Tahmin edemeyeceğiniz kadar küçük doğa dostu bir ev

Projenin amaçlarından biri de var olan küçük alanı olabilecek en doğru şekilde dizayn etmekti. Böylece mutfak, oturma odası ve diğer sosyal bölümler için eşit, fonksiyonel ve konforlu bir alan yaratıldı. Burada hedef özünde küçük bir alanda mutlu ve yaşanılabilir bir mekan sunabilmek. Evin 25 metrekarelik olan zemin katında oturması, banyo, yemek odası ve mutfak bir arada bulunuyor. Bu bilgiden sonra ortaya çıkan işin hakkını teslim etmek gerekir, gerçekten etkileyici. Ve buna rağmen fotoğraflara baktığımızda hiç de çok küçük veya dar görünmüyor mekan. Aksine şehir hayatından bunalıp nefes almak için ideal ve konforlu bir alan.