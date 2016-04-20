Heykel estetiğinde bir yapı

Her ne kadar ülkemizde inşaat sektörü özellikle son on yıldır hızlı bir gelişim içinde olsa da, gerek bu sektörle, gerekse de modern mimariyle ilgili doğru bildiğimiz pek çok yanlış fikirlerimize şekil vermeye devam ediyor. Bu yanlışların belki de en ciddi olanı, betonun bir yapı üretmek için vazgeçilmez, olmazsa olmaz bir malzeme olduğudur. İçine beton karışmamış herhangi bir mimari formun varlığından bile haberdar değiliz çoğumuz. Oysa dünyanın belki de mimari açıdan en gelişmiş, en çok çeşitlilik arz eden ve birbirine hiç benzemeyen onlarca yerel mimari geleneğin bir arada barındığı bir coğrafyada yaşıyoruz. Üstelik bu yerel mimari geleneklerin tamamı doğal malzemelere dayanıyor ve bazıları bugünün mühendislik bilgisiyle dahi muazzam olarak tarif edilebilecek nitelikler taşıyor. Karadenizin bir tek çivi çakılmadan yapılan geçme ahşap evleri, Harran'ın kerpiç kubbeli evleri ve elbette Nevşehir'in adeta bir heykel gibi taşların oyulmasıyla yapılan evleri buna örnek teşkil ediyor. Maalesef bugün bu her biri ayrı ayrı muhteşem güzellikteki yerel mimari örneklerinin pek çoğu kaderine terk edilmiş durumda. Gelenekleri sürdürmeye çalışan çok az sayıdaki usta, ya yetiştirecek çırak bulamıyor ya da bu evlere rağbet edecek müşteri. Türkiye'nin dört bir yanında, sanki tarihten süzülüp gelen hiçbir mimari kültürümüz yokmuş gibi birbirinin aynı betonarme evleri yapmaya devam ediyoruz. Buna karşın tüm bu negatifin durumun içinde sevindirici gelişmeler de oluyor zaman zaman. Nevşehir ve çevresinde yeniden hayat bulmaya başlayan muhteşem oyma evler bu sevindirici gelişmelerden. Bu yazımızda sizlere Kayakapı Premium Caves imzası taşıyan olağanüstü güzellikte oyma bir yapıyı tanıtacağız.
Nevşehir ve çevresinin jeolojik özellikleri oldukça ilginç. Çağlar öncesinde taşlaşarak kaya kümeleri haline gelmiş volkanik lavlar bu jeolojik özelliklerin temelini oluşturuyor. Peri bacaları gibi bir doğa harikası da yine bu volkanik kayalardan oluşuyor. Volkanik kayaların bir diğer özelliği ise insan eliyle oldukça kolay şekil verilebilen yumuşak bir kaya türü olmaları. Dolayısıyla bu bölgede asırlar boyunca şekillenen yerel mimari de bu duruma yaslanıyor. İç kısımları doğrudan kayaların içine oyulan ve dış cepheleri de yine doğal kesme taşlarla örülen bu evler, tam anlamıyla dünyada eşine az rastlanacak bir mimari değer taşıyorlar.
Evlerin önemli bir kısmı kayaların içine doğru oyulduğu için dışarıdan, özellikle de havadan bakıldığında aslında pek az şey görebiliyorsunuz. Bu yönüyle de doğayla ve manzarayla bütünleşen bu evler, kendilerini saklamayı başarabilen güzellikler olarak dikkat çekiyor.
Elbette bu oyma evlerin içinde fütüristik veya son trendlere göre şekillenen bir dekorasyon görmek bir parça absürt olurdu. Yerel mimariyle uyumlu olarak geleneksel unsurları ön plana çıkaran bir dekorasyon tarzı tercih edilmiş. Özel üretim bir divan, orta sehpa olarak kullanılmış geleneksel bir yemek tepsisi ve yine klasik Anadolu desenleri taşıyan bir halı. Ahşap ve taş uyumuyla birlikte adeta görsel bir şölen.
Her ne kadar bu evlerin asıl dikkat çeken yönleri iç mekânları olsa da, dış kapıdan giriş kapısına kadar uzanan taş yolun sağında ve solunda yer alan küçük bahçe alanı da güzel bir peyzaj uygulamasıyla şık bir görüntüye kavuşturulmuş. Taşın sarılığı ve bölgenin karasal iklimiyle de küçük bir kontrast oluşturan bu yeşil alan yapının güzelliğini bir kat daha vurguluyor.
Evin tüm odalarında olduğu gibi banyo, mutfak gibi bölümlerinde de yine aynı tarzın devam ettiğini görüyoruz. Bu da banyoya son derece sıradışı, otantik bir hava katıyor.
Yerel ve geleneksel mimari, hiçbir zaman ilkel ve iptidai bir yaşam tarzı anlamına gelmez. Bilakis, yerel mimarinin değerini kavrayabilenler aynı zamanda modern imkanların da kıymetini en çok bilen ve bunlardan en iyi yararlananlardır. Üstelik eski ve yeni tekniklerin bir araya gelmesiyle işte bu olağanüstü kapalı yüzme havuzunda gördüğünüz gibi hayalleri süsleyecek sonuçlar elde etmek hiç de zor değildir.