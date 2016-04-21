Çocuklu genç bir çiftin hayali gerçekleşiyor

Bugün sizi alıp Güney Kore'nin Changwon kentinde eski bir daireye götürüyoruz. Eski eşyalar içinde darmadağın haldeki bu daireyi And Company Şirketi yeniden dönüştürerek küçük çocuklu genç bir çift için modern, estetik ve ideal bir ev haline getirdi. İki yatak odası, banyo, mutfak ve çalışma odasından ibaret daire küçük bir alana sahip olmasına rağmen en iyi şekilde dekore edilerek küçük şirin bir yuvaya dönüştürüldü.
Değişim öncesi çekilmiş fotoğraftan da anlaşıldığı üzere mutfağın eski hali oldukça yıpranmış ve darmadağınık görünüyor. Yetersiz depolama yüzünden gıda malzemeleri üst üste oraya buraya yığılmış. Mutfak dolapları bir hayli eski moda. Kiler gibi kullanılan camlı alanın kapısı renk ve model olarak mutfak tasarımıyla uyumsuz. Kısacası mutfak deyim yerindeyse iş yapılamaz halde. Dolayısıyla ev sahiplinin acilen bir değişikliğe ihtiyaçları var. Darmadağın duran malzemeler ve depolama için yer eksikliğinin yanı sıra antika parçalar mutfağı daha da eski ve kasvetli göstermiş.
Mutfağın dönüşümden sonraki halinin eski görünümüyle en ufak bir ilgisi yok. Adeta yepyeni bir odaya girmiş gibi oluyoruz. İlk olarak mutfak dolapları yenilenmiş ve siyah beyaz kontrastı ile modernize edilmiş. Mutfak fayansları için sade beyaz taşlar kullanılmış. Dolapların karşısında darmadağın malzeme yığını için ek depolama alanları eklenmiş. Aynı zamanda mutfak masasının konacağı yer mutfağın kalanından ayrıştırılacak kendi başına bir dekoratif bir köşeye dönüştürülmüş. Bu alan için seçilen tuğla taşlar, dekoratif resimler ve oturma bankı tercihiyle adeta mutfak içinde yepyeni ve şık bir ortam meydana getirilmiş. Yine yemek köşesinin aydınlatması son derece göz alıcı. Son olarak kiler görünümündeki yerin kapısı da daha modern ve kapalı bir model kapıyla yenilenmiş.
Bir evin imajını ne iyi gösteren yerlerden birisi giriştir. Evin eski halinde giriş kısmı oldukça sönük görünüyor.
Dairenin giriş koridoru bir hayli küçük olup doğrudan oturma odasına bağlanıyor. Ancak küçük olması estetik olmayacağı anlamına gelmez. Evin kapısı, duvarları ve renkleri tamamen değiştirilerek girişe yepyeni bir görünüm kazandırılıyor.
Tavan aydınlatmasıyla göz alıcı hale gelen salonda ahşap malzemenin bolca kullanıldığını görüyoruz. Bununla beraber tamamen renksiz değil. Ortada bulunan mor ikili koltuk geyik desenli minderiyle esprili hale gelmiş. Kütük parçasını andıran sehpa modern odaya rustik esintiler katmış. Halı kullanılmayarak yine ahşap zemin tercih edilmiş.
Oturma odasının ilk karesine dikkatli bakarsanız kanepenin ardında gizlenmiş bir çalışma alanı görecektiniz. Bir duvar boyunca ilerleyen dar ama uzun tahta parçası çalışma masasıyla birlikte aynı zamanda kitaplık işlevi de görmüş. Bu alan için bir nevi müzik bölümü de diyebiliriz. Hemen solda bir gitar ve notalar görünüyor. Görünmeyen sağ kısımda ise bir org mevcut. Müzikseverler için hoş bir dekorasyon diyebiliriz.
Çocuk odasında minik bir köşe oyun evine dönüştürülerek çocukların bayılacağı bir alana dönüştürülmüş. Merdivenle çıkılan kısım aynı zamanda bir yatak.
Oyun evinin alt katına girince bir oturma bankıyla mini kitaplık görüyoruz. Aynı zamanda minikler için bir sığınak işlevi gören oyun evine çocukların bayılacağına eminiz.
Dönüşümden önce giysi odası bir hayli perişan görünüyor. Giysiler açıkta duran askılarla ortama daha da karışık bir manzara çiziyordu.
Yenilenmiş giysi odasında mevcut alan tamamen dolaplar ve raflarla doldurularak tüm kıyafetlerin düzenli bir şekilde depolanması sağlandı.
Eski banyo dizaynı resimde de göreceğiniz üzere oldukça eski ve yıpranmış parçalardan oluşmakta.
Yenilenmiş banyoda lavabo ve klozet değiştirilerek küvet yerine modern bir duş eklendi.
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