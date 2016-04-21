Bu basit ev apartman hayatından sıkılanlar için rüya gibi

Apartman dairelerinde, özellikle yüksek katlarda oturmak bazı insanlar için pek de uygun değildir. Özellikle deprem konusunda hassas davranan ve yeri ayağının altında hissetmek isteyen birçok insan, tek katlı müstakil konutlara ilgi duyuyor. Basit biçimleri ile kutu gibi ev şeklinde tanımlanabilen bu tek katlı yapılar, modüler, betonarme, çelik konstrüksiyon ve benzeri farklı yapı çeşitlerinde de bulunabiliyor. Eğer siz de bu yalın ama güvenli yapılara ilgi duyuyorsanız tam size göre bir proje ile karşınızdayız. Brezilya'da bulunan Vettori Arquitetura adlı mimarlık firması tarafından inşa edilen bu aile evi basit yapısı, göz alıcı iç mekan tasarımı, keyifli bahçesi ve güvenliği ile dikkat çekecek güzellikte. Gelin bu basit ama ideal evi birlikte daha yakından görelim.
Güvenilir yapı sistemlerinin yanı sıra yaşayacağınız evin sürdürülebilir olması ile de ilgileniyorsanız sizin için de tavsiye edebileceğimiz bir proje var. “Yüzde yüz sürdürülebilir ev projesi” başlıklı yazımızda tanıtılan modüler ve ekolojik özellikteki konteyner ev ilginizi çekebilir, bir göz atmadan geçmeyin.
Evin dış cephesinde basit yapısına oldukça uyumlu olacak şekilde gri renk tercih edilmiş. Bu sayede ev hem aydınlık bir görünüme hem de çatısı ile kontrast oluşturan bir renk dengesine kavuşmuş. Beyaz kapı ve pencere pervazları sayesinde oldukça şirin bir biçim kazanan evin girişinde kullanılan kapı alınlığı da modeli ile ilgi topluyor. Tek eğimli çatıya sahip olan evin çatı malzemesi ise kiremit. Ayrıca Evin bahçesinin etrafı dış cephe ile aynı renkte duvarlar ile çevrilmiş. Bu sayede güvenli ve özel bir bahçe alanı oluşturulmuş.
Evin girişinde kullanılan alınlık ve bahçede girişe kadar eşlik eden yürüyüş yolu eve modern bir görüntü kazandırmış. Bahçenin bitkilendirmesi ise oldukça başarılı. İklime uygun şekilde palmiye ağaçları ile süslenen bahçede farklı ağaç ve çalı türlerine rastlamak da mümkün.
Evin dekorasyonunda klasik ögeler de kullanılmış olmasına rağmen modern stil her detayda kendini belli ediyor. Beyaz fon ve parlak zemin kaplaması üzerine uygulanan modern mobilyalar oturma odası dekorasyonuna konfor ve şıklık kazandırmış. Ayrıca bahçeye açılan sürgülü cam kapıların sağladığı ferahlık da ilk göze çarpan özelliklerden oluyor.
Evin oldukça iyi planlanmış ve kullanışlı bir mutfağı var. Mutfakta çalışmayı seven ev sahipleri için ideal olan bu mutfakta neredeyse her detay düşünülmüş. Mutfakta çalışma alanı olarak dekore edilen bölüm, dört kenarlı geniş tezgah ile merkezi oluşturuyor. Yemek masası ise mutfağın diğer tarafına alınmış. Bu sayede son derece kullanışlı bir yerleşim sağlanmış. Ayrıca mutfakta seçilen ekipman ve dolapların hepsi modüler ve ankastre gibi fonksiyonel ürünlerden seçilmiş.
Evde büyük yatak odasının yanı sıra bir de, iki adet tek yatak bulunduran genç odası mevcut. Misafir yatak odası olarak da kullanılabilecek bu odanın dekorasyonu ise evin diğer alanları ile oldukça uyumlu bir şekilde planlanmış. Modern ve rahat görüntüsü ile dikkat çeken bir yatak odası dekorasyonu.
Siyah ve beyaz renkler ile cam, seramik ve mermer ürünlerin kullanıldığı bir banyo dekorasyonuna sahip olan evde iki adet banyo bulunuyor. Modern stili ve özenle seçilmiş ekipmanları ile göz dolduran şık bir banyo dekorasyonu.
Evin bir de arka bahçeye açılan sevimli bir verandası var. Şık rattan bahçe mobilyaları ile dekore edilen bu veranda güzelliği ve fonksiyonelliği ile eve değer katıyor. Küçük ve sade yapısına rağmen bütün ihtiyaçları karşılayan muhteşem bir ev dekorasyonu oluşturulmuş.