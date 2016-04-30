Göz kamaştırıcı dağ evleri

Homify; bu gün hepimizin sahibi olmak istediğimiz göz kamaştırıcı güzelliklere sahip dağ evlerini irdelememizi sağlıyor. Doğanın içinde, sakin, huzurlu, ferah, bol oksijene sahip, doğal ve insanın ömrünü uzatan bu evler genel olarak şehrin çok dışında ve orman içinde ve dağ yamaçları ile tepelerde yer alan evlerdir. Bu evler yüz yıllardır inşa ediliyor oldukları için çok geleneksel ve özgün mimariye sadık kalarak inşa edilmiş dağ evleri ile beraber modern mimari ile tasarlanıp, doğanın kalbine inşa edilmiş göz kamaştırıcı güzelliğinin yanında uyumu, estetiği ve görselliği ile de insanı büyüleyen dağ evleri yapılmıştır. Günümüzde şehrin gürültüsünden, iş stresinden kaçan insanlar için moda olan bu dağ evleri her türlü kitle iletişim araçlarından uzakta olmaları, insanın yaşayabilmesi için özüne dönerek her ihtiyacı kendisinin karşılaması nedeniyle oldukça yaygınlaşmış ve tercih edilmeye başlanmıştır. Homify sizler için farklı tasarımlara sahip dağ evlerini bir araya getirip, inceleyerek size alternatif fikirler sunuyor.
Bu resimde yer alan dağ evi, tamamen uyum üzerine inşa edilmiş ve tuğla ile ahşabın estetik bir düzen içerisinde kullanılması ile ortaya çok görsel bir dağ evi çıkmış. Ayrıca bahçenin de ev ile uyumlu olması evin güzelliğini artırmış. Evin önüne bir veranda yapılarak çatıdan yardım alınmış ve çok güzel bir ev kusursuz olarak inşa edilmiş.
Bu örnekte modern bir mimari çerçevesinde inşa edilen ev geniş bahçesi ve modern havuzu ile insanın ihtiyaç duyabileceği tüm rahatlama imkanlarını sağlamış. Tamamen ahşaptan yapılmış olan bu ev balkonu , verandası ve bahçe peyzajı ile insanı mest ediyor. Havuz ise bahçenin görselliğini ikiye katlayarak doğal bir vadi havası yaratıyor.
Doğanın kalbinde yer alan taş evler, doğallıkları, estetik açıdan eksiksiz olmaları ve doğal malzemeler kullanılmış olması ile muhteşem bir güzellik olarak karşımıza çıkıyor. Kullanılan taşların tonlarının farklı olması ve çatı da kullanılan kiremitlerin kırmızı olması ile renk cümbüşü sunan bu ev bahçesi ve bahçesinde yer alan palmiyeler ile adeta bir vaha görüntüsü sunuyor. Ön cephedeki pencereler ve doğal havalandırma bacası eve farklı bir hava katmış.
Doğanın kalbinde doğal bir yaşam sürmek isteyen şehirliler tarafından tercih edilen bu modern ev, modern mimarisi, doğal taşın kullanılması ve ahşabın mimari içinde yerleştirilerek görsellik oluşturması ile muhteşem görünüyor. Bahçe içinde tercih edilen gelin duvağı çiçeği ile yeşil ve kırmızı rengin bir arada kullanıldığı bir dekorasyon yapılmış. Ayrıca bahçe peyzajının görselliği ve çekiciliği bu evin sakinlerine doğa içinde bir doğal hayat yaşamasını sağlıyor.
Bu dağ evinde ise kırmızı renk tercih edilerek dış cephe olan taş duvarın daha görsel olması ve daha çekici bir cephe görüntüsü oluşturması sağlanmış. Kapının üzerine yapılan koruma da kırmızı renge boyanarak evin görsel anlamda mükemmel görünmesi sağlanmış.
Dağ evleri genel olarak geleneksel olsa da modern olarak inşa edilmiş evler de yer almaktadır. Bu dağ evinde olduğu gibi modern bir mimari tasarım sonucunda tek bir çatıdan oluşan, verandayı da kaplayan ve veranda çıkışı direk havuza ulaşabildiğiniz, etrafı yemyeşil modern ev örnekleri çoğalmaktadır. Evin tasarımı yapılırken doğal olması ön planda tutulmuş, tamamen ahşap kullanılarak doğal bir su havuzu ile bu doğallık desteklenmiş.
Bu ev örneğimizde doğanın içinde sadece ahşabın kullanılması ile doğal bir yaşam sürülmesini sağlayan bir ahşap ev yapılmış. Zemin ve temel su almasına karşın tedbir amaçlı olarak taş malzemelerden yapılmış, geri jalan bina tamamen ahşaptan yapılarak doğallığın dibine vurulmuş. Çevre düzenlemesi tamamen yeşil çim alanı olarak yapılan bu ev aynı zamanda insanın çok uzun yıllar yaşayabileceği bir ev olarak tüm cazibesi ile karşımızda duruyor.
Bu örnekte doğanın içinde geniş bir arazinin ortasına yapılmış ve çatısı televizyon karakteri olan şirinlerin evi gibi mantar şeklinde kapatılmış olan ilgi çekici bir tasarıma sahip. Evin standart pencereler dışında dik ve eni kısa olan penceresinin yanında tercih edilen rengi de ilgi çekici.Evin çevresi arazi boyunca ahşap çit ile çevrelenmiş.