Heykel estetiğinde bir yapı

Her ne kadar ülkemizde inşaat sektörü özellikle son on yıldır hızlı bir gelişim içinde olsa da, gerek bu sektörle, gerekse de modern mimariyle ilgili doğru bildiğimiz pek çok yanlış fikirlerimize şekil vermeye devam ediyor. Bu yanlışların belki de en ciddi olanı, betonun bir yapı üretmek için vazgeçilmez, olmazsa olmaz bir malzeme olduğudur. İçine beton karışmamış herhangi bir mimari formun varlığından bile haberdar değiliz çoğumuz. Oysa dünyanın belki de mimari açıdan en gelişmiş, en çok çeşitlilik arz eden ve birbirine hiç benzemeyen onlarca yerel mimari geleneğin bir arada barındığı bir coğrafyada yaşıyoruz. Üstelik bu yerel mimari geleneklerin tamamı doğal malzemelere dayanıyor ve bazıları bugünün mühendislik bilgisiyle dahi muazzam olarak tarif edilebilecek nitelikler taşıyor. Karadenizin bir tek çivi çakılmadan yapılan geçme ahşap evleri, Harran'ın kerpiç kubbeli evleri ve elbette Nevşehir'in adeta bir heykel gibi taşların oyulmasıyla yapılan evleri buna örnek teşkil ediyor. Maalesef bugün bu her biri ayrı ayrı muhteşem güzellikteki yerel mimari örneklerinin pek çoğu kaderine terk edilmiş durumda. Gelenekleri sürdürmeye çalışan çok az sayıdaki usta, ya yetiştirecek çırak bulamıyor ya da bu evlere rağbet edecek müşteri. Türkiye'nin dört bir yanında, sanki tarihten süzülüp gelen hiçbir mimari kültürümüz yokmuş gibi birbirinin aynı betonarme evleri yapmaya devam ediyoruz. Buna karşın tüm bu negatifin durumun içinde sevindirici gelişmeler de oluyor zaman zaman. Nevşehir ve çevresinde yeniden hayat bulmaya başlayan muhteşem oyma evler bu sevindirici gelişmelerden. Bu yazımızda sizlere Kayakapı Premium Caves imzası taşıyan olağanüstü güzellikte oyma bir yapıyı tanıtacağız.