Bu basit ev apartman hayatından sıkılanlar için rüya gibi

Apartman dairelerinde, özellikle yüksek katlarda oturmak bazı insanlar için pek de uygun değildir. Özellikle deprem konusunda hassas davranan ve yeri ayağının altında hissetmek isteyen birçok insan, tek katlı müstakil konutlara ilgi duyuyor. Basit biçimleri ile kutu gibi ev şeklinde tanımlanabilen bu tek katlı yapılar, modüler, betonarme, çelik konstrüksiyon ve benzeri farklı yapı çeşitlerinde de bulunabiliyor. Eğer siz de bu yalın ama güvenli yapılara ilgi duyuyorsanız tam size göre bir proje ile karşınızdayız. Brezilya'da bulunan Vettori Arquitetura adlı mimarlık firması tarafından inşa edilen bu aile evi basit yapısı, göz alıcı iç mekan tasarımı, keyifli bahçesi ve güvenliği ile dikkat çekecek güzellikte. Gelin bu basit ama ideal evi birlikte daha yakından görelim.

Güvenilir yapı sistemlerinin yanı sıra yaşayacağınız evin sürdürülebilir olması ile de ilgileniyorsanız sizin için de tavsiye edebileceğimiz bir proje var. “Yüzde yüz sürdürülebilir ev projesi” başlıklı yazımızda tanıtılan modüler ve ekolojik özellikteki konteyner ev ilginizi çekebilir, bir göz atmadan geçmeyin.