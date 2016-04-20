Tahmin edemeyeceğiniz kadar küçük doğa dostu bir ev

Herkes bir yazlığa sahip olmak ister. Ancak ikinci bir konut satın almak pahalı bir girişim olduğu için herkes bu şansa sahip değildir. Yazlık ev deyince insanların aklına geniş ve deniz manzaralı büyük evler gelebilir. Oysa doğa içerisinde küçük bir ev de tatillerinizi geçirmek ideal olabilir. Bugün size tanıtacağımız projenin adı MicroHouse, toplam 35 metrekarelik bir alandan oluşan ve doğal peyzaj içerisinde kendiliğinden uyum sağlayacak şekilde tasarlanmış bir ev olup bilhassa şehir hayatının keşmekeşinden bunalmışlar için bir alternatif sunuyor. Bu proje sadeliği ile minimalizmden güç alırken aynı zamanda sizi çok masrafa sokmayacak harika bir yazlık ev. Şimdi bu şirin yapı içerisinde bir tur atıp daha yakından inceleyelim.
Bu heyecan verici projenin arkasındaki isim 3D – Arch şirketi işe koyulurken daha az atık üreten, çevre dostu bir mini bir konut inşa etmeyi amaçlamış. Yapının ilgi çekici birçok detayı olmasında rağmen sadelik binanın kalbinde yer alıyor diyebiliriz. Basit bir küp üzerine bir üçgen şeklinin binmesiyle dairenin iskeleti meydana geliyor. Bu minimalist tasarım mimarların hedeflediği bir sadelik içermekle birlikte aynı zaman oldukça çağdaş görünüyor.
Üç ana husus üzerinde duruldu projede: birincisi basitlik, ikincisi çevresel sürdürülebilirlik, üçüncü olarak da uygulama maliyetine oranla kalite sunmak. Ortaya çıkan minimal ve işlevsel daireye bakınca mimarların her bir kategoride yüksek bir not kazandığı rahatlıkla söylenebilir. Ek olarak çevresel sürdürülebilirlik etkisi önemlidir. Ev akışkan çizgileri ile güçlü bir karaktere sahip olup çevresindeki manzarayı taklit ederek doğal hayatın ritmine uyum sağlar. Çatı bitiminden itibaren dış cephe karaçam malzemesinden yapılma panellerle kaplı olsa da binan ana malzemesi brüt betondur. Ahşap panel kullanılmasının sebebi çevre ile uyum yakalamaktır. Çatıda ise daha karışık paneller kullanılarak enerji üretimi amaçlanmıştır.
Projenin amaçlarından biri de var olan küçük alanı olabilecek en doğru şekilde dizayn etmekti. Böylece mutfak, oturma odası ve diğer sosyal bölümler için eşit, fonksiyonel ve konforlu bir alan yaratıldı. Burada hedef özünde küçük bir alanda mutlu ve yaşanılabilir bir mekan sunabilmek. Evin 25 metrekarelik olan zemin katında oturması, banyo, yemek odası ve mutfak bir arada bulunuyor. Bu bilgiden sonra ortaya çıkan işin hakkını teslim etmek gerekir, gerçekten etkileyici. Ve buna rağmen fotoğraflara baktığımızda hiç de çok küçük veya dar görünmüyor mekan. Aksine şehir hayatından bunalıp nefes almak için ideal ve konforlu bir alan.
Evin dış cephesi her ne kadar karaçam plakalarıyla kaplı da olsa iç mekan metalden yapılmadır. Dış yapının doğal görünümüne karşın iç kısmın modern tarzı ilginç bir tezatlık oluşturuyor. Mekana bu açıdan bakıldığında ortada oturma odası, sağda mutfak, solda ise kitaplık köşesini görürüz. Bu köşenin ayrı bir işlevi var, ona daha sonra geleceğiz. Sonuç olarak bu mekan kapısız ve duvarsız açık planlı bir yaşam alanına dönüştürülmüş ve böylelikle her bir alan işlevine göre ayrılarak gereken hizmeti sağlamıştır.
Şimdi kitaplığın bulunduğu köşesi daha yakından görüyoruz. Ahşap malzemeden yapılma kompakt kitaplık aynı zamanda merdiven işlevi görüyor. Bu merdivenler sayesinde doğrudan çatı katına ulaşılabiliyor. Kitaplığın yanındaki beyaz kapı ise banyoya açılıyor.
Bu dairenin bir de çatı katı olduğunu belirtmiştik. Yalnızca 10 metrekare genişliğinde olan bu alana büyük bir çift kişilik yatak yerleştirilmiş, fotoğrafta görünmüyor ama küçük bir giysi dolabı da bulunuyor. Kısacası tatilinizi geçirmek için ihtiyacınız olan her şey var.
Daha fazla proje incelemek isterseniz ’Rüyalarınızı süsleyecek modern bir villa’ başlığına bakabilirsiniz.