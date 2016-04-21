Çocuklu genç bir çiftin hayali gerçekleşiyor

Mutfağın dönüşümden sonraki halinin eski görünümüyle en ufak bir ilgisi yok. Adeta yepyeni bir odaya girmiş gibi oluyoruz. İlk olarak mutfak dolapları yenilenmiş ve siyah beyaz kontrastı ile modernize edilmiş. Mutfak fayansları için sade beyaz taşlar kullanılmış. Dolapların karşısında darmadağın malzeme yığını için ek depolama alanları eklenmiş. Aynı zamanda mutfak masasının konacağı yer mutfağın kalanından ayrıştırılacak kendi başına bir dekoratif bir köşeye dönüştürülmüş. Bu alan için seçilen tuğla taşlar, dekoratif resimler ve oturma bankı tercihiyle adeta mutfak içinde yepyeni ve şık bir ortam meydana getirilmiş. Yine yemek köşesinin aydınlatması son derece göz alıcı. Son olarak kiler görünümündeki yerin kapısı da daha modern ve kapalı bir model kapıyla yenilenmiş.