bir şekilde dekore edilmiş eski ama modern bir çiftlik evini incelemek üzere sizleri İtalya'ya götürüyor. Bu çiftlik evi, birbirinden bağımsız binalar oluşan, eski taş evlerden oluşuyor. Beşik çatısı ve çatı kaplaması ile türünün nadir örneklerinden olan, mimari yapısını incelediğinizde geleneksel bir çiftlik evi olarak inşa edildiğini, çevre düzenlemesinin binalar ile uyumlu olması için doğal taşların kullanıldığı estetik açıdan muhteşem bir görselliğe sahip, stres ve gürültüden uzak kalabileceğiniz bu çiftlik evini daha detaylı ve yakından inceleyelim.
Çiftliğin ana giriş kapısından itibaren binalara doğru yol aldığınızda ön avlu ile karşılaşıyorsunuz. Büyük şehirlerin tarihi meydanları gibi dekore edilmiş olan bu alan, küp taşlar kullanılarak arnavut kaldırımına yakın bir görüntüde dekore edilmiş. Geniş bahçe ve yeşil alanların arasında estetik olarak bir meydan görüntüsünü arındıran bu avlu, çiftlik sahiplerinin çocuklarının oyun oynayabileceği, düğün, nişan gibi organizasyonların yapılabileceği müsait bir alan olarak da kullanılabilir.
Çiftlik evinde yer alan binaları dolaşabilmek için binalar arasında geçiş yapmanız gerekiyor. Binalar arası geçiş alanı Babil'in asma bahçeleri kadar güzel, estetik ve görsel olarak düzenlenmiş. Taş kaldırım basamaklar ve bu basamakların kenarlarına yapılan çevre düzenlemesi bu alanın görsel açıdan bahçenin en güzel alanı haline getirmiş.
Binalar arasında yer alan ve çok güzel bir şekilde dekore edilen bu alanda bir adet eski ve kullanılmayan ancak hala çalışır vaziyette olan bir kuyu yer alıyor. Kuyu hem özgünlüğü ve tarihi dokusunun bozulmamış olması ile hem de bahçe içinde bir kuyu konsepti ile bahçeye hem zenginlik katmış hem de farklı bir bahçe düzenlemesi yapılmasını sağlamış. Kuyu içinde su bulunduğundan üzeri bir plaka ile kapatılarak güvenlik tedbiri alınmış.
Binaların tarihi öneminin olması ve geleneksel çiftlik evi şeklinde inşa edilmesi dış cephenin uzaktan bakıldığında çok estetik görünmesini sağlıyor. Özellikle bahçe içerisinde yer alması ve doğal bir bahçe peyzajına sahip olması ile dış cephe insanı kendine hayran bırakıyor. Taş bina olması ile özgün bir doğallığa sahip olması da estetik açıdan kusursuz bir bina olmasını sağlamış.
Binaların arkasında yer alan bölüm arka bahçe şeklinde düzenlenerek bu alan akşam yemeklerinin yenileceği, ailecek vakit geçirilecek ve bahar aylarında güneşin tadının çıkarılacağı bir oturum alanı şeklinde düzenlenmiş. Taş kullanılarak düz bir oturum alanı düzenlenmiş ve estetik açıdan dekorasyon kusursuz tamamlanmış.
Arka bahçe içinde yer alan oturum alanı ve bahçenin görsel, estetik olarak düzenlenmesi ile ortaya bu muhteşem fotoğraf çıkmış. Ahşap bir masa ve sandalye takımının yanında renkli çiçeklerin kullanıldığı bahçe peyzajı ile arka bahçe cennetten bir köşe olarak düzenlenmiş.